Torstai-illan Pieni merenneito -esitys on peruttu Helsingin kaupunginteatterissa koronavirusohjeistuksen vuoksi. Kuva: Kimmo Raisanen

Hallitus linjasi torstaina, että kaikki yli 500 henkilön tilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Pääministeri Sanna Marin sanoi lisäksi, että myös muiden kuin yli 500 hengen tapahtumien järjestämistä kannattaa harkita tarkkaan.

Lue lisää: Yli 500 hengen tilaisuudet perutaan, harrastustoiminnan rajoittamista suositellaan – lue täältä kaikki hallituksen päätökset koronavirukseen liittyen

HS teki soittokierroksen torstaina iltapäivällä, ja on mahdollista että alla olevat tiedot ovat sen jälkeen muuttuneet.

Tapahtumien peruutuksia tulee todennäköisesti vielä lisää lähiaikoina.

Artisteista ja yhtyeistä ainakin Sanni, J. Karjalainen, Tuure Kilpeläinen, Kolmas nainen ovat kertoneet joutuvansa perumaan tai siirtämään konserttinsa tai osan konserteistaan.

Sannin Trippi Tourin oli tarkoitus alkaa perjantaina 13. maaliskuuta Jyväskylässä. Torstaina iltapäivällä Sanni julkaisi Facebook-seinällään tiedon kiertueen peruuntumisesta.

”Mä en voi uskoo tätä todeks”, Sanni kirjoittaa. ”Trippi tourin oli tarkotus alkaa huomenna mutta se joudutaan tältä keväältä perumaan kokonaan vallitsevien olosuhteiden takia.”

Sanni kertoo tiedottavansa heti, kun keikoille löytyy uudet päivämäärät. Nyt peruuntuneille keikoille ostetut liput ovat voimassa myös uusilla keikoilla.

JVG :n areenakiertueen järjestäjä Fullsteam tiedotti Facebookissa, että kaikki suunnitellut huhtikuun konsertit perutaan.

Fullsteamin mukaan areenakiertueen siirtäminen uuteen ajankohtaan tälläisellä aikataululla ei ole mahdollista. Ostetut liput voi palauttaa Ticketmasterin lