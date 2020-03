Animaatio

Weathering With You, ohjaus Makoto Shinkai. Äänirooleissa Kotaru Daigo, Nana Mori, Tsubasa Honda, Sakura Kiryu. 112 min. K7. ★★★

Makoto Shinkai on jo lunastanut paikkansa japanilaisen animaation huipulla. En silti kutsuisi häntä Hayao Miyazakin manttelinperijäksi, koska sellaista ei tarvita.

Shinkai onnistuu tekemään putkeen menestyselokuvia ja sulattamaan varsinkin teinikatsojien sydämet. Edellinen Your Name oli läpimurto, ja Weathering With You tuntuu jatkavan siitä. Shinkai on löytänyt oman ilmaisunsa, jossa hänen ei tarvitse säästellä mahtipontisuudessa.

Weathering With You ottaa nimittäin haltuun entistä suurempia teemoja ja suuren kaupungin. Se saattaa hyvinkin nousta hienoimpien Tokio-kuvausten joukkoon.

Elokuvan päähenkilö, 16-vuotias Hodaka saa töitä Tokiosta.

Päähenkilö Hodaka on 16-vuotias poika, joka jättää kotiseutunsa ja yrittää sulautua Tokion ihmismassaan. Se on tietenkin tuskallista, mutta lopulta hän löytää oman pienen piirinsä. Hän saa töitä ja kivan työnantajan, mutta ennen kaikkea hän tapaa tytön, Hinan, joka ei olekaan kuka tahansa tokiolaisnuori vaan myyttinen Aurinkotyttö.

Hina-tytön ihmevoimille tulee käyttöä, kun Tokion rankkasateet eivät ota loppuakseen.

Hinalla on ihmevoimia, joille tulee käyttöä, kun Tokion rankkasateet eivät ota loppuakseen. Ne jatkuvat ja jatkuvat, viikkoja, kuukausia. Hina saa sadepilvet väistymään hetkeksi, ja ihmiset voivat taas nauttia auringonvalosta ja lämmöstä. Hodaka ja Hina alkavat tehdä tästä myös bisnestä, mutta raja on tulossa vastaan. Luonnonvoimien kanssa ei voi leikkiä. Hina on ajautumassa vaaraan.

Samalla nuoret joutuvat myös poliisin ja rikollisten väliin, ja elokuvan juoni monimutkaistuu.

Shinkai taikoo valkokankaalle häikäisevän upeita sääilmiöitä, veden ja auringon vuoropuhelua. Kuten Your Namessa myös tässä animaatio itsessään on elokuvan vahvin vetovoima, ja kaikki ne tunnetilat, joita Shinkai osaa siihen liittää.

Käsikirjoituksen tasolla Shinkai kuitenkin liitelee siellä sun täällä, ja loppua kohti koko elokuva hajoaa sananmukaisesti taivaan tuuliin, kun Hodakan ja Hinan romanssi paisuu melodramaattisiin mittasuhteisiin.

Lopulta elokuva myös hämmentää, varsinkin kun elokuvan yleisöksi on ajateltu ennen muuta nuoria. Mitä Shinkai haluaa sanoa heille ilmastonmuutoksesta? Onko rankkasateiden takana kurittomia luonnonvoimia, joille ei ole (enää) mitään tehtävissä?

Liukenemme siis vähitellen fantasian maailmaan.