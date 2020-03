Pitkään suljettuna ollut Vallisaari Helsingin edustalla muuttaa alkukesästä radikaalisti muotoaan, kun siellä järjestetään ensimmäinen Helsinki Biennaali. Kesäkuun 12. päivä avautuvan nykytaidetapahtuman kaikki taiteilijanimet julkistettiin tiistaina aamupäivällä Helsingissä. Biennaalin teemana on Sama meri.

Osa teoksista näkyy kauas. Jaakko Niemelän (s. 1959) kuusimetrinen installaatio Laituri 6 näyttää esimerkiksi, mille korkeudelle merenpinta nousisi, jos Grönlannin pohjoinen jääpeite sulaisi kokonaan. Niemelän näyttely Nostalgia on parhaillaan esillä Hamissa 15. maaliskuuta asti. Vallisaari Lighthouse puolestaan on majakka, joka kasvaa ulos bunkkerimaisen hissirakennuksen katosta. Pariisissa työskentelevän japanilaissyntyisen Tadashi Kawamatan (s. 1953) teos rakentuu muun muassa saaresta kerätystä puurojusta. Taiteilija inspiroitui Vallisaaren maanalaisesta tunneliverkostosta ja saaren asumattomuudesta.

Biennaalin taideteokset sijoittuvat eri puolille saarta vanhan tykkitien varrelle. Helppokulkuiselle soratielle tehtävän reitin pituus on noin kolme kilometriä. Jokainen teosidea ja -paikka on järjestäjien mukaan arvioitu yhteistyössä Metsähallituksen ja Museoviraston kanssa luonnonsuojelun ja historiallisten rakennusten säilymisen näkökulmasta.

Biennaalin pääkuraattorit Pirkko Siitari ja Taru Tappola valitsivat mukaan 40 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Tapahtumaan oli myös avoin ideahaku Helsingin kaupungin yleiset kulttuuripalvelut -yksikön kanssa. Sitä kautta tuli 145 hakemusta. Teoksista 75 prosenttia on kuraattoreiden mukaan täysin uusia.

”Olemme valinneet biennaaliin keskenään hyvin erilaisia taiteilijoita, jotka kaikki toimivat kansainvälisessä kontekstissa”, kuraattorit toteavat tiedotteessa. ”Teosten tekniset toteutukset kestävät Vallisaaren olosuhteet. Valmiit ja mantereella sijaitsevat teokset on valittu Vallisaaresta nousevien teemojen pohjalta.”

Helsingin kaupungin taidemuseossa Hamissa äskettäin esitelty puolalainen Paweł Althamer (s. 1967) on toteuttanut elokuvateoksen yhteistyössä Suomenlinnan avovankilan kanssa. Althamer näyttelee yhtä seitsemästä vangista, jotka pakenevat kahlitusta ympäristöstään. Meren ja erilaisten maisemien kautta kulkien he löytävät reitin takaisin luontoon ja itseensä. Vr-tekniikalla toteutetussa elokuvassa katsoja pääsee mukaan yhtenä vangeista.

Puolasta tulee myös Alicja Kwade (s. 1979), joka tekee Helsinki Biennaaliin kaksi teosta. Big Be-Hide nostaa esiin erilaisuuden ja samanlaisuuden käsitteet. Se koostuu kahdesta kivilohkareesta ja peiliefektistä. Toinen teos Pars pro Toto koostuu kahdeksasta planeettaa muistuttavasta pyöreästä kappaleesta.

Porvoossa syntyneen, Berliinissä työskentelevän Dafna Maimonin (s. 1982) teos Indigestibles (Sulamattomat) on tilateos ja performanssi, joka käsittelee eksyksissä olevaa nykyajan ihmistä. Maimon muuttaa yhden ruutikellarin ihmisen suolistoksi, jonka läpi katsoja kulkee. Media- ja installaatiotaiteilija Teemu Lehmusruusun House of Polypores kuuntelee lähimetsän kaatuneissa puissa tapahtuvaa lahoamista ja muuntaa sen urkusarjana soivaksi installaatioksi, eli se yhdistää reaaliaikaisia luonnonprosesseja biomateriaalitutkimukseen ja äänitaiteeseen.

