Suomen euroviisuedustajaksi on valittu Aksel Kankaanranta kappaleella Looking Back. Euroviisut järjestetään tänä vuonna Hollannissa Rotterdamissa 12.–16. toukokuuta. Viime päivinä on tosin pohdittu, pystytäänkö Euroviisut järjestämään normaaliin tapaan koronavirustilanteen kanssa. Toistaiseksi mitään poikkeavaa ei ole kuitenkaan aiheesta tiedotettu.

Voittajan valinnasta käytiin tiukka kamppailu. Puolet pisteistä tulivat kahdeksan maan kansainvälisiltä raadeilta, puolet yleisöltä. Kankaanranta voitti Uuden musiikin kilpailut 170 pisteellä. Toiseksi tuli Erika Vikman 157 pisteellä ja kolmanneksi Tika 127 pisteellä.

Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpaili Uuden musiikin kilpailussa tänä vuonna yhteensä kuusi artistia tai yhtyettä. Mukana olivat Tika kappaleella Let My Heart Break, Erika Vikman kappaleella Cicciolina, Aksel Kankaanranta kappaleella Looking Back, F3M kappaleella Bananas, Sansa kappaleella Lover View ja Catharina Zühlke kappaleella Eternity.

Aksel Kankaanranta. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Erika Vikman kenraaliharjoituksissa. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Miara, Viv ja Baby O muodostavat FM3-yhtyeen. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Sansa. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

UMK:n finaalin kenraaliharjoitus vedettiin lauantaina läpi Tampereen Mediapolisissa. Kuvassa Tika. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva