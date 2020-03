Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen esittää muutoksia lainsäädäntöön ja Journalistin ohjeisiin.

Lapsen oikeuksien komitea on julkaissut yleiskommentin, joka käsittelee lapsen oikeuksia lapsen ollessa osallisena rikosprosessissa. Komitea toteaa, että lapsen oikeutta yksityisyyteen tulee kunnioittaa käsittelyn kaikissa vaiheissa.

Esityksen mukaan lasta koskevien ratkaisujen tulisi olla anonyymeja, eikä alaikäisenä rikoksen tehneiden lasten tietoja tulisi julkaista missään julkisissa rekistereissä täysi-ikäistymisen jälkeenkään.

”Lainsäädäntömme ei tällä hetkellä ole linjassa YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentin kanssa. Alaikäisten rikoksentekijöiden henkilöllisyyden voi selvittää verrattain helposti,” Elina Pekkarinen toteaa tiedotteessa.

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti julkaistiin viime syyskuussa. Siinä todetaan, että julkisuudesta voi seurata leimautumista, mikä todennäköisesti vaikuttaa kielteisesti koulutukseen ja työelämään pääsyyn, asunnonsaantiin ja turvallisuuteen. Siksi tulisi varmistaa, että alaikäisenä tehtyjen rikosten kohdalla olisi yleissääntönä elinikäinen yksityisyydensuoja sekä kaikkien tiedotusvälineiden että sosiaalisen median osalta.

”Tutkimukset osoittavat, että stigma voi haitata ihmisen hakeutumista esimerkiksi tiettyihin ammatteihin ja että pelko paljastumisesta rajoittaa osallistumista yhteiskuntaan”, Pekkarinen kommentoi. ”Tällä voi olla kauaskantoisia seurauksia, sillä yli 40 prosenttia miehistä saa nuorena rangaistusmääräyksen ja yli 10 prosenttia tuomion jostakin rikoksesta.”

Koska lainsäädäntömuutokset ovat hitaita, esittää Pekkarinen kiireellisiä muutoksia Julkisen sanan neuvoston (JSN) laatimiin Journalistin ohjeisiin. JSN on media-alan itsesääntelyelin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Tällä hetkellä Journalistin ohjeissa todetaan, että julkistakin aineistoa julkaistaessa on otettava huomioon yksityiselämän suoja, ja erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita. Erityiseen pidättyvyyteen kehotetaan myös rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muiden tunnistetietojen julkaisussa silloin, kun tuomittu henkilö on alaikäinen tai syyntakeeton.

Ohjeissa ei kuitenkaan suoraan kielletä alaikäisen henkilöllisyyden paljastamista.

”Suomalainen media on ollut vastuuntuntoista nuoria koskevassa uutisoinnissa. Mediakenttä on kuitenkin sirpaloitunut ja julkisuus on aiempaa arvaamattomampaa,” Pekkarinen kommentoi.

Pekkarinen esittääkin, että pidättyvyyteen kehottamisen sijaan Journalistin ohjeita muutettaisiin niin, että niissä kiellettäisiin alaikäisenä tehtyjen rikosten tekijöiden henkilöllisyyden julkaiseminen tekijän eliniäksi.

JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen pitää asiaa tärkeänä mutta suhtautuu Pekkarisen ehdotuksiin varauksella. Hän aikoo kuitenkin esittää keskustelua lapsiasiavaltuutetun aloitteesta Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen hallituksen kokouksen asialistalle.

Vastatessaan puhelimeen Hyvönen on parhaillaan perehtymässä YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin.

”Tämä ehdotus on kyllä liian jyrkkä”, Hyvönen sanoo. ”En ymmärrä ajatusta, että ei missään tapauksessa saisi kertoa, vaikka olisi alaikäinen koulusurmaaja.”

Myöskään ehdotus siitä, että kielto henkilöllisyyden paljastamisesta olisi elinikäinen, ei saa Hyvöseltä kannatusta. Hän huomauttaa, että kyse on myös sananvapaudesta ja yleisön oikeudesta tietoon.

”Asiaa täytyy miettiä myös toisinpäin. Saattaa tulla sellaisia tehtäviä, joissa valitsijoiden olisi hyvä tietää taustoja.”

Hänen mielestään kaikella medialla pitäisi olla mahdollisuus harkinnan jälkeen poikkeuksellisissa tilanteissa julkaista alaikäisen tekijän nimi, kuten tähänkin asti ollaan tehty. Hyvönen huomauttaa, että YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentin kohdassa 70 todetaan, että sopimusvaltioiden tulisi varmistaa, että elinikäinen yksityisyydensuoja on yleissääntönä, ei siis poikkeuksetta käytössä olevana.

”Yleissääntö on minusta oikein hyvin toteutunutkin JSN-mediassa. Nähdäkseni me jo toteutamme tätä.”

Aiheesta ei myöskään viime aikoina ole Hyvösen mukaan tullut JSN:lle kanteluita.

Hyvänen kiinnittää huomiota myös siihen, että Pekkarinen toteaa suomalaisen median toimineen vastuuntuntoisesti. Sen sijaan sosiaalisessa mediassa on levinnyt alaikäisistä epäiltyjen nimiä, vaikka näitä ei olisi edes tuomittu mistään.

”On vähän väärä paikka lähteä Journalistin ohjeista sitä ongelmaa korjaamaan.”