Yksi näkyvimmistä teoksista tulee Helsingin keskustaan, Senaatintorille. Yhdysvaltalainen Janet Echelman (s. 1966) tunnetaan ilmatilaan toteutetuista, valtavista veistoksista. Helsinkiin nouseva teos nimeltä 1,78 kohoaa Senaatintorin ylle elokuun ajaksi. Sen muoto on saanut innoituksensa valtameren aaltojen korkeustiedoista, ja katsojat voivat vaikuttaa siihen kännykän kautta. Teos toteutetaan osittain yhteistyössä Helsingin juhlaviikkojen kanssa.

Biennaali näkyy Vallisaaren ulkopuolella myös graffititaiteilija Egsin teoksessa Eilisen ja huomisen saaristo. Se koostuu kahdeksasta kadonneisiin tai mahdollisiin tulevaisuuden saariin viittaavasta veistoksesta. Osa veistoksista sijaitsee paikoilla, joilta on kadonnut veden ympäröimä saari kaupungin rakentamisen myötä. Teos käsittelee osittain peruuttamatonta maiseman muuttumista.

”Helsinki Biennaali tulee paitsi kommentoimaan taiteen kautta globaaleja kysymyksiä myös avaamaan saariston ja merellisten paikkojen merkityksen maailman kehityksessä tavalla, joka koskettaa laajasti ja henkilökohtaisesti”, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori linjasi tiistaina.

Helsinki Biennaali on kävijöille maksuton. Vallisaareen kulkee reittiliikenne Kauppatorilta ja Hakaniemestä. Kauppatorin kupeeseen Lyypekinlaiturille tapahtumaa varten nousee erikoisrakennus. Saareen voi rantautua myös omalla veneellä.

Fakta

Helsinki Biennaalin taiteilijat 2020

Pawel Althamer (Puola, s. 1967), ATTAKWAD Pasi Autio (s. 1974), Samir Bhowmik, (Intia, Suomi, s. 1975) BIOS-tutkimusyksikkö (per. 2015), Baran Caginli (Turkki, Suomi, s. 1990), Janet Cardiff ja George Bures Miller (Kanada, s. 1957 & 1960), Kyungwoo Chun (Korea, s. 1969), Janet Echelman (USA, s. 1966), Egs (Suomi, s. 1974), Katharina Grosse (Saksa, s. 1961), Gustafsson&Haapoja (Suomi, per. 2012), Hanna Tuulikki (Britannia, s. 1982), Honkasaslo-Niemi-Virtanen (Suomi, per. 2015), IC-98 (Suomi, per. 1998), Uwa Iduozee (Suomi, USA, s. 1987), Wanuri Kahiu (Kenia, s. 1980), Marja Kanervo (s. 1958), Topi Kautonen (1921–2011), Tadashi Kawamata (Japani, Ranska, s. 1953), Jussi Kivi (s. 1959), Alicja Kwade (Puola, Saksa. s. 1979), Hayoun Kwon (Korea, Ranska, s. 1981), Laura Könönen (s. 1980)m Tuomas A. Laitinen (s. 1976), Teemu Lehmusruusu (s. 1981), Dafna Maimon (Suomi, Saksa s. 1982), Antti Majava (s. 1977), Inga Meldere (Latvia, Suomi s. 1979), Jaakko Niemelä (s. 1959), Meiju Niskala (s. 1978), Niskanen & Salo (Suomi, USA, per. 2015), Sari Palosaari (s. 1974), Outi Pieski, Birit & Katja Haarla (s. 1973, 2000 & 2000), Mario Rizzi (Italia, Saksa s. 1962), Khvay Samnang (Kambodza, s. 1982), Rirkrit Tiravanija & Antto Melasniemi (Argentiina, Suomi s. 1961 & 1975), Margaret ja Christine Wertheim (Australia, USA, 1958 & 1958), Maaria Wirkkala (s. 1954), Zodiak presents: Joni Kärkkäinen & Jukka Tarvainen (s. 1988 & 1979)