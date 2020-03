Kirjailija ja ohjaaja Saara Turusen Sivuhenkilö-romaanin elokuvaoikeudet on myyty Tekele Productions Oy:lle.

”Teos on paitsi riemastuttava ja hieno niin myös erittäin visuaalinen”, kertoo Tekele Productionsin tuottaja Miia Haavisto tiedotteessa. ”Kehittely- ja kirjoitustyö etenevät hyvin ja Turunen kirjoittaa käsikirjoitusta itse. Suomen elokuvasäätiö on tukenut ja tukee työskentelyä. On ihanaa, että ihailemani taitava ja omaääninen teatterintekijä ja kirjailija on ottanut tämän haasteen vastaan.”

Sivuhenkilö ilmestyi 2018 ja se on Saara Turusen (s. 1981) toinen romaani. Teos on keväästä kevääseen kestävä monologi esikoiskirjailijan kokemasta häpeästä, yhteiskunnan naiseen kohdistamista odotuksista ja naisen asemasta taidemaailmassa.

”Sivuhenkilö on tärkeä aikalaiskuvaus patriarkaattiin imeytyneistä rakenteista, siitä miten vaikeaa nuoren naisen edelleen on valita toisin, ottaa elämä omiin käsiin”, kirjoittaa HS:n kriitikko Mervi Kantokorpi arviossaan.

Sivuhenkilö myös kommentoi Turusen esikoisromaanin Rakkaudenhirviön Helsingin Sanomissa saamaa kritiikkiä. Sivuhenkilön kertoja muun muassa googlaa ensimmäisen romaanin kritiikin kirjoittajan, ja hänen eteensä ”ilmaantuu kuva harmaatukkaisesta miehestä”.

”Päätän, etten koskaan antaisi hänelle anteeksi tätä”, kertoja ajattelee arvion kirjoittajasta.

Rakkaudenhirviön arvion kirjoitti Antti Majander, ja se julkaistiin HS:ssa 26. huhtikuuta 2015. Romaani voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2015.

Sivuhenkilö puolestaan oli sekä Tulenkantaja- että Nuori Aleksis -palkintoehdokkaana vuonna 2018. Saara Turuselle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinto 2016 ja Helsingin Kaupungin Vuoden Taiteilija -palkinto vuonna 2018.

Tarkempia tietoja elokuvan julkaisuaikataulusta tai tekijöistä ei toistaiseksi ole.