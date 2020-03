Jeanne Dielmanin (Delphine Seyrig) arki on ilotonta ja yksitoikkoista. Kuva: NonStop Entertainment / Yle

Jeanne Dielman ★★★★★

Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles

Belgia 1975

Teema klo 21.00 ja Areena (K7)

Belgialaisen Chantal Akermanin Jeanne Dielman on naisten ohjaamien elokuvien historiassa ehdoton merkkiteos ja on hienoa, että myös se nähdään Teeman Naisten maaliskuu -ohjelmistossa.

Akerman oli sekä kokeellisen että feministisen elokuvan keskeisiä tekijöitä Euroopassa. Hän teki itsemurhan 2015.

Jeanne Dielman on rankka ­teos ­– eikä vain siksi, että se kestää yli kolme tuntia. Elokuva seuraa brysseliläisen yksinhuoltajanaisen elämää piinallisen huolellisesti, staattisella kameralla ja ilman katsojaa armahtavia leikkauksia. Näemme hänet kuorimassa perunoita, keittämässä itselleen suodatinkahvia, kiertämässä nappikauppoja, kulkemassa hissillä. Koti on ikävän porvarillinen ja valoton. Myös kaikki arkiset äänet on taltioitu.

Dialogia on niukasti. Eniten nainen puhuu aikuisen poikansa kanssa, ja niissä keskusteluissa paljastuukin paljon. Poikaa kiinnostavat seksuaalisuuteen liittyvät asiat, mutta äiti toppuuttelee. Keskustelut katkeavat alkuunsa.

Nainen ottaa päivisin vastaan miesvieraita. Se tapahtuu elokuvassa suljetun oven takana.

Naista näyttelee Delphine Seyrig, jonka ilme ei vaihdu kertaakaan. Me näemme hänet ahdistuneena, mutta oikeasti me vain tulkitsemme. Elokuva ei kerro mitään – paitsi lopussa.

Jeanne Dielmanissa Akerman mitätöi elokuvallisen katseen merkityksen. Kun ei ole vastakuvia, kuka naista katsoo? Kuka tietää, mitä kaikkea hän päivän mittaan tekee?