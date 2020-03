Sixten Lundberg on Ždanov, Jari Pehkonen Orlov ja Petja Lähde Kekkonen. Kuva: Stefan Bremer

Stalinin suloinen ruoska.

Kantaesitys Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 5.3. Käsikirjoitus ja ohjaus Kari Heiskanen. Lavastus Antti Mattila, puvut Marjatta Nissinen, valot Kari Leppälä, video Toni Haaranen, sävellys Aleksi Saura, naamiointi Aino Hyttinen, dramaturgi Henna Piirto. Rooleissa Sixten Lundberg, Jari Pehkonen, Risto Kaskilahti, Tuukka Leppänen, Pihla Pohjolainen, Pekka Huotari, Aino Seppo, Petja Lähde, Merja Larivaara, Joachim Wigelius. ★★

Suomi syksyllä 1944. Siitä lähtee liikkeelle Kari Heiskasen uusi Stalinin suloinen ruoska Helsingin kaupunginteatterissa. Kouluhistoriasta muistamme, että valvontakomissio tuli Helsinkiin hotelli Torniin välirauhan solmimisen jälkeen, viipyi joitakin vuosia ja että vaaran vuosia vietettiin.

Niin komedia kuin onkin, herättelee teos muistamaan, miten perin juurin dramaattisia aikoja elettiin. Sota Euroopassa oli edelleen käynnissä, ja neuvostoliittolaiset tulivat Suomeen vain kolme päivää välirauhasta.

Ja vaikka näytelmän päähenkilö, pelätty kenraalieversti Andrei Ždanov (Sixten Lundberg) on sitä mieltä, että Neuvostoliiton ilmavoimat sietäisivät saada huutia Helsingin hyvästä kunnosta, nähdään näyttämölle heijastetuista mustavalkokuvista millaisista sirpaleista maata lähdettiin laittamaan kasaan.

Kaupunginteatterin historianäytelmien jatkumoon asettuva Heiskasen teos on ihan kelpo draama, jonka jännite jää kuitenkin vähäiseksi. Se saattaa toki johtua siitä, että tiedämme Suomen selvinneen, mutta kyllä menossa tietynlaista tasapaksuutta on läpi näytelmän.

Oikeita tapahtumia fiktion keinoin käsittelevien teosten kanssa on hyvä pitää varansa – ettei lisäile historiatietämykseensä keksittyjä juttuja. Tästähän esimerkiksi Briteissä on The Crownin kanssa muistutettu.

Konkreettinen esimerkki on se, että oikeasti Ždanov oli Suomessa harvemmin nähty neuvostojohtaja, ja valvontakomissiota veti käytännössä kakkosmies Grigori Savonenkov. Risto Kaskilahden Savonenkov jää Heiskasella vaatimattomaan rooliin.

Enemmän kuin vaaroja, on historiafiktiossa aina hyviä puolia. Tässä etenkin se, että teos tuo esiin tuoreen näkökulman Suomen valvontaan: täällä uhkaavina näyttäytyneet neuvostoliittolaiset murehtivat keskenään joutumista tähän rotanloukkoon ja pelkäsivät Stalinia.

Pihla Pohjolaisen kivan suomifilmimäisesti tekemä luutnantti Chizhikova muistuttaa puolestaan siitä, miten Neuvostoliitossa siviilit kärsivät sodasta yhtä lailla.

Siihen, että keskeinen naishahmo kaihoaa läpi näytelmän silkkisukkia ja kokee niiden kautta suuren sovituksen, on sen sijaan vaikea suhtautua ymmärtävästi. Mielessä käy jopa, että ehkä sitten ennemmin jätettäisi naiset kirjoittamatta – jos ei heille ole tarjota muuta.

Samoin romanssin mukaan tuominen tuntuu turhalta, se ei syvene ja päätyy kuin turhaksi koristeeksi koviin poliittisiin kiemuroihin.

Näyttelijät ovat kaiken kaikkiaan perusvarmoja.

Sixten Lundbergin Ždanovin karkeus jää vähän puolitiehen, vaikka sitä varsinkin aluksi kovasti alatyylisillä alapääjutuilla korostetaan.

Merja Larivaaran mainiosti tekemälle hyiselle KGB-rouvalle olisi toivonut merkittävämpää roolia, ja hänen mairea Hertta Kuusisensa on kaikessa silkkisyydessään vähän pelottavakin. Risto Kaskilahden Yrjö Leino on Kuusisen herkullinen taistelupari.

Aino Sepon Alli Paasikivi ja Pekka Huotarin Paasikivi henkivät kaikennähnyttä väsymystä ja vanhan polven viisautta. Tamara Liukkonen -nimisen laulajattaren paljettimekkohupsahdus on Sepon tekemänä hurmaava, mutta muuten Ždanovin vuoteessakin vieraileva hahmo jää irralliseksi.

Eniten nauruja Heiskanen on onnistunut kirjoittamaan valvontakomission poliittiselle neuvonantajalle, kaiken nähneelle ja tietävälle Orloville. Jari Pehkonen tekee hahmon onnistuneen lakonisesti, ulkoisesti viattomana, sisäisesti piruilevana.

Kekkonen on vaikea hahmo kenelle tahansa, mutta Malenkovina Petja Lähde on suorastaan masentavan söpö.

Toni Haaranen on vastuussa ”kulissientakaisista” videoista, jotka nousevat melkeinpä näytelmän parhaaksi anniksi: niissä on hennon humoristinen sävy, joka vie auttamatta Suomi-filmin maailmaan. Näyttämön tapahtumiin ne on kuitenkin yhdistetty vähän töksähtäen.

Sama koskee näytettyjä aitoja historiafilmejä: ristiriita kelvollisenkin komedianäyttelemisen ja toisen maailmansodan rintamakuvaston välillä on niin suuri, että väliin olisi kaivannut jotain pehmuketta. Samoin katkelma Eisensteinin Iivana Julmasta, nimiroolissa Nikolai Tšerkasov, jää kokonaisuudessa vähän ilmaan.