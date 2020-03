Hollywoodin entinen tuottajaguru, nykyinen tuomittu seksuaalirikollinen Harvey Weinstein saa tänään keskiviikkona kuulla vankilatuomionsa pituuden. Tuomio on vähintään viisi vuotta, enintään 29 vuotta vankeutta. Se julkistetaan oikeusistunnossa New Yorkissa tänään iltapäivällä Suomen aikaan.

Asiasta kirjoittavat esimerkiksi The Guardian ja Vulture.

Harvey Weinstein, 67, todettiin syylliseksi seksuaaliseen väkivallantekoon ja raiskaukseen helmikuussa. Entinen elokuvatuottaja on odottanut tuomiota vangittuna kaksi viikkoa, mutta osan siitä hän on viettänyt sairaalahoidossa. Weinsteinilla on ollut vakavia terveysongelmia, ja hänelle tehtiin sydänleikkaus pian tuomion julistamisen jälkeen.

Puolustus onkin vedonnut Weinsteinin heikkoon terveydentilaan ja hakenut tuomari James Burkelta lyhyintä mahdollisinta tuomiota. Weinsteinin oikeustiimi uskoo, että tuomittu ei selviäisi pitkästä vankilatuomiosta hengissä. Asianajajien vetoomuksen mukaan Weinstein on jo kärsinyt teoistaan enemmän kuin tarpeeksi: historiallisen, vertaansa vailla olevan pudotuksen suosiosta häpeään.

Syyttäjät ovat vaatineet tuomarilta pisintä mahdollista tuomiota. Se on listannut perusteeksi kymmeniä esimerkkejä Weinsteinin uhkailevasta ja ahdistelevasta käytöksestä 40 vuoden ajalta.

Tuomion julistamisen kynnyksellä julkisuuteen on tullut tuhatsivuinen nivaska oikeusdokumentteja, joista käy ilmi, miten Weinstein yritti käydä pr-taistelua häntä kohtaan esitettyjä syytöksiä vastaan talvella 2017 eli sen jälkeen, kun The New York Timesin ja The New Yorkerin laajat paljastusjutut julkaistiin.

The New York Timesin mukaan julkisuuteen annetuissa sähköposteissa Weinstein esimerkiksi haki tukea lukuisilta vaikutusvaltaisilta ihmisiltä, esimerkiksi vasta Yhdysvaltain presidenttikisasta vetäytyneeltä New Yorkin entiseltä pormestarilta Michael Bloombergilta sekä maailman rikkaimmalta mieheltä, Amazonin perustaja Jeff Bezosilta.

Yhtenä pr-keinona Weinstein suunnitteli kertovansa julkisuuteen, että harkitsi itsemurhaa.

Viestintätiiminsä kanssa käydyissä keskusteluissa Weinstein myös kirjoittaa, että näyttelijä Jennifer Aniston tulisi tappaa. Weinstein oli tuolloin saanut tietää, että The National Enquirer oli tekemässä artikkelia, jossa kerrottiin hänen seksuaalisesti ahdistelleen Anistonia.

The Hollywood Reporterin mukaan kyseistä artikkelia ei koskaan julkaistu, mutta se sisälsi väitteitä siitä, että Weinstein olisi vuonna 2005 elokuvan Derailed kuvauksissa esimerkiksi painautunut Anistonia vasten takaapäin ja kosketellut häntä sopimattomasti.

Anistonin viestintätiimi on kertonut yhdysvaltalaismedioille, että väitteet ahdistelusta eivät ole totta.

Varietyn mukaan dokumenteista käy ilmi, että Weinstein piti vaarallisten tapausten listaa (”red flag list”), johon oli kirjattu henkilöitä, jotka saattaisivat puhua hänestä lehdistölle. Listalla on 70 nimeä. Yksi heistä on Annabella Sciorra, joka todisti oikeudessa Weinsteinin raiskanneen hänet. Listalla on lisäksi lukuisia muita naisia, jotka ovat syyttäneet Weinsteinia julkisesti.

Yksi yllättävämpi nimi listalla on näyttelijä Ben Affleck. Affleck teki läpimurtonsa Weinsteinin elokuvayhtiön Miramaxin elokuvalla Good Will Hunting. Kun syytökset Weinsteinia kohtaan tulivat julki, näyttelijä kertoi antavansa kaikki Weinsteinin yhtiöiden tuottamista elokuvista saamansa jälkituotot hyväntekeväisyyteen.

Oikeusdokumenteista paljastui sekin, että Weinsteinin veli ja läheinen yhtiökumppani Bob Weinstein oli raivoissaan veljensä teoista. Hän kutsui Weinsteiniä sähköpostikeskustelussa esimerkiksi seksuaaliseksi saalistajaksi, epäinhimilliseksi ja väkivaltaiseksi ihmiseksi.

”Minä rukoilen, että helvetti on olemassa, koska sinne sinä kuulut”, hän kirjoittaa.