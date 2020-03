Huippuarvostettu jazzmuusikko ja säveltäjä McCoy Tyner on kuollut. The New York Timesin mukaan Tyner kuoli kotonaan New Jerseyssä perjantaina. Hän oli 81-vuotias.

Philadelphiassa syntynyt Tyner tunnetaan parhaiten ajastaan jazzlegenda John Coltranen pianistina 1960-luvulla. Hän soitti Coltranen kvartetissa vuosina 1961–65, muun muassa mestariteoksena pidetyllä A Love Supreme -albumilla.

Sooloalbumeja Tyner julkaisi kymmeniä 1960-luvun alusta tälle vuosituhannelle.

McCoyn pianonsoittotyylin ja soundin katsotaan vaikuttaneen koko jazzmusiikin kehitykseen 60-luvulta eteenpäin. Hänen tavaramerkkejään olivat voimakkaat vasemman käden bassokuviot ja oikean käden lennokkaat juoksutukset.

Tyner keikkaili aktiivisesti vielä 2010-luvullakin. Suomessa Tyner konsertoi useasti, viimeksi 2012 Helsingin Savoy-teatterissa.