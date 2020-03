Ennakkosuosiosta huolimatta Erika Vikmanin Cicciolina ei saanut euroviisupaikkaa. Monet harmittelivat päätöstä. Suorasukainen, feministinen ja naisen seksuaalista vapautta korostava ilottelu sai monet kiinnostumaan Erika Vikmanista ensimmäistä kertaa. Ja voi sanoa, että kappaleella Vikman kuulosti ensimmäistä kertaa itseltään.

Cicciolinaa on kuvattu esimerkiksi provokatiiviseksi, mitä se ei lopulta erityisemmin ole. Cicciolina on tiukasti kiinni 1980-lukulaisen suomidiskon perinteessä ja nostaa genren uudestaan esiin. Jo 80-luvulla kotimaisessa diskossa oli feministisiä teemoja. Tässä ajassa taas naisen seksuaalisesta vapaudesta laulaminen on jopa viime vuosien trendi.

Mutta uutta suomidiskoa ei juuri tehdä, ja etenkin siksi Vikman erottui joukosta. Kenties ihmiset kaipaavat nyt taas suomidiskoa elämäänsä, ja aika sen estetiikalle on myös otollisempi kuin koskaan.

Suomidiskoa on vähätelty aina, monista syistä. Cicciolinan myötä on paikallaan tutustua 1980-luvun suomidiskon helmiin, jotka kuulostavat edelleen tuoreilta ja ansaitsevat huomiota. Esimerkiksi Nisa Soraya, Meiju Suvas ja Eini raivasivat tietä 80-luvulla.

Emilia oli suomidiskon edelläkävijä. Kuva: Kerberos

Yksi kotimaisen suomidiskon kulttiklassikoista on Emilian albumi Emilia vuodelta 1982. Levyltä on jäänyt elämään etenkin kappale Satan In Love, jossa Emilia laulaa ”miestä saatanaksi sanon”.

Levyllä on paljon italoiskelmiä, joita Emilia käänsi suomeksi itse. Se oli siihen aikaan harvinaista.

Levyllä Emilia laulaa villikissoista ja eroottisista öistä. Kappaleessa Filmi vanha suhde katkeaa ja Emilia ”katsoo tulevaisuuteen kuin odottavaan taksiin”. Kappaleessa on myös verraton spoken word -osuus: ”Kitaraani soittelen kun lähdet pois / Paremmin ei asiani olla vois / Yksinkö jään, en / Kohta joku tulee, joka sekoittaa pään.”

Suomidiskon takapajuinen maine on oikeastaan kummallista, sillä iskelmän sisällä sen voi lukea suorastaan edistykselliseksi alagenreksi, miltei aikaansa edellä olevaksi. Tästä kertoo myös se, kuinka paljon suomidiskoa aikanaan vähäteltiin.

Toimittaja-dj-kirjailija Mikko Mattlarin Synteettinen Suomi -kirjassa (Svart, 2019) tilanne kuvataan osuvasti. Vähättelyä tuli paitsi median, myös muiden muusikoiden osalta.

1980-luvun suomidisko oli lähinnä naislaulajien hallussa. Toki poikkeuksiakin oli. Myös Kake Randelinin ensimmäiset levyt 1980-luvun alussa haukuttiin mediassa.

Yleisö ei siitä piitannut. Randelinin ensimmäiset levyt myivät vähintään kultaa.

”Miestenkin laulama disko otettiin negatiivisesti vastaan, eli sikäli asetelma oli tasa-arvoinen”, sanoo Mattlar, joka on tutkinut kotimaisen populaarimusiikin vastaanottoa väitöskirjassaan.

Randelinin soundin takana oli Jori Sivonen koneineen. Ohjelmoidut rumpukompit ja syntetisaattorikuviot nakuttivat, ja Randelin lauloi päälle. Se sopi huonosti kriitikoiden ja kanssamuusikoiden esittämiin autenttisuuteen liittyviin vaatimuksiin. Topi Sorsakoski sanoi esimerkiksi aikanaan Soundissa, että kaikki ”jorisivoset pitäisi ampua”.

Siihen aikaan rock oli aitoa musiikkia, jossa ”soitettiin oikeasti”. Rokkarit olivat ainakin omasta mielestään ravintoketjun huipulla.

Suomessa oli tuohon aikaan myös underground-skene syntetisaattorimusiikille, jonka piirissä kotimaista koneiskelmää ei myöskään liiemmin arvostettu. Samaa suhtautumista näkyy tänä päivänä nuorten suosimaa edm:ää kohtaan.

