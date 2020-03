Draamakomedia

La Belle Époque – Elämämme kaunein aika (La Belle Époque), ohjaus Nicolas Bedos. Pääosissa Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant. 115 min. ★★★

Ranskalainen näyttelijä-käsikirjoittaja-ohjaaja Nicolas Bedos (s. 1980) käy toisessa ohjaustyössään, ranskalaisittain komediallisessa draamassa La Belle Époque – elämämme kaunein aika kepeän kautta kiinni isoon kysymykseen: onko elämässä järkeä haikailla mennyttä, kun voisi käydä rohkeasti eteenpäin?

Fanny Ardant esittää aikaansa seuraavaa ja nuorekasta Mariannea La Belle Époque -elokuvassa. Kuva: PATHÉ INTERNATIONAL

Bedosin käsikirjoittamassa tarinassa Victor (Daniel Auteuil) on sarjakuva- ja pilapiirtäjä, joka on saanut potkut sanomalehdestä. Se on siirtynyt verkkoon eikä enää kaipaa pilapiirroksia. Kuusikymppinen Victor inhoaa kännyköitä, tabletteja, virtuaalitodellisuutta ja kaikkia nykyajan vermeitä, kun taas Marianne-vaimo (Fanny Ardant) haluaa kiihkeästi seurata aikaansa ja pysyä nuorekkaana.

Koska Victorista on Mariannen mielestä tullut sietämättömän tylsä vanha houkka, hän heittää miehensä pihalle pariskunnan kodista. Samaan aikaan Victor saa tarjouksen poikansa vanhalta ystävältä Antoinelta (Guillaume Canet). Antoine haluaa maksaa Victorille tämän vanhasta hyvästä teosta ja antaa Victorille elämysfirmansa puitteissa mahdollisuuden vierailla missä tahansa ajassa.

Victor valitsee vuoden 1974, kun hän ensimmäistä kertaa tapasi Mariannen lyonilaisessa La Belle Époque -kahvilassa. Niinpä lavasteet pystyyn, näyttelijät paikalleen ja hups, Victor palaa nuoruuteensa.

Homma rupeaa kaatumaan, kun Victor alkaa rakastua vaimoaan esittävään upeaan nuoreen näyttelijään (Doria Tillier), jolla puolestaan on myrskyisä suhde Antoinen kanssa.

Nykyisyys ja menneisyys, todellisuus ja fantasia limittyvät elokuvassa jatkuvasti kaleidoskooppimaisesti. Bedos pohtii kudelmassaan henkilöidensä kautta sitä, kuinka elämän valhe toisinaan on ottamassa niskaotetta elämän todellisuudesta, ja miten lopulta on kuitenkin parasta hyväksyä faktat ja se aika, jota joka tapauksessa nyt elää. Ja siirtyä eteenpäin, minne tie nyt sitten viekin.

Victorin ja Mariannen tapauksessa Bedosin idea toimii, mutta Antoinen ja nuoren näyttelijän, Margot’n, pakkomielteisen suhteen seuraaminen tuntuu päälle liimatulta ylimääräiseltä elementiltä.

Sinänsä on hauska seurata ranskalaisen elokuvan kiintotähtien Auteuilin, Ardantin ja pikkuosassa käväisevän Pierre Arditin nautittavaa työskentelyä hyvissä rooleissa.

Vuoden 1974 lavastukset ja tyyli tuntuvat ajan eläneen silmissä paikoittain vähän hassuilta, enemmänkin 1960–70-lukujen taitteelta. Hamppuhöyryisissä bileissä taustalla soi Baccaran Yes Sir I Can Boogie – joka julkaistiin vasta 1977. Kahvilan jukeboxista virtaava Billie Holidayn The Man I Love sen sijaan istuu loppukohtauksen tunnelmaan oikein hyvin, mutta sehän onkin ajaton.