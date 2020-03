Berliini

Eteenpäin on uusin koko perheen elokuva Pixarilta, Toy Storyista ja muista jättihiteistä tutulta animaatiostudiolta.

Vaikka elokuva on pohjimmiltaan perinteinen koko perheen seikkailu, on siinä vähän erikoisiakin juttuja.

Esimerkiksi se, että yksi keskeisistä hahmoista on pelkät jalat.

Eikä siinä kaikki: tuo miehenpuolikas on päähenkilöiden Ianin (suomeksi Iikka) ja Barleyn (Aaro) kuollut isä. Pojat yrittävät palauttaa isänsä henkiin taikakeinoin, mutta loitsu onnistuu vain, no, puoliksi.

Niinpä kaksikon kanssa seikkailee koko elokuvan ajan isän alaruumis.

Tähän voisi Sigmund Freudillakin olla jotain sanottavaa.

”Onhan se aika outoa”, sanoo elokuvan ohjaaja ja toinen käsikirjoittaja Dan Scanlon. HS tapasi Scanlonin helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla, missä Eteenpäin sai maailmanensi-iltansa.

”Voi sanoa, että oli pieni riski laittaa elokuvaan jotain noin kummallista.”

Toisaalta monet muutkin Pixar-elokuvat ovat perustuneet etukäteen oudoilta vaikuttaville ideoille, ja menestyneet silti hyvin, Scanlon huomauttaa. Esimerkiksi Up – kohti korkeuksia -elokuvassa (2009) vanhuksen talo lentää halki ilmojen ilmapallojen varassa, Rottatouillessa (2007) rotat kokkaavat.

”Pidän Pixarissa siitä, että vaikka he ensin toteavat johonkin hulluun ideaan täh?, niin seuraava reaktio on okei, lähdetään kokeilemaan”, Scanlon sanoo.

Eteenpäin sijoittuu maailmaan, jota kansoittavat fantasiatarinoista tutut olennot, kuten haltijat, keijut, kentaurit, mantikorit ja yksisarviset. Nämä kuitenkin elävät meidän todellisuutemme kaltaisissa arkisissa puitteissa: asuvat lähiöissä, ajavat autoilla, käyvät kouluissa ja töissä. Taikuutta ei ole, sillä teknologia ja tiede ovat ajan mittaan korvanneet sen.

Päähenkilö on teini-ikäinen haltijapoika Ian, joka asuu yksinhuoltajaäitinsä sekä vanhemman veljensä Barleyn kanssa. Poikien isä on kuollut kun he ovat olleet pieniä, ja aran Ianin suurin haave on, että hän voisi jotenkin tavata vielä tämän.

Sitten Ian löytää isänsä vanhan taikasauvan sekä ohjeen ”vierailuloitsuun”. Sen avulla hän voisi loihtia isän henkiin yhden päivän ajaksi.

Selviää, että Ian kuuluu niihin harvoihin, joilla vielä on kykyä taikuuteen. Hän tosin tarvitsee siinä paljon harjoitusta – niinpä vierailuloitsu menee aiemmin kuvatulla tavalla pieleen.

Ian, Barley ja isän jalat lähtevät etsimään maagista jalokiveä, jolla loitsun voisi saattaa loppuun. Apuna on fantasia-hevinörtti Barleyn roolipelikirja karttoineen. Mutta aikaa on vain se yksi päivä, ennen kuin isä palaa tuonpuoleiseen pysyvästi.

Veljekset Barley ja Ian loihtivat edesmenneen isänsä henkiin, mutta pelkkänä puolikkaana. Kuva: Pixar

Eteenpäin on ohjaaja-käsikirjoittaja Scanlonille vahvasti henkilökohtainen teos.

Hän kertoo menettäneensä oman isänsä ollessaan vuoden ikäinen. Kuten elokuvan Ianin, myös Scanlonin kasvattivat yksinhuoltajaäiti sekä isoveli.

”Veljeni on minua vanhempi, mutta hänkin oli isäni kuollessa niin pieni, ettemme kumpikaan muista häntä. Siksi pohdimme usein, kuka isämme oikeastaan oli ja muistutammeko häntä millään tavalla. Ja mietimme, millaista olisi tavata hänet vaikka vain päivän ajan.”

”Sellainen olisi tietysti mahdollista vain jossain taikamaailmassa. Noista pohdinnoista tämä elokuva sai alkunsa”, Scanlon kertoo.

Vaikka Eteenpäin tapahtuu taikamaailmassa, on hahmoissa Scanlonin mukaan paljon yhteistä hänen oikeiden perheenjäsentensä kanssa. Hän on hyvin läheinen veljensä kanssa ja kuvaa tätä Barleyn kaltaiseksi, isoksi ja rakastavaksi.

