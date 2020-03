”Tämä tv-sarja oli todella suosittu useita vuosia sitten ja käytin itsekin siihen paljon aikaa, ja aina toisinaan mietin, kuinka kauhea sen loppu oli, ja se saa minut yhä suuttumaan.”

Näin twiittasi yhdysvaltalainen aktivisti, kirjoittaja ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan järjestön lehdistösihteeri Charlotte Clymer helmikuun lopussa. Hän sai heti satoja viestejä ihmisiltä, jotka halusivat tietää, mitä sarjaa hän tarkoitti. Kaikki halusivat samalla jakaa omat kokemuksensa.

Kun arvailu Twitterissä kiihtyi, Clymer keksi pyytää lahjoituksia Yhdysvaltain presidenttiehdokkaaksi pyrkineelle Elisabeth Warrenille. Hän lupasi kertoa, mitä sarjaa tarkoitti, jos saisi kerättyä yli 10 000 dollaria keskiyöhön mennessä. Lopulta Clymer keräsi yli 32 000 dollaria eli noin 28 000 euroa.

Opin viestiketjusta, että Dexter-sarjan kahdeksas kausi päättyi surkeasti. Myös esimerkiksi Sinkkuelämää, Lost ja jopa The Sopranos saivat mainintoja, vaikka viimeisen loppu oli tietysti nerokas.

Ymmärrän Clymeria ja kaikkia hänen twiittiinsä vastanneita. Huomaan yhä satunnaisesti ajattelevani 2000-luvun alkupuolella tulleen suosikkisarjani käsittämättömän tökeröä viimeistä jaksoa. Kuinka ne saattoivat!

Kauhukokemukseni tapahtui analogisen television aikana sarjassa, jota olin katsonut viisi tuotantokautta. Päätösjakson ajatteleminen tuntuu yhä siltä kuin joku vetäisi kynsillä liitutaulua.

Nyt sarjamuoto on vallannut koko suoratoistotelevision. Kun sarjoja katsotaan enemmän, niiden katsominen ei usein tunnu yhtä suurelta investoinnilta, ja harva niistä onnistuu aikaansaamaan vastaavia tunnekuohuja.

Katsojia riivaa toinen vitsaus: sarjat eivät lopukaan. Kun on ihastellut minisarjan mietittyä kokonaisuutta, ei haluaisi kuulla, että menestyksen innoittamana on tehty sopimus seuraavista tuotantokausista, jotka usein väljähdyttävät idean, esimerkkinä vaikkapa The Affair. Tai sitten odottaa eeppistä, pitkää tarinaa, mutta rahoitus loppuu ensimmäiseen kauteen, kuten sarjakuvaan perustuvalle Swamp Thing -sarjalle kävi.

Clymerin lopetusinhokki oli Girls-sarjasta. Siitä olen kyllä eri mieltä. Girlsin lopetus oli ärsyttävä ja sopi sarjaan täydellisesti.

Oma inhokkini sen sijaan oli hautaustoimistoa pyörittävästä perheestä kertova Mullan alla. Hahmot oli vanhennettu järkyttävän huonosti siirappiseen ”näin heille sitten kävi”-muisteluun.

Onneksi loppu oli niin hirveä, että sarja ei ainakaan jatku enää koskaan ja pilaa kokemusta vielä pahemmin.