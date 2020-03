The Little Hours ★★★

USA 2017

TV5 klo 22.00 (K12)

Keskiaikaiseen nunnaluostariin sijoittuva The Little Hours perustuu löyhästi kahteen Giovanni Boccaccion 1350-luvulla kirjoittaman Decamerone-teoksen tarinaan. Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Jeff Baena, jonka joku ehkä muistaa I Heart Huckabees -komedian (2004) toisena käsikirjoittajana.

Ehtoollisviinille person Isä Tomasson (John C. Reilly) johtamaan luostariin saapuu nuorukainen (Dave Franco), joka saa jäädä, jos tekeytyy kuuromykäksi rengiksi. Nuori nunnakolmikko (Aubrey Plaza, Alison Brie ja Kate Micucci) valpastuu. Halut heräävät puolin ja toisin.

The Little Hoursin musta huumori perustuu tyylien sekoittamiselle ja anakronismeille, joista irtoaa aika ajoin näppärää tilannekomiikkaa. Historiallinen kuvasto kohtaa amerikkalaisten opiskelijakomedioiden remp­seän otteen.

Paukkuja on ladattu varsinkin nykyaikaiseen dialogiin. Vaikka luostarin tunnelma on harras, puhuvat nunnat rivoja ja kaikkein pyhimmiksi tekeytyvät puutaheinää.