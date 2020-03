70 vuotta täyttävä Esa Ruuttunen jylisee lestadiolaiskritiikkiä itse Lars Levi Laestadiuksena suomalaisoopperan verkkotallenteessa ja nousee lavalle seuraavaksi puolison omaavana Jumalana.

Julkaistu: 2:00

”Onko seurakunnassa suojeltu niitä, joiden paikka on vankilassa?” Esa Ruuttunen jyrisee Jyrki Linjaman Kolme kirjettä Laestadiukselle -oopperassa (2017), jonka lokakuinen esitys Oulusta on saatavissa videotallenteena tämän haastattelun lopusta.

”Tässä on mun kaverini, Leviatan, petojen kuningas”, hän rallattaa kotonaan Helsingin Lauttasaaressa Kari Tikan pian kanta­esitettävää oopperaa Rakkaus on väkevä kuin kuolema.

Kiireiseltä vaikuttaa tänään 70 vuotta täyttävän baritonin elämä ja vieläpä rooleissa, jotka käsittelevät perimmäisiä kysymyksiä.

Linjaman oopperassa hän on saarnamies Lars Levi Laestadius (1800–1861), joka saa kuulla nimissään tehdyistä nykyajan synneistä. Tikan oopperassa hän on Aatamin ja Eevan isä.

”Se on ollut osani oopperamaailmassa”, Ruuttunen pohtii.

”Laulan vuorotellen oopperan julmimpia pahisrooleja ja kirkollisia rooleja Paavo Ruotsalaisesta (Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset) Martti Lutheriin (Kari Tikan aiempi Luther-ooppera).

Ruuttunen syntyi körttiläisperheeseen.

”Herännäisyydessäkin tehtiin raja suruttomien ja heränneiden välillä. Suruttomia ei automaattisesti tuomittu helvettiin, mutta oopperan laulaminen oli tilan antamista synnille.”

Vielä tiukemmaksi touhu meni, kun kesäyliopistossa Seinä­joella kiihkeä nuori lestadiolainen kurssikaveri aloitti yöllä järjestelmällisen käännytystyön.

”Hän mursi minut. Tein lestadiolaisen parannuksen ja sain lestadiolaisen synninpäästön.”

Hän sai ohjeet: nyt loppui televisionkatselu ja tanssi. Siteet entiseen oli katkaistava, myös siteet körttiläisvanhempiin.

Ruuttunen valvoi loppuyön ja sanoi aamuluennon jälkeen, että kaikessa mitä puhuttiin oli hänelle paljon tuttua myös körttiläisestä herännäisyydestä. Hän ei hylkäisi vanhempiaan.

”Tiemme erkanivat. Vuosikymmeniä myöhemmin tapasin hänet. Hän kertoi ajattelunsa muuttuneen täysin.”

Ruuttusta häiritsee lestadiolaisuudessakin ilmentynyt ”eksklusiivinen seurakuntanäkemys”.

”Että jos ei syntejä ole annettu anteeksi juuri oikealla tavalla, joudutaan helvettiin.”

”Hän mursi minut.” 19-vuotiaana Esa Ruuttunen murtui lestadiolaisystävän öisessä ja monituntisessa käännytyksessä. Seuraavana aamuna hän ajatteli asian uudelleen. Kuva: Jukka Gröndahl / HS

Ruuttunen valmistui papiksi samana syksynä 1974 jolloin hän aloitti lauluopinnot Sibelius-Akatemiassa. Pian körttiläisyys ja ooppera löysivät toisensa Paavo Ruotsalaisesta kertovassa Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset -oopperassa 1975. Herännäisiä tuli bussilasteittain oopperaan.

”Paavo Ruotsalaisen perintö on äidinmaidosta lähtien ollut keskeinen. Nykyherännäisyys on herännäisyysliikkeistä avarakatseisin ja uskaltaa katsoa maailmaa ottaen tämän päivän elämän huomioon”. hän katsoo.