Vaikka esimerkiksi Emilia sanoitti kappaleitaan itse, eli hän olisi sikäli täyttänyt autenttisuuden vaatimukset, ei hän saanut arvostusta. Portinvartijoille suomidisko oli liikaa.

Kenties siksi monet suomidisko-artistit ovat puhuneet musiikistaan “junttidiskona”, Vikman mukaan lukien. Suomidisko ei ole edustanut musiikkieliitin hyvää makua, ja kritiikkiin vastattiin kutsumalla musiikkia junttidiskoksi. Ja kyllähän musiikkikentälle myös “junttiestetiikkaa” mahtuu.

”Isot mediat olivat rockin asiantuntijoiden hallussa aika selkeästi koko 1970- ja 1980-lukujen ajan. Sanoituksiin, soittotaitoon ja artistin rock-uskottavuuteen kiinnitettiin silloin kritiikeissä huomiota. En muista, että olisi kirjoitettu hyvin haetuista syntikkasoundeista tai hyvin ohjelmoiduista taustoista mitään. Ei niihin ole varmaan silloin kiinnitetty huomiota tai osattu edes arvioida niitä”, Mattlar sanoo.

Suomidiskossa laulun kertoja on usein seksuaalisesti vapautunut, rohkea ja suorapuheinen. Monet keskeisistä suomidiskokappaleista on sanoittanut Raul Reiman, sähköasentaja, josta tuli yksi ahkerimmista iskelmäsanoittajista. Julkisuutta välttelevä ujo mies menehtyi jo vuonna 1987 vain 36-vuotiaana.

Reiman on yksi kotimaisen diskon kiinnostavimpia sanoittajia. Seksuaalisuuden ohella hänen parhaissa kappaleissaan toistuivat teknologiset dystopiat, ja joskus nämä kaksi teemaa esiintyivät myös yhdessä.

Myös Kikka levytti monia Reimanin tekstejä. Esimerkiksi Huone 105 ja Anna rakas raju hetki ovat Reimanin kynästä.

Kikka ei tehnyt kappaleitaan itse, joten häntä ei nähty tekijänä, eli autenttisena. Vuonna 1990 Ylen Sabatti-ohjelmassa toimittaja Tapani Ripatti kuvasi Kikkaa naiseksi, ”jolla kaikki on hartioiden alapuolella” ja “joka on olemassa aikuisten miesten mielikuvituksessa”. Samoin hänet näki toinen ohjelman haastateltavista, Irwin Goodman.

Kikka vuonna 2003. Kuva: Reijo Hietanen

Kikka itse vastusti näitä näkemyksiä ohjelmassa ja sanoi, että hän ei näe kohderyhmäkseen aikuisia miehiä vaan ihan kaikki. Se, että hän joutui sanomaan sen ääneen, kuvastaa hyvin asennetta suomidiskon naisiin. Rohkeasti seksuaalisuudesta laulavat naiset haluttiin laittaa ruotuun, kun samaan aikaan rokkari- ja iskelmämiehet saivat vongata naisten perään omissa kappaleissaan.

Nyt Kikan uraa arvostetaan ja hänen moniulotteisuutensa ymmärretään. Valitettavasti arvostus tuli vasta kuoleman jälkeen.

Kikka on ollut Britney Spearsin ohella Erika Vikmanille iso innoittaja. Kaikkiin heistä on suhtauduttu vähättelevään sävyyn. Esimerkiksi populaarimusiikkiin liittyviä autenttisuusdiskursseja tutkinut Salli Anttonen on kuvannut, kuinka naiset ja feminiinisyys yhdistetään usein kaupallisuuteen ja epäautenttisuuteen. Myös kaikki sellainen musiikki, josta teinitytöt ovat pitäneet, on nähty vähempiarvoisena.

Esimerkiksi 1990-luvulla ei ollut coolia tunnustaa pitävänsä Backstreet Boysista tai Britney Spearsista.

Nykyään feminismi ja keskustelu tasa-arvosta ovat vakiintuneita asioita yhteiskunnallisessa keskustelussa. Naisten kuuntelema, tekemä ja esittämä musiikki otetaan tosissaan.

Tänä päivänä laaja-alaisuus edustaa hyvää makua: voi tykätä samaan aikaan Backstreet Boysista, Mozartista ja “junttidiskosta”. Eikä Vikmaninkaan tarvitse salailla esikuviaan. Tie suomidiskon uudelle nousulle on auki paremmin kuin koskaan.