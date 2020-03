The Last of Us on vuonna 2013 julkaistu toimintaseikkailu- ja selviytymiskauhupeli. Kuva: Naughty Dog

Maailman kehutuimpiin ja myydyimpiin videopeleihin kuuluvasta The Last of Usista puuhataan parhaillaan tv-sarjaa, kertoo The Hollywood Reporter.

Sivuston mukaan sarjan toinen luoja on Craig Mazin, joka käsikirjoitti viimeksi HBO-kanavalle ylistetyn Chernobyl-draamasarjan. Myös The Last of Us -sarja tehdään HBO:lle.

Vuonna 2013 julkaistu Playstation-peli The Last of Us sijoittuu lähitulevaisuuteen, jossa yhteiskunta on romahtanut virusepidemian myötä. Tarina seuraa keski-ikäisen Joelin ja nuoren Ellien matkaa Yhdysvaltojen halki. Vaaroina ovat muun muassa ryöstelijäjengit ja viruksen hirviöiksi muuttamat ihmiset.

Toimintaseikkailu on amerikkalaisen The Naughty Dog -yhtiön tekemä. Sitä on myyty kaikkiaan noin 17 miljoonaa kappaletta.

Pelin pääkäsikirjoittaja Neil Druckmann on mukana myös sarjan teossa, kertoo The Hollywood Reporter.

HBO:n levittämä sarja on Sonyn tuoreen Playstation Productions -yhtiön tuotanto. Yhtiöllä on parhaillaan teossa myös toiseen Playstation-hittipelisarjaan Unchartediin pohjautuva seikkailuelokuva.

The Last of Usin kauan odotetun jatko-osan on määrä ilmestyä 29. toukokuuta. Sarja perustuu kuitenkin ensimmäisen pelin tapahtumiin.

The Last of Us Pt. II on ensimmäisen osan tapaan Sonyn yksinoikeudella julkaisema, joten se ei ole tulossa muille kuin Playstation-konsoleille.