Ruuttunen sai valittiin Sibelius-Akatemian kirkkolaulun lehtoriksi vuonna 1984.

”Pyysin virkavapautta, mutta tuomiokapituli päätti, että pitää valita onko pappi vai laulaja.”

Ruuttunen ryhtyi täyspäiväiseksi lehtoriksi ja nousi Kansallisoopperan kuukausipalkkaiseksi solistiksi. Hän jäi eläkkeelle talosta laulajien silloisessa 55 vuoden eläkeiässä vuonna 2005.

Pappina hän toimii harvoin.

”Olen tosin vihkinyt varmaan kolmanneksen Kansallisoopperan työkavereistani”, hän sanoo.

Wagnerin Ringin Alberichin roolissa Esa Ruuttunen on itse pahuus. Kuva Kansallisoopperasta vuodelta 2001. Kuva: Liisa Takala / HS

Ruuttunen on sitkeää tekoa: hän oli kuolla leikkauspöydälle 1994 ja nousi kriisin jälkeen Berliinin, Wienin ja Lontoon oopperatalojen suuriin rooleihin.

Vuonna 2001 kaikki oli päättyä sydäninfarktiin, mutta moni katsoi hänen laulaneen kriisin jälkeen entistäkin vahvemmin. Ja 4. syyskuuta 2006 Ilta-Sanomat teki lööpin ”ORAVA TELOI oopperatähden tajuttomaksi”.

”20 vuotta olin oopperaa laulanut ja orava teki minusta tähden!” hän hymähtää.

Orava osui polku­pyörän pinnojen väliin. Ruuttunen mursi nenänsä ja menetti tajuntansa. Mutta viisi päivää myöhemmin lääkäri väänsi nenän poskelta taas paikoilleen ja laulu jatkui.

Viitisen vuotta sitten hän itse tilasi oopperan Jyrki Linjamalta ja kaavaili siitä viimeistä rooliaan.

”Ajattelin, että Laestadius ansaitsee uuden oopperan ja ryhdyin toimeen. Hän oli merkittävä luonnontutkija, tiedemies ja myös entomologi, mytologi, saarnamies ja verevä persoona.”

Linjama suhtautuu vanhoillislestadiolaisuuden vaikutukseen hyvin kriittisesti. Ooppera huipentuu lapsen raiskaukseen eikä tositapahtuman tyttö suostu olemaan hiljaa vaan rohkaisee muitakin seurakuntalaisten raiskaamia viemään asiansa myös maallisen tuomioistuimen eteen.

Halusitko nimenomaan kriittisen oopperan?

”Vähän vierastin librettoa”, Ruuttunen myöntää. ”Halusin että asioita käsitellään diskreetisti eikä syyllistäen.”

Samalla hän myöntää olleensa teologiassaan ”tosi lujilla” vanhoillislestadiolaisuuden kanssa.

”En voi hyväksyä kaikkia kannanottoja, väistelyitä ja selittelyjä. En voi hyväksyä, miten ihmisiä eräissä muissakin uskonnollisissa liikkeissä ahdistetaan, painostetaan ja jopa erotetaan ja hyväksikäytetään”, hän sanoo.

”Tietysti tunnen myös erittäin paljon erittäin sydämellisiä lestadiolaisia muusikoita ja ystäviä. Mutta minulla on kuva, että tämä maallikkojohto on ottanut Jumalan aseman määritellä, mitä ihmiset saa tehdä ja mitä ei.”

Musiikillisesti vanhoillislestadiolaisuus tuottaa Ruuttusen mukaan upeita laulajia, mutta harva jättää tutut ympyrät lähteäkseen ammattiuralle, kuten Aarne Pelkonen ja Tuomas Katajala lopulta tekivät.

”Nuoret lupaavat laulajat uskaltavat onneksi esiintyä, vaikka vanhoillislestadiolaisuudessa sen kielto on enemmän tai vähemmän yhä voimassa.”

