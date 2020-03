Mikael Gabriel puhuu itsestään kolmannessa persoonassa.

”Olen pitänyt Mikael Gabrielia kuin kukkaa kämmenellä.”

”Mikael Gabriel on seestynyt.”

”Olen ajatellut, että jos en ois Mikael Gabriel, niin en ois mitään.”

Puhetyyliin on syynsä. Artistin mukaan Mikael Gabriel on tiennyt koko ajan mitä tekee, mutta Mikael Sohlman ei. Levy-yhtiön kokoustilassa äänessä tuntuu olevan välillä artisti ja välillä Sohlman, joka katselee Mikael Gabrielin tekemisiä etäältä kuin nämä olisivat kaksi eri henkilöä.

”Nyt ekaa kertaa tunnen olevani uusi versio itsestäni. Oon aina puhunut Mikael Gabriel 2.0:sta, mutta aiemmin se on ollut teatteria ja itselleen selittämistä”, hän vakuuttaa.

Noin vuosi sitten Mikael Gabriel jäi määrittelemättömän pituiselle tauolle, jolta hän on nyt valmis palaamaan. Lauantaina 7.3. julkaistaan single Löytäjä saa pitää, ja samana päivänä hänet nähdään esiintymässä UMK:n finaalissa.

Kappaleesta ilmestyy myös Viivi Huuskan ohjaama musiikkivideo, eli tauolta palaamiseen on panostettu. Huuska ohjasi esimerkiksi Pete Parkkosen paljon huomiota herättäneen Kohta sataa -videon.

Artistit pitävät nykyään tasaisin väliajoin taukoja Antti Tuiskusta Sanniin. Syyt ovat usein sekä henkilökohtaisia että kaupallisia. Pitämällä taukoa voi tehdä itsestään taas kaupallisesti kiinnostavan ja saada ihmiset keikoille. Voi tehdä näyttävän paluun.

Toisaalta artistina oleminen on kuluttavaa, ja tauko merkitsee myös lepoa.

Mikael Gabriel tarvitsi etenkin jälkimmäistä. Hän koki olevansa uupunut. Masennuksen merkkejä oli ilmassa, ja musiikin tekemiseen ei ollut mitään haluja.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän piti taukoa. Hän on tosin katsellut vierestä, kun monet artistit ovat tehneet niin. “Olen aina ajatellut, että en edes osaisi jäädä tauolle.”

Hän sanoo pelänneensä, että jos hän jäisi tauolle, joku muu artisti menisi ohi ja ja ”ihmiset unohtaisivat, kuka on Mikael Gabriel”. Paluusingle Löytäjä saa pitää näyttänee, onko näin käynyt.

“Mua jännittää tosi paljon, miten jengi ottaa sen biisin. Mutta toisaalta onko mitään väliä enää, niin ei.”

Mikael Gabriel kyllästyi räppiin ja hakee nyt uutta suuntaa. Kuva: Sami Kero / HS

Kappale sai alkunsa Tokiossa viime syksynä. Mikael Gabriel vuokrasi tuottajansa Tidon kanssa kämpän, jonka “seinät olivat paperia”. Siksi äänitykset oli tehtävä hiljaa. Mikael Gabriel lauloi vessapaperiin käärittyyn mikkiin. Sen lisäksi heillä oli läppäri ja ukulele.

Löytäjä saa pitää ei ole artistin aiempaan tuotantoon nähden tekstiltään tai teemaltaan mitenkään poikkeuksellinen: “Jos oisin laiva, sä oisit mun purjeet”, siinä lauletaan. Se on rakkauslaulu, mutta artistin mukaan “vanhalle Mikael Gabrielille tämä olisi aika pliisu biisi.” Ote on rauhallisempi, iskelmällisempi, ja räppäämisen sijasta hän laulaa.

Kun kaksikko palasi takaisin Suomeen ja kuunteli lopputulosta, syntyi idea, että tällaista rauhallisempaa Mikael Gabrielia voisi tehdä levyllisen. He tekivät pari reissua Porvooseen. Tulevan albumin materiaali syntyi kokonaan kahdella muutaman päivän kestäneellä mökkireissulla. “Aiemmin olen tehnyt levyjä kaksi vuotta, nyt se valmistui kahdessa viikossa.”

Albumin ilmestymisajankohdasta ei ole vielä sovittu. Vaikka Universal ei liiemmin haluaisi Mikael Gabrielin kertovan levystä, kertoo hän siitä silti. “Koko albumin teema tulee olemaan se, että ihan kuin istuisin ja puhuisin.”

Kuulostaa vähän Vesa-Matti Loirilta.

“Ennen olen seissyt ja puristanut, yliyrittämistäkin on ollut. Yhteneväinen tekijä kappaleiden välillä on 90-luvun saippuasarjojen draamakohtaukset.”

Mikael Gabriel on nähtävästi levystä ja uudesta suunnasta innoissaan. Hän vertaa musiikkiaan maalaamiseen. “Jos aiemmin Mikael Gabrielin levyillä on ollut 13 biisiä ja 13 erilaista taulua, se on ollut kuin taidenäyttely. Nyt ollaan maalattu yhtä taulua, ja värit ovat niitä biisejä.”

Mökkidemoja yritettiin viimeistellä vanhaan malliin Kaikun studioilla, vaikka Mikael Gabriel sanojensa mukaan tiesi alusta alkaen sen olevan turhaa. “Sanoin heti, että tästä ei tule mitään. Se kuulosti just siltä, miltä tuolla näyttää”, hän sanoo ja osoittaa neuvotteluhuoneen ikkunasta ulos.

Siellä näkyy työmaa-aluetta ja sateessa kylpeviä kerrostaloja. “Kaupungissa ei ole mitään sielua, kaikki on liian teknologista ja liian robottimaista. Heitettiin kaksi viikkoa rahaa kankkulan kaivoon niissä äänityksissä.” Levy viimeisteltiin lopulta mökillä Nuuksiossa.

Samalla kun musiikillinen tyyli uusiutuu, myös bändi vaihtuu. Ennen hänen taustallaan soitti Vain elämää -ohjelmasta tuttuja muusikoita. Nyt Mikael Gabriel on hakenut taustalleen uusia soittajia avoimella haulla.

Sanojensa mukaan Mikael Gabriel halusi bändin, jonka soittajat ovat “nuoria, uusia ja nälkäisiä” ja jotka priorisoivat Gabrielin keikat. Edellisen bändin kanssa hänellä oli tunne, että “Mikael Gabrielin keikka oli aina kakkosvaihtoehto”. Bändin jäsenet soittivat myös muissa projekteissa. “Nyt mulla on kolme tyyppiä. Yks mimmi ja kaks äijää. Rumpali, basisti ja kitaristi. Ei tuplaajaa eikä dj:tä.”

Eli perinteisen rap-kokoonpanon sijaan aivan perinteinen rock-trio. Mikael Gabriel on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka rap voi sulautua osaksi poppia ja iskelmää. “Räppiskene on mulle nykyään vähän vieras. Mä olen käynyt sen. Se on vähän kuin söisi samaa ruisleipää kuusi vuotta putkeen.”

Vain elämää -ohjelman jälkeen Mikael Gabriel sanojensa mukaan innostui keikkojen vetämiseen bändin kanssa. “Ei tullut vain nauhalta joku biitti.”

Taukoa kesti yhdeksän kuukautta, ennen kuin Mikael Gabriel pystyi ajattelemaan musiikin tekemistä.

Taukonsa aikana hän on pitänyt kehostaan huolta ja pelannut lähinnä golfia. Lajia, jota hän on kategorisesti aina aiemmin vihannut. “Kaikki kaverit olivat koko ajan golfkentällä, eikä kukaan tullut mun luo pelaamaan Pleikkaria. Mun piti mennä sitten sinne golfkentälle. Elämäni parhaimpia päätöksiä”, hän sanoo.

Nyt hän vakuuttaa olevansa paremmassa kunnossa kuin koskaan. “Mikael Gabriel on seestynyt. Artisti ja jäbä on sama, mutta hengittänyt vuoden ilokaasua.”