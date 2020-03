Elokuvatapahtuma Season Film Festival on julkistanut ohjelmistonsa.

Maaliskuun lopussa Helsingissä järjestettävällä festivaalilla esitetään ennakkoon esimerkiksi Shannon Murphyn indie-romanssi Babyteeth, saksalaisen Ina Weissen muusikkodraama Koesoitto (Das Vorspiel) sekä Emerald Fennelin trilleri Lupaava nuori nainen (Promising Young Woman).

Nämä elokuvat tulevat normaaliin elokuvateatterilevitykseen myöhemmin. Ina Weisse saapuu myös vieraaksi tapahtumaan.

Festivaalilla nähdään myös monia uutuuselokuvia, jotka eivät näillä näkymin saa valkokangaslevitystä Suomessa.

Niihin kuuluvat muun muassa Melina Matsoukasin kehuttu road movie Queen & Slim, Alma Har’elin ohjaama ja näyttelijä Shia LaBeoufin käsikirjoittama omaelämäkerrallinen Honey Boy, Trey Edward Shultsin perhedraama Waves sekä Saksassa 2005 tapahtuneesta kunniamurhasta kertova Sherry Hofmannin A Regular Woman (Nur eine Frau).

Season Film Festivalia järjestävä HIFF – Rakkautta & Anarkiaa ry on sitoutunut edistämään ohjelmistossaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Kevään festivaalin elokuvista 72 prosentissa on ohjaajana nainen. Pitkistä elokuvista 60 prosenttia ja lyhytelokuvista 92 prosenttia on naisten ohjaamia.

Rakkautta ja anarkiaa -festivaalin sisartapahtuma Season Film Festival järjestetään Bio Rex-, Maxim- ja Orion -elokuvateattereissa 26.–29. maaliskuuta. Koko ohjelmisto löytyy festivaalin nettisivuilta.