Suomen euroviisuedustaja valitaan tänä iltana Uuden musiikin kilpailussa.

Tänä vuonna UMK:ssa on palattu todelliseen kilpailuun. Kahtena viime vuotena Suomi on lähettänyt Euroviisuihin niin sanotun etukäteen päätetyn kutsuvierasartistin. Lissabonissa vuonna 2018 Suomea edusti Saara Aalto, viime vuonna Tel Avivissa Darude ja Sebastian Rejman.

Nyt euroviisuedustajan paikasta kilpailee kuusi artistia tai yhtyettä: Tika kappaleella Let My Heart Break, Erika Vikman kappaleella Cicciolina, Aksel Kankaanranta kappaleella Looking Back, F3M kappaleella Bananas, Sansa kappaleella Lover View ja Catharina Zühlke kappaleella Eternity.

UMK-finaali järjestetään tänä vuonna Tampereella. Suora lähetys alkaa kello 21 TV1:llä. HS on paikan päällä seuraamassa kilpailua.

Etukäteen eniten huomiota kappaleista on kerännyt Vikmanin Cicciolina. Myös ennen illan esitystä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Vikman näytti kiinnostavan paikalle saapunutta lehdistöä eniten. Vikmanin lavashow on illan esityksistä selvästi erikoisin. Lateksiasuun pukeutunut Vikman esiintyy lavalla kahden karhuasuisen tanssijan kanssa.

Toimittaja Arttu Seppänen analysoi HS:n jutussa kaikki kilpailukappaleet niiden julkaisun jälkeen. Voit lukea Seppäsen koko analyysin tästä. Tässä lyhyesti Seppäsen kommentti jokaisesta kappaleesta:

UMK:n finaalin kenraaliharjoitus vedettiin lauantaina läpi Tampereen Mediapolisissa. Kuvassa Tika. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Tika – Let My Hear Break: ”I Let My Heart Break on todennäköisesti kappale, josta myös kansainvälinen raati innostuu. Kappaleessa on niin paljon tuttua ja turvallista. Hieman kömpelöä, eurooppalaista versiointia Whitney Houstonin balladiestetiikasta.”

Erika Vikman kenraaliharjoituksissa. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Erika Vikman – Cicciolina: ”Kansainvälisen raadin suhtautuminen suomeksi laulettuun kappaleeseen on tosi iso kysymysmerkki, ja se saattaa katkaista Vikmanin tien viisuihin, vaikka kotimainen yleisö innostuisi äänestämään. Toisaalta Vikmanin kappale erottuu hassutteluineen selvästi joukosta, jossa on myös kovin samankaltaisia balladeja.”

Aksel Kankaanranta. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Aksel Kankaanranta – Looking Back: ”Looking Back on kappale, josta kansainvälinen raatikin voisi innostua, mutta se ei ole sanoituksiltaan ja sovitukseltaan välttämättä tarpeeksi pompöösi, kun ehdokasjoukossa on tarjolla myös todella pateettista ja viisuille perinteistä camp-balladia yksinkertaisilla koukuilla. Toisaalta Looking Backille voisi löytyä yleisöä viisujen ulkopuolelta, mitä ei voi sanoa kaikista kappaleista.”

Miara, Viv ja Baby O muodostavat FM3-yhtyeen. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

F3M - Bananas: ”Kertosäe on rasittava rallatus ja tässä biisijoukossa kappaleen menestys on todella epätodennäköinen, mutta Bananas voi yllättää, jos esimerkiksi kansainvälinen raati siitä kovin innostuu. Mutta hankala uskoa, että Bananas saisi hierottua raadin balladinkiiltoa silmistä.”

Sansa. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Sansa - Lover View: ”Suoraan sanoen kovin geneerisen Lover Viewin oikea paikka ei ole viisuissa, vaan pikemminkin Spotifyn genre- ja mood-soittolistoilla. Ja niiden kautta hotellien aulabaareissa. Kappale on ehdokasjoukosta ainoa, jota ei ole selvästi laskelmoitu viisubiisiksi.”

Catharina Zuhlke. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Catharina Zühlke – Eternity: ”Eternity luottaa kertosäkeen vokaalikoukkuihin, joista viisukansa on aiemminkin ollut kiinnostunut. Whitney Houston on tässäkin ollut referenssinä, ja ei kai euroviisuja voi ilman tällaisia kappaleita olla. Kappale olisi viisuvalintana ainakin hyvin tavallinen ja turvallinen.”