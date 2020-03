Yhdysvaltalainen laulaja Billie Eilish, 18, käynnisti maailmankiertueensa Orlandossa Floridassa vastaamalla pukeutumistaan koskevaan kritiikkiin. Konsertin avasi video, jolla Eilish riisuu paitansa ja laskeutuu mustaan veteen samalla, kun hän kertoo mielipiteensä ihmisten häneen kohdistamista odotuksista.

”Jotkut ihmiset ylistävät pukeutumistani, jotkut vihaavat sitä. Jotkut häpäisevät sillä muita, jotkut häpäisevät sillä minua”, julkisuudessa käyttämistään löysistä vaatteista tunnettu Eilish lausuu videolla. ”Mutta tunnen sinun katsovan... aina. Eikä yksikään tekoni jää huomaamatta.”

Eilish on aiemminkin puhunut julkisuudessa siitä, kuinka sosiaalisessa mediassa julkaistut kommentit hänen ulkonäöstään ovat vaikuttaneet häneen. Helmikuussa hän kertoi BBC:n haastattelussa lopettaneensa kommenttien lukemisen kokonaan. ”Internet pilaa elämäni joten pysyn poissa sieltä,” hän totesi.

Voittaessaan parhaan kansainvälisen naisartistin palkinnon Brit Awardseissa Eilish puolestaan puhkesi kyyneliin kertoessaan tunteneensa olonsa viime aikoina ”hyvin vihatuksi”.

Konsertissa julkaistulla videolla hän jatkaa: ”Keho jossa synnyin, eikö se ole sitä mitä halusit? Jos pukeudun mukaviin vaatteisiin en ole nainen. Jos riisun kerrokset, olen lutka. Vaikka et ole koskaan nähnyt vartaloani sinä arvostelet sitä ja arvostelet minua sen takia. Miksi?”

Eilish päättää puheensa kritisoimalla sitä, miten yhteiskunta tekee ihmisestä oletuksia tämän koon perusteella. Hän kysyy: ”Onko minun arvoni riippuvainen ainoastaan sinun käsityksestäsi? Vai eikö sinun mielipiteesi minusta ole minun vastuullani?”

Moni julkisuuden henkilö on viime aikoina noussut vastustamaan sosiaalisen median käyttäytymismalleja. Britanniassa käännekohdaksi asettui tv-juontaja Caroline Flackin kuolema helmikuussa. Flack oli joutunut some-kohun keskelle viime joulukuussa, kun hänen miesystävänsä oli syyttänyt häntä pahoinpitelystä. Sosiaalisen median lisäksi myös brittiläinen tabloidlehdistö oli kohdellut Flackia julmalla tavalla.

Billie Eilish singahti viime vuonna suuren yleisön tietoisuuteen debyyttialbumillaan When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Eilish tuotti ja nauhoitti levyn veljensä Finneas O’Connellin kanssa tämän huoneessa sisarusten kotistudiossa.

Tammikuussa laulaja-lauluntekijä putsasi pöydän Grammy-palkintojen jakotilaisuudessa, jossa hän voitti yhteensä viisi Grammya: parhaan uuden artistin, vuoden laulun, vuoden levyn, vuoden pop-albumin ja vuoden levytyksen palkinnot.

Vuoden laulun Grammy tuli Bad Guy -hitistä. Palkinto jaetaan kappaleen tekijöille, ja Eilish sai sen yhdessä veljensä Finneas O’Connellin kanssa. Bad Guy palkittiin myös vuoden levytyksenä, eli esittäjälle ja tuottajalle suunnatulla palkinnolla. Kappaletta on kuunneltu pelkästään suoratoistopalvelu Spotifyssa yli miljardi kertaa.

Billie Eilish on myös nuorin Bond-elokuvaan tunnusmusiikin kirjoittanut ja sen esittänyt artisti. Helmikuun puolivälissä julkaistu No Time to Die -elokuvan tunnuskappale on kohtalokas balladi, jonka pääsee elokuvateatterissa kuulemaan vasta lokakuussa ensi-illan siirryttyä koronaviruksen takia.