Kuningas Charles III ★★★

King Charles III, Britannia 2017

Frii klo 18.00

Suomen vähän yli satavuotiaan demokratian näkökulmasta Britannian yli tuhatvuotiaan monarkian kommervenkit voivat näyttää vähän koomisilta. Tv-elokuvassa Kuningas Charles III se korostuu, kun spekuloidaan kuninkaan kapinalla.

Tarina alkaa kuningatar Elisabet II:n kuolemasta. Hän onkin tällä hetkellä jo 93-vuotias. 71-vuotias prinssi Charleskin on ylittänyt eläkeiän.

Elokuvassa Charles (Tim Pigott-Smith) on jo odottanut vuoroaan kärsimättömänä. Kuninkaana hän ei halua alistua vain valtion seremonialliseksi keulakuvaksi.

Hän kieltäytyy allekirjoittamasta lehdistön vapautta rajoittavaa uutta lakia. Siitä seuraa paha poliittinen kriisi.

Britannian monarkki tosiaan kuittaa yhä lait allekirjoituksellaan, mutta se on pelkkä muodollisuus – yksi elossa roikkuvan historian jäänteen kiinnekohdista nykyaikaan.

Elokuvassa laki, jonka kanssa kunkku alkaa konstailla, on valittu hyvin. Se asettaa katsojat puolustamaan lehdistön vapautta kuninkaan kanssa demokraattista hallintoa vastaan. Tai ainakaan asetelma ei ole yhtä itsestään selvä kuin jonkun yhdentekevän lain kanssa.

Kuninkaalliset päähenkilöt ovat todellisia mutta poliitikot sepitettyjä. Lakia tyrkyttää kuninkaan vahvistettavaksi pääministeri Tristan Evans (Adam James), joka muistuttaa hieman Tony Blairia, jonka pääministerikausi päättyi jo kymmenen vuotta ennen elokuvan ensi-iltaa.

Lähempää todellisuutta liippaavat prinssit Harry (Richard Goulding) ja William (Oliver Chris). Harry heilastelee työväenluokkaisen naisen kanssa ja haluaa erota kuningashuoneesta. Kolmen vuoden takainen sepite onkin nyt toteutumassa, kun Harry aikoo muuttaa Kanadaan.

BBC:n tuottamassa tv-elokuvassa kuninkaalliset puhuvat jäykän juhlavasti, millä lienee haettu Shakespearen kuningasnäytelmien tunnelmaa. Hieman ­teatraalista tunnelmaa tuo myös tapahtumapaikkojen melko rajattu määrä. Kerronta ei ole elokuvallisesti kovin ketterää.

Kuningas Charles III perustuukin näytelmään. Käsikirjoituksen sovitti omasta näytelmästään Mike Bartlett, joka on tehnyt muun muassa viime vuonna TV1:ssä nähtyä Doctor Foster -sarjaa. Sekä näytelmän että elokuvan ohjasi Rupert Goold.

Kotona Britanniassa Kuningas Charles III:sta on oltu kovin tohkeissaan. Sitä on kehuttu paljon, mutta siitä on myös kiistelty.

Meillä hössötys kuningashuoneen asemasta tuntuu etäiseltä, ellei satu olemaan kruunupäiden fani. Elokuva on tehty pätevästi joskin vähän jäykästi, mikä toisaalta sopii aiheeseen, jonka ydintä muodollisuudet ovat.