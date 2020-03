Lopputulosta voi pitää yllätyksenä. Suomen edustaja toukokuussa Rotterdamissa järjestettävissä Euroviisuissa on Aksel Kankaanranta.

Yllättävää se on siksi, että Uuden musiikin kilpailuista kirjoitetuissa ennakkojutuissa Kankaanranta ei ole kerännyt erityisen paljon huomiota. Häntä ei pidetty missään nimessä ennakkosuosikkina.

UMK-kilpailijoista ylivoimaisesti suurimman etukäteishuomion varasti Erika Vikman. Hänen diskokappaleensa Cicciolina roikkui Spotifyn kuunnelluimpien kappaleiden listoilla, nousi aidoksi hitiksi ja keräsi paljon kommentteja sosiaalisessa mediassa. Suomen isoimmissa medioissa Vikmanista kirjoitettiin todennäköisesti enemmän kuin muista kilpailijoista yhteensä. UMK-finaalipäivänä Helsingin Sanomien Kuukausiliite julkaisi Vikmanista ison henkilöhaastattelun.

Kankaanrantaa ei Kuukausiliitteessä mainittu sanallakaan. Ei hänestä ole HS:ssa kirjoitettu UMK-kappaleiden julkaisun jälkeen muutenkaan käytännössä mitään. Sama tilanne on molemmissa iltapäivälehdissä. Sekä Iltalehdestä että Ilta-Sanomista löytyy parin viime kuukauden ajalta lukuisia juttuja Erika Vikmanista. Kankaanranta on ollut jutuissa enintään sivumainintana.

Kun Kankaanranta valittiin Suomen euroviisuedustajaksi, molemmat iltapäivälehdet päätyivät kutsumaan ratkaisua otsikossaan ”jättiyllätykseksi”.

Ja yllättynyt oli Kankaanranta itsekin. Voittonsa jälkeen hän kertoi toimittajien edessä, ettei ollut valmistautunut voittamaan Uuden musiikin kilpailua. Samaa yllättyneisyyttä kieli laulajan ilme suorassa lähetyksessä, kun hänet julistettiin voittajaksi.

”Varmaan ilmeestäni näkikin, että olin šokissa”, Kankaanranta sanoi.

Kun Kankaanranta julistettiin voittajaksi, sosiaalisessa mediassa moni oli pettynyt. Erika Vikmanin Kikka-tyyliä huokuva ja naisen seksuaalista vapautumista ylistävä diskokappale Cicciolina oli paitsi ennakkosuosikki, monen katsojan ylivoimainen suosikki. Asetelma tuntui olevan somekommenteissa Vikman vastaan muut.

Joko Suomi lähettää Euroviisuihin kaikin puolin täysin överin suomenkielisen diskokappaleen tai sitten viisuedustajaksi valitaan sovinnainen, varma ja ehkä myös tylsältä tuntuva kappale. Tällä kertaa päädyttiin jälkimmäiseen ratkaisuun.

Kamppailu oli kuitenkin tiukka. Kankaanranta sai kansainvälisiltä tuomareilta ja suomalaisilta katsojilta yhteensä 170 pistettä, Vikman 157. Joissain kommenteissa on jo valitettu siitä, miten Kankaanrannan voitto ratkesi kansainvälisten raatien ansiosta. On totta, että jos voitto olisi päätetty pelkillä yleisöäänillä, Vikman olisi voittanut Kankaanrannan viidellä pisteellä.

Ero on kuitenkin hyvin vähäinen. Ei voi sanoa, että Vikman olisi ollut millään tavalla ylivoimainen suosikki Kankaanrantaan verrattuna.

Jokin Kankaanrannan ujossa ja vähäsanaisessa tyylissä vetosi siis suomalaiseen yleisöön lähes yhtä paljon kuin Vikmanin röyhkeys. Kankaanranta itse uskoi, että suurin syy hänen UMK-voittoonsa on hänen lauluäänensä, jota onkin useissa arvioissa kehuttu erinomaiseksi. Kankaanrantaa voi pitää kuudesta UMK-finalistista parhaana laulajana, vaikka joukossa oli muitakin hienolla äänellä varustettuja kilpailijoita.

Euroviisuihin liittyy väkisin pohdinta menestysmahdollisuuksista, vaikka yleensä tässä vaiheessa artistit eivät ole kiinnostuneita spekuloimaan voittomahdollisuuksillaan. Kankaanranta ei tehnyt poikkeusta. Hän sanoi, että Euroviisuissa menestymiseen liittyy niin monta eri tekijää, ettei hän uskalla vielä ennakoida voittomahdollisuuksiaan.

Ennakoidaan silti vähän.

Kankaanrannan vahvuus on ehdottomasti hänen äänensä. Se on suomalaisille entuudestaan tuttu Pyhimyksen hittikappaleesta Jättiläinen, ja nyt Kankaanranta saa euroviisukappaleellaan äänestään kaiken huomion itselleen. Looking Back ei ole välttämättä maailman omaperäisin kappale, mutta kansainvälisen tason herkistelykappaleena sitä voi hyvin pitää.

Kuten Arttu Seppänen kirjoitti HS-analyysissään: ”Looking Back on tuotantoarvoiltaan ihan kansainvälistä tasoa siinä missä jokin Sam Smithin läpsyttely.”

