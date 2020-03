Dokumentti

The Cave, ohjaus Feras Fayyad, 107min, K12. ★★★★

Maailma on usein raskas paikka, eikä The Cave tee tuskaa yhtään keveämmäksi. Ei, vaikka elokuvan pääosassa ovat viattomia lapsia henkensä kaupalla auttavat lääkärit ja muu hoitohenkilökunta.

Dokumentaarisen elokuvan tapahtumapaikka on Syyria ja tarkkaan ottaen pääkaupunki Damaskoksesta itään sijaitseva piiritetty kaupunki ja siellä vaikeissa oloissa ja salaa toimiva sairaala. Sairaalaa kutsutaan luolaksi. Siitä elokuvan nimi.

Elokuva tapahtuu suurimmaksi osaksi sairaalan seinien sisällä, ja pommitusten aikaan lähinnä sairaalan hämärissä kellaritiloissa. Elokuvaa on kuvattu vuosina 2016–2018, ja elokuvan teosta voit lukea enemmän tästä linkistä.

Dokumentin ohjannut Feras Fayyad on poiminut keskushenkilöiksi kapinallisten alueella toimivan sairaalan johtajan sekä keittäjän. Molemmat ovat naisia, ja etenkin johtajalääkäri Amani Ballourin elämäntarinan kautta elokuva pääsee käsittelemään sodan järjettömyyden rinnalla sukupuolten tasa-arvoa. Alle kolmikymppisenä sairaalan johtajaksi äänestetyn naislääkärin meriitit eivät paina vaa’assa mitään, kun vanha ajattelu yrittää sysätä naista työelämässä sivuun.

Ballour on erikoistunut lastenlääkäriksi mutta edes oma isä ei tunnu hyväksyvän tyttärensä uravalintaa. Mikä tuntuu erityisen pöyristyttävältä, kun elokuvantekijä Fayyad työryhmineen nostaa kameransa lennokin varassa taivaalle ja näyttää, miten kaupunki Ghoutan alueella on tuhottu talo talolta ja miten vaikeissa oloissa nuori sankarilääkäri tiimeineen työskentelee.

Kameraryhmä seuraa sairaalan arkea läheltä, harkitusti ja intensiivisesti. Kertomuksen rangan muodostaa johtajalääkärin päiväkirjamainen ja jopa runollinen pohdiskelu ääneen. Tohtori Amanista rakentuu rajoja ylittävä, moderni roolimalli.

Ohjaaja Fayyad työryhmineen hyödyntää muutkin keinot tehdäkseen sydäntä riipivästä sodasta edes jotenkin helposti lähestyttävää: yksi sairaalan lääkäreistä haaveilee hyvin juustoisesta pitsasta ja toinen ripsien kestovärjäyksestä. Sodan kansainvälinen makrotaso tulee kuviin mukaan vain ohuesti.

Vaikka lääkäreitä välillä myös naurattaa, elokuvan pääosassa on koko ajan piiritys, sodan siviiliuhrit ja etenkin lasten hätä. Edes ruokaa ei ole riittävästi saati lääkkeitä. Silti osa lapsista nauraa katketakseen rypälepommien putoillessa ympärillä.

Musiikilla on tässäkin dokumentissa iso roolinsa vaikutelmien luojana. Näin on myös diegeettisesti: kun leikkaussalista puuttuvat nukutuslääkkeet, rauhaa tuo kännykästä soitettu klassinen. Tehosteääniä elokuvaan on tehnyt suomalainen foley artist Heikki Kossi tiimeineen.

Feras Fayyad tallentaa siis sodan absurdiakin arkea, ja oikeastaan Tanskaan paenneesta elokuvantekijästä on tullut Syyrian sodan tunnustetuin kronikoitsija elokuvan saralla. The Cave oli Oscar-ehdokkaana helmikuussa. Ehdokkuus oli Fayyadin toinen, sillä myöskin Syyrian sotaa käsitellyt Aleppon viimeiset miehet oli ehdolla vuonna 2018.

Pääosin arabiankielinen dokumentaarinen elokuva kiertää Suomen teattereissa vain englanniksi tekstitettynä.