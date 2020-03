Mari Perankoski istuu kuvattavana ravintola Eliten eteisessä. ”Jutun nimeksi tulee ’kolmekymmentä vuotta dokaamista Elitessä’”, Perankoski toteaa tutulle tarjoilijalle.

”Baaritiskin penkeillä tuli Q-teatterin aikana kulutettua verkkarihousuja. Ja kun putosin viimeisessä vaiheessa Teatterikoulun pääsykokeista itkin puskan takana terassilla.”

Juomina oli tee ja limonadi, kun Perankoski ja Tiina Lymi vuosia sitten ideoivat käsikirjoituksia Eliten salin nurkkapöydässä.

Nyt syntyy stand up -komiikkaa ja podcasteja yhdessä aviomies Jouni Hynysen kanssa.

”Molemmissa käsitellään keski-ikää. Olemme miettineet, miksei kukaan tee musaa keski-ikäisille punkkareille. On noloa kuunnella nuoruuden bändien tilitystä bentsoista ja ahdistuksesta, kun viisikymppisiä ottaa päähän iskias, postilakko ja vaihdevuodet”, Perankoski sanoo.

”Viisikymmentävuotiaan mieli on ymmärtäväisempi kuin kolmikymppisenä ja silti vilpittömän hämmästynyt siitä, että kantapäihin sattuu, kun lähtee aamulla liikkeelle. Kyllä tässä selkeästi tehdasta ajetaan alas.”

Käsikirjoittamisen ohella Perankoskea kiinnostaa teatteri ja novellien kirjoittaminen.

”Televisiossa ei sen sijaan tämän ikäisenä kelpaa enää edes ruumiiksi.”

Perankoski vitsailee kirjoittavansa rikossarjan, jonka pää­osassa olisi viisikymppinen nais­etsivä. ”Rakastaja-assistenttia voisi esittää Mikko Leppilampi, jos hän olisi puolet nuorempi.”

Ensimmäisen jakson alku on jo selvillä: ”Etsivä hälytetään paikalle, sillä Hunksien keikkabussi on syöksynyt selittämättömästä syystä rotkoon. Kuuran peittämässä maassa makaa kahdeksan öljyttyä hunksia, joista jokaisella on jäätävä erektio. Ei hätää, suoritetaan tutkimuksia.”

Perankoski osaa naurattaa, mutta itkemään hän oppi vasta aikoinaan Q-teatterissa Antti Raivion ohjauksessa. Kulunut vuosi on koetellut kyynelkanavia.

”Kesällä menehtyneen äidin kuolinpesän siivoaminen ja sen jälkeinen surutyö ovat syöneet voimia niin, että olen vanhentunut kymmenen vuotta.”

Viikon ajan hän on yrittänyt auttaa lapsuuden ystävää.

”Muiden asiat käyvät tunteisiin. Minulla on muiden kohtaloista jatkuva syyllisyyden tunne. Se johtunee rikkinäisen lapsuuden ja evankelisluterilaisen kasvatuksen yhdistelmästä.”

Jännitys ja vaara ovat kiehtoneet Perankoskea siitä lähtien, kun hän lapsena ui tukkilauttojen keskellä Varkauden sisävesissä. Läheltä piti -tilanteita on riittänyt tulipalosta laskimotukoksiin.

”Ihaninta jännitystä tarjoaa kuitenkin näyttelijän ammatti. Niin se vaan on, että sattui mitä tahansa niin taide pelastaa ihmisen.”

Perankoski kertoo varttuneensa ”Savon getoissa”. Huumori on isän äidin, isän siskon ja savolaisen äidin perintöä.

”Minua nolostutti äidin jatkuva vitsin vääntö. Kun kävimme Q-teatterin porukalla Varkaudessa kyläilemässä, äiti laittoi rannalla muikkuja bikinirajaan ja huusi Tommi Korpelalle, että katso, tässä on savolaisen rysä.”

Perankoski häpesi nuorena savolaisia juuriaan ja sitä, että asui isän ja äidin avioeron jälkeen ­äidin kanssa kahdestaan. Ylpeilyyn ei antanut myöskään aihetta Alibin lukeminen.

Rakkaus kotiseutua kohtaan iski, kun Perankoski sai pojan.

”Savolaisilla on mieletön juntti-verbalistiikka”, hän sanoo. ”He keksivät jatkuvasti uusia sanoja ja puhuvat laulamalla tyyliin meillä on kauniimpi kieli ku Parriisissa.”

Naisten kanssa kasvanut Perankoski sanoo viihtyvänsä kaikkien ihmisten seurassa kuninkaallisista katutyyppeihin.

”Minussa elää yhä kapinoiva punkkari, jonka mielestä yksi ei ole toista kummempi.”

Helsingin rautatieaseman terassilla junaa odottava Perankoski istuttaa narkomaanin pöytään.

”Tunnin kuluttua hän on antanut minulle ilmaiseksi aurinkolasit ja kertonut elämäntarinansa. Ja saanut lupauksen kylään kutsumisesta, kun on käynyt katkolla ja saanut elämänsä kuntoon.”

Jouni Hynynen ei aina Perankosken ihmisrakkaudesta ilahdu.

”Mutta kun ihan jokaiselle ihmiselle on tärkeää, että häntä kuunnellaan.”