Ongelma on kuitenkin se, että Euroviisuissa riittää aina kovatasoisia balladeja, joiden joukosta erottuminen ei ole helppoa. Kankaanranta itse uskoi, että Looking Back erottuu muista kappaleista sillä, että siitä puuttuu kokonaan tyypillinen nostattava C-osa. Nähtäväksi jää, osaako euroviisuyleisö arvostaa tällaista nyanssia.

Todennäköisempää on, että kyse on niin pienistä seikoista – jopa sattumista – että Kankaanrannalle voi käydä joko tosi hyvin tai huonosti. Parhaimmillaan edessä voi olla jotain samanlaista kuin viime vuonna Euroviisut voittaneelle Alankomaiden Duncan Laurencelle. Kankaanrannan tavoin Laurence oli ujon oloinen nuori mies, joka halusi puhua lähinnä musiikista ja lauloi herkän balladin. Se teki hänestä ilmiön viisukansan edessä.

Uhkakuva on silti se, että UMK-finaalin parhaan laulajan lähettäminen Euroviisuihin oli menestyshaaveiden kannalta väärä ratkaisu. Vikmanin Cicciolinalla huomiota olisi varmasti riittänyt, ja vaikka suomenkielinen kappale tuskin olisi yltänyt viisufinaalin parhaille sijoille, olisi sillä voinut olla yllätyspotentiaalia.

Kankaanrannalla ei Rotterdamissa vastaavaa ole. Lavashow’lla lisähuomiota ei ainakaan ole tarjolla. Kankaanrannan lavaesitys oli UMK:ssa hyvin yksinkertainen, ja laulajan mukaan sitä ei ole tarvetta muuttaa merkittävästi Euroviisuihin. Pitää siis vain toivoa, että hieno kappale ei huku muiden joukkoon.

Vaikka siis ennakoinkin mahdollista pettymystä, on hyvä lopuksi todeta, että tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun olen väärässä UMK:hon liittyvissä ennakoinneissani.

En nimittäin ollut etukäteen erityisen innoissani tämän vuoden Uuden musiikin kilpailusta. Kahtena viime vuonna Suomi oli lähettänyt Euroviisuihin niin sanotun kutsuvierasartistin ilman minkäänlaista oikeaa kilpailua. Sekä Saara Aallon että Daruden menestys Euroviisuissa jäi kuitenkin hyvin vaisuksi.

Siksi oli ymmärrettävää, että Yle päätti tänä vuonna palata takaisin edellisvuosien formaattiin ja järjestää kaikille avoimen UMK:n.

Samalla se tuntui kuitenkin ratkaisulta, joka oli tehty paremman puutteessa. Kun uusia ideoita ei ollut, oli turvauduttava tuttuun formaattiin, jolla ei ollut kuitenkaan saavutettu erityisempää menestystä tai edes mieleenpainuneita hittikappaleita. Toki Pertti Kurikan Nimipäivät keräsi vuonna 2015 paljon huomiota, mutta jäi Euroviisuissa jumbosijalle. Parhaiten UMK-voittajista on menestynyt vuonna 2014 Suomea edustanut Softengine. Yhtye saavutti Euroviisuissa sijan 11.

Niinpä epäilin etukäteen UMK:n mahdollisuutta tarjota tänäkään vuonna mitään erityisen kiinnostavaa. Kummastelin myös kirjoittamassani kommentissa Ylen ratkaisua julkaista UMK-kappaleet eri päivinä sen sijaan, että kaikki kuusi kilpailukappaletta olisi julkaistu samaan aikaan.

Epäilyni ja kummasteluni oli turhaa. Tämän vuoden Uuden musiikin kilpailu oli suurimmaksi osaksi ilahduttavan toimiva kokonaisuus.

Kun olin kahtena edellisenä vuonna katsonut UMK:ta, jossa yksi artisti kilpailee itseään vastaan siitä, millä kappaleella lähtee Euroviisuihin, olin jo melkein unohtanut, miten jännittävältä oikea kilpailu viisuedustajan paikasta voi tuntua. Lopputuloksen julkistaminen tuntui isolta hetkeltä.

Vielä ilahduttavampaa oli se, että tämän vuoden kuudesta kilpailukappaleesta suuri osa oli euroviisukriteereillä hyviä. Kankaanrannan ja Vikmanin lisäksi esille pitää nostaa kolmanneksi tullut Tika, joka jäi etukäteen vähemmälle huomiolle, mutta kappale I Let My Heart Break olisi voinut toimia hyvin Euroviisuissa asti.

Harmi vain, että Tikan koreografian suunnittelussa oli käynyt jonkinlainen moka, jonka lopputuloksena televisiokatsojat saivat hämmästellä kuvaa, jossa Tikan pää katkesi kuvaruudun ulkopuolelle.

UMK onnistui siis tänä vuonna tuottamaan ainakin yhden kotimaisen hitin: Erika Vikmanin Cicciolina-kappaletta on kuunneltu Spotifyssa yli 1,5 miljoonaa kertaa. Nähtäväksi jää, onnistuuko se tuomaan vielä isomman potin, jos Kankaanranta menestyy isosti Rotterdamissa.

Onnistumisesta lienee ainakin jossain määrin kiittäminen sitä, että tällä kertaa UMK järjestettiin yhteistyössä YleX:n kanssa. Ennen UMK-kilpailijoiden julkaisemista YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen kertoi, että pyrkimyksenä on saada Euroviisut tuntumaan relevantilta myös nuoren yleisön mielestä.