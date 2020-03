Yhdysvaltalainen Hachette Book Group -kustantamo on perunut suunnitellun Woody Allen -elämänkerran julkaisun. Asiasta kertoo muun muassa AFP.

Elokuvantekijä Allenin Apropos of Nothing -niminen elämäkerta oli määrä julkaista huhtikuun alkupuolella. Torstaina kustantamon työntekijät marssivat ulos vastalauseena yrityksen julkaisupäätökselle.

Perjantaina Hachetten edustaja ilmoitti AFP:lle, että kustantamo ei julkaise kirjaa ja palauttaa kaikki sen oikeudet Allenille.

Vastustuksen taustalla ovat Allenin adoptiotyttären Dylan Farrow’n esittämät syytökset seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Farrow'n mukaan Allen käytti häntä hyväksi vuonna 1992, kun hän oli seitsemänvuotias.

Tapausta tutkittiin pitkään, mutta syytteitä Allenia vastaan ei koskaan nostettu. Asia nousi kuitenkin uudelleen esille vuonna 2017 käynnistyneen #metoo-liikkeen myötä. Allen on toistuvasti kiistänyt hyväksikäyttösyytökset.

Allenin muistelmien julkaisua kritisoivat rankasti sekä Dylan Farrow että Ronan Farrow. Ronan Farrow on Mia Farrow’n ja Allenin yhteinen poika sekä ansioitunut tutkiva journalisti. Hänen kirjoituksensa The New Yorker -lehteen olivat osana paljastamassa tuottaja Harvey Weinsteinin seksuaalirikostaustaa.

Hachette Book Groupiin kuuluva Little, Brown and Company -kustantamo julkaisi viime vuonna Ronan Farrow’n Catch and Kill -teoksen. Kun Hachette tiedotti alkuviikosta julkaisevansa Allenin elämäkerran, Farrow ilmoitti katkaisevansa välinsä omaan kustantamoonsa.

Farrow paheksui Twitterissä myös sitä, ettei kustantamo ollut tarkistanut faktoja Allenin omaelämäkerrasta eikä hankkinut kommentteja muilta asianosaisilta.

Hachetten edustaja kertoi AFP:lle, että kustantamo ”ei peru kirjojen julkaisua kevyin perustein” ja että päätös Allenin elämäkerran hylkäämisestä oli yritykselle vaikea.

Edustajan mukaan päätös syntyi kustantamon henkilökunnan ja muiden ihmisten kanssa käytyjen pitkien keskustelujen jälkeen.

Henkilökunta oli perustellut torstaista mielenilmaustaan sillä, että he halusivat osoittaa tukeaan Ronan ja Dylan Farrow’lle sekä kaikille seksuaalista hyväksikäytöstä selvinneille.

”Kuunneltuamme heitä tulimme siihen tulokseen, ettei [Allenin elämäkerran] julkaisun edistäminen ole mahdollista Hachette Book Groupille”, edustaja totesi.

Woody Allen ei toistaiseksi ole kommentoinut asiaa. Dylan Farrow ilmoitti Twitterissä olevansa ”syvästi kiitollinen” kustantamon työntekijöiden osoittamalle tuelle.