Jarmo Saari säveltää monilla soittimilla. Työhuoneen kitararivistön jatkeena on intialainen sitar ja lähellä afrikkalainen balafon sekä paljon muuta. Kuva: Juhani Niiranen / HS

”Oli kansallinen tehtävä säveltää rinnakkaisfantasiaa Tove Janssonin elämäntyölle”, Jarmo Saari intoilee.

Saaren, Samuli Kosmisen ja Pekka Kuusiston musiikki soi Muumilaakso-sarjan toisella kaudella, joka pyörii parhaillaan Ylellä.

”Muumihahmoilla on omat identiteetit, joiden päälle oli hyvä rakentaa Samuli Kosmisen kanssa. Oli myös hauska vältellä ilmeisiä soittimia. Käytimme paljon esimerkiksi harmonia.”

Pian 50 vuotta täyttävälle Saarelle Muumit ovat tuttuja lapsuudesta – kuten myös musiikin tekeminen.

Saari tarttui kitaraan kuusivuotiaana ja perusti ensimmäisen rockbändinsä yhdeksän­kesäisenä. Jo silloin hän oli musiikin suhteen kaikkiruokainen. Hän soitti lapsena myös selloa ja pasuunaa ja lauloi Tapiolan kuorossa.

”Eihän siinä iässä vielä olisi kuulunut tietää, mitä tekee isona, mutta aika määrätietoisesti jo kuljin kohti muusikkoutta. Tapiolan lintukodon kulttuurimyönteisyys oli lapsuudessa otollinen alusta. Ukkini vaikutti myös. Hän soitti peikonkannelta ja teki lasiharpun”, Saari kertoo.

”Tapiolan kuoro esiintyi ympäri maailmaa, muun muassa Lincoln Centerissä New Yorkissa, kun olin 12. Se olikin vissiin urani kohokohta toistaiseksi. Samoilta ajoilta bändistämme on video, jossa minulla on äidin käsirasvaa tukassa ja omatekemä Stray Cats -rintamerkki takissa.”

Ukin lasiharppu on yhä Saaren työhuoneella ja käytössä muun muassa Saaren juhlakonsertissa Savoyssa lauantaina. Kitara on Saarelle rakas työkalu, mutta multi-instrumentalisti säveltää monilla muillakin soittimilla.

Työhuoneen kitararivistön jatkeena on intialainen sitar ja lähellä afrikkalainen balafon sekä paljon muuta. 13-vuotiaana Saari sai avaimet Espoon musiikki­opiston elektronisen musiikin studioon, ja siitä lähtien studio on ollut hänelle soitin muiden joukossa.

”Etnisiä musiikkeja tunnen lähinnä kotitarpeiksi, mutta esimerkiksi viola da gambaa ja thereminiä olen yrittänyt opetella tosissani. Musiikkini on kollaasi kaikesta ja saa olla mielellään määrittelemätöntä”, Saari to­teaa.

Myös lista Saaren yhteistyökumppaneista on pitkä. Hän on esiintynyt yli 30 maassa ja soittanut yli sadalla levyllä. Saari korostaa, että yhdessä soittaminen ja musiikin jakaminen on hänelle tärkeintä.

”Musiikki on niin voimakas ja pyhä asia, etten voi jättää sitä vain itselleni. Kun innostun, tulee tunne, että tämä pitää jakaa ihmisten iloksi ja haasteeksi. Se on minun tapani kommunikoida. Jopa instrumentaaleissa on aina tarina, jota muiden ei tarvitse tulkita samoin kuin minun.”

Tärkeimpiä työpareja Saari keskittyy miettimään hyväksi toviksi ja listaa kertyy lyömäsoittaja Abdissa Asefasta vibrafonisti Arttu Takaloon. Hän mainitsee myös koreografit Tero Saarisen ja Ninni Perkon, joka on hänen puolisonsa.

”Yhdessä soittaminen on tärkeää. Siinä saa armoa omista vajavaisuuksistaan. Musiikkini keskustelee helposti muiden taiteiden kanssa. Se sopii näyttämölle ja elokuviin. Työpari voi olla kuka vain, joka haastaa minut, dramaturgi tai vaikka graafikko Ville Tietäväinen.”

Saaren lapsuudenkaveri Tietäväinen tunnetaan sarjakuva­taiteilijana ja lehtikuvittajana. Hän on suunnitellut Jarmo Saari Republic -yhtyeen uusimman Soldiers of Light -levyn (2019) kannen. Levystä kysyttäessä Saari hiljenee hetkeksi.

”Minun on ihan mahdoton määritellä senkään musiikkia. Olen hakenut seurakseni sellaisia muusikoita, jotka haluavat tuoda lohtua ja voimaa maailmaan. Siitä tulee nimi valon soturit.”

Pimeyttä vastaan Saari käy myös Savoyn syntymäpäiväkonsertissaan. Mukaan tulee sekä muusikoita että tanssijoita, kaikkiaan 28 esiintyjää. Konsertin tuotot luovutetaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ehkäisevään toimintaan.

”Siinä riittää työsarkaa”, Saari huokaa. ”Kolmen lapsen isänä lastensuojelu tuntuu tärkeältä.”