Veli myös ajeli nuorena itse tuunaamallaan vanhalla Chevrolet-autonrämällä, josta Scanlon ei juuri välittänyt. Elokuvassa Barleyn ajopeli on tosin ruiskuväreillä 1970-luvun tyyliin maalattu pakettiauto. Roolipelit ja hevi eivät myöskään olleet osa Scanlonin veljesten nuoruutta, hän kertoo.

”Mutta ystävissäni on paljon metallidiggareita ja roolipeliharrastajia. Jälkimmäisiä työskentelee Pixarillakin lukuisia. He auttoivat saamaan kaikki detaljit oikeanlaisiksi.”

Digitaaliteknologia on nykyään niin kehittynyttä, että vaikka elokuva kuhisee outoja olentoja sekä loitsuja, ei minkään luominen ollut animaattoreille ylivoimaisen hankalaa.

Joitakin visuaalisia haasteita silti oli, esimerkiksi isän puolikas. Miten kuvata tunnetiloja, kun hahmolla ei edes ole kasvoja, vaan pelkästään kaksi raajaa?

”Aluksi isä koikkelehti elokuvassa kuin klovni. Ajattelimme, ettei kukaan noin oikeasti liiku vaan eleiden pitää olla hienovaraisempia. Ja silti katsojalle pitäisi välittyä, mitä hahmo ajattelee”, Scanlon sanoo.

Scanlon ratkaisi asian vertaamalla isää koiraan.

”Ohjeistin animaattoreita, että isä on kuin labradorinnoutaja, joka rakastaa omistajiaan ja seuraa heitä kaikkialle. Vaikka hän ei näe, hän haluaa olla lähellä poikiaan. Siksi hän aina välillä tökkää esimerkiksi tökkää kengällään poikiensa jalkoja, varmistaakseen että he ovat läsnä”, Scanlon kuvailee.

Dan Scanlon ja tuottaja Kori Rae vierailivat helmikuussa Berliinin elokuvajuhlilla, missä Eteenpäin sai maailmanensi-iltansa. Kuva: Christoph Söder / DPA

Uuden Pixar-elokuvan ilmestyminen on aina jonkinlainen tapaus. Siitäkin huolimatta, että studio saattaa nykyään tuoda ensi-iltaan kaksikin elokuvaa vuodessa.

2020 on Disneyn omistamalle Pixarille taas ”tuplavuosi”. Elokuussa saa ensi-iltansa Pete Docterin ohjaama Soul. Elämän suuria kysymyksiä käsittelevä elokuva tuntuu olevan studiolle vuoden pääsatsaus. Kesä ja alkusyksy ovat sitä vuodenaikaa, johon isoiksi kassamagneeteiksi uskotut elokuvat yritetään tunkea voittojen maksimoimiseksi.

Alkuvuosi sen sijaan on Hollywoodin laskelmien mukaan elokuvateattereissa hiljaisempaa aikaa. Silloin studiot laskevat valkokankaille elokuvia, joiden menestyksen varaan ei ole laskettu liikoja.

Viikonloppuna ensi-iltansa saanut Eteenpäin on ajoitettu tällaiseen hiljaiseen aikaan. Ehkä sitä pidettiin Disneyllä epävarmana tapauksena.

Näyttää siltä, että sen lipputulot ovatkin jäämässä Pixar-asteikolla vaatimattomiksi. Elokuvan ensi-iltaviikonlopun tulos Yhdysvalloissa tulee arvioiden mukaan olemaan 40 miljoonan dollarin (noin 35 miljoonan euron) luokkaa. Se on saman verran kuin vuoden 2015 Kunnon dinosauruksella, josta tuli Pixarin ensimmäinen kaupallinen floppi.

Elokuvan arviot ovat olleet myös melko kädenlämpöisiä. Eteenpäin saattaa päätyä lopulta voitolliseksikin, mutta Upin tai Inside Outin kaltaista Pixar-klassikkoa siitä ei näytä tulevan.

Haastattelua tehdessä Scanlonilla ei vielä ollut tietoa, kuinka elokuva tulee menestymään. Hän myöntää vastaanoton jännittävän, etenkin kun kyseessä on näin henkilökohtainen tarina.

”Olen tässä ikään kuin heittänyt itseni, elämäni ja perheeni kaikkien eteen ilman mitään tietoa, kuinka yleisö reagoi. Mutta Eteenpäin on sellainen elokuva, että vaikka se floppaisi, en jälkikäteen ajatellen muuttaisi siitä mitään.”

Ja Scanlonin elämän tärkeimmät ihmiset, äiti ja veli, ovat elokuvan jo nähneet.

”He rakastivat sitä. Se merkitsee minulle eniten. Veljeni piti siitä niin paljon, että se oikeastaan muutti meidän suhteemme vielä entistäkin paremmaksi.”