HS kysyi asiaa Katajalan haastattelun yhteydessä Suomen Rauhan­yhdistysten Keskusyhdistykseltä vuonna 2018.

”Ooppera-aarioissa on paljon soveliasta koulutuskäyttöön”, Musiikin lahja -kirjaa (2014) toimittanut Juha Hakulinen vastasi, mutta oopperaesityksissä meni raja. Petoksia ja juonitteluja kuvaavat juonet voisivat roolihahmojenkin kautta esille tuotuina ”tahrata omatuntoa”.

”Se on täysin vääristynyttä ajattelua ja ihmisten laittamia sääntöjä ilman raamatullista perustetta”, Ruuttunen arvioi.

”Me laulajina tuotamme elämyksiä, joissa voi kokea jotakin suurta ja jotakin raskasta ja se kaikki on hengen hedelmää.”

Myös vanhoillislestadiolaiset ovat todenneet, että ”kysymyksiin kristityn julkisesta esiintymisestä muusikkona ei ole yksiselitteisiä ja selkeän suoraviivaisia vastauksia”.

Ruuttunen puolestaan näkee yksiselitteisesti oopperan taidemuotona, jota ei ole syytä vieroksua.

”Jeesus puhuu vertauksilla ja myös näytelmä tai ooppera voi olla vertaus, josta ihminen voi nähdä, mitä sydämettömyys, kovuus ja rakkaudettomuus saavat aikaan”, hän pohtii.

Kansallisoopperaa hän ei koe syntisenä työpaikkana.

”Toki joku kapellimestari tai ohjaaja on joskus ollut ilkeä ja diktatorinen. Mutta synnin maailma on se, missä ihmisille asetetaan keinotekoisia sääntöjä mitä saa tehdä ja mitä ei! ”

Ruuttunen toteaa nämä asiat ”tärkeiksi ja kipeiksi”.

”Ei minunkaan pitäisi liiaksi tuomarointia harrastaa. Olin kymmenen vuotta papin virassa Temppeliaukiolla ennen oopperauraa. Se muutos, että saa koko persoonana laittaa itsensä likoon rooliin, on ollut valtava elämys. Ei minusta sen myötä hirveän paljon pahempi ihminen ole tullut.”

Ura jatkuu. Viimeiset kiusaukset tulee Aholansaareen kesällä urku- ja pianosäestyksellä. Syksyllä hän palaa Kansallisoopperaan Dmitri Šostakovitšin Mtsenskin piirikunnan Lady Macbeth -oopperan pakkotyöorjaksi.

Ja siis jo sitä ennen 23. huhtikuuta alkaen hän on Kari Tikan Rakkaus on väkevä kuin kuolema -oopperan kantaesityksessä Aleksanterin teatterissa Adamin ja Evan isä eli ilmeisesti itse Jumala?

”Ehkä Jumalan allegoria, jolla on tässä puolisokin. Ooppera on synteesi Karin ajattelusta. Ei ole mitään väkevämpää kuin kuolema eikä mitään väkevämpää kuin rakkaus. Ja Jumalan kautta tulee anteeksiantamus ja sovinto.”

Onko meillä rovasti Ruuttusen käsityksen mukaan vapaa tahto?

”Vapaa tahto on olemassa. En usko, että Jumala on pistänyt meidät lokeroihin jo ennalta. Jumalan sallimus antaa mahdollisuuden minulle lähteä väärää tietä ja palata takaisin. Kaikki on avoinna ja kaikki on mahdollista. Ja meidän tehtävä on olla hyviä toisillemme.”

Esa Ruuttunen lauloi Jyrki Linjaman Kolme kirjettä Laestadiukselle -oopperan pääroolin viimeksi Oulussa Uuden musiikin lokakuu -festivaalilla. Prologi ja ensimmäinen näytös löytyvät videotallenteena tämän linkin takaa ja toinen sekä kolmas näytös tästä linkistä.

Esa Ruuttunen täyttää 70 vuotta. Kuva: Jukka Gröndahl / HS