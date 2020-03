Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kerää suomalaisten kokemuksia ja tuntemuksia koronavirusepidemiasta. Seura kerää kokemuksia arkistoitavaksi SKS:n arkistoon:

”Mitä tunteita ja ajatuksia koronaviruksen leviäminen maailmalla ja Suomeen on herättänyt? Onko sinulta tai lähipiiriisi kuuluvalta testattu koronavirusta tai oletko joutunut kotikaranteeniin? Kerro, miten korona on vaikuttanut arkeesi, työssäkäyntiisi tai opiskeluusi. Voit kirjoittaa myös kotikaranteeniin varautumisesta, matkasuunnitelmien muuttumisesta tai siitä, miten aihetta on mediassa käsitelty.”

Kokemuksistaan saa kirjoittaa vapaamuotoisesti. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. SKS ottaa vastaan myös valokuvia, kuvakaappauksia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Keruuseen osallistuneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Koronakevät-niminen keruu järjestetään 12.3.–15.6.2020. Seura aikoo tiedottaa keruun tuloksista syksyllä 2020. Vastausohjeet löytyvät seuran verkkosivuilta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö.