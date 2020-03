Valkoinen liitu pureutuu katukiveykseen Weequachin kaupunginosassa Newarkissa. Kulmakunnan pojannaskalit pelaavat Minä julistan sodan -peliä. He piirtävät liidulla jalkakäytävälle halkaisijaltaan noin puolentoista metrin kokoisen kehän, joka jaetaan lohkoihin, yhtä moneen lohkoon kuin on osallistujia. Juutalaispojat kirjoittavat jonkin tietyn maan nimen jokaiseen lohkoon. He valitsevat niitä maita, jotka esiintyvät jatkuvasti uutisissa kesällä 1940 – toista maailmansotaa on käyty kutakuinkin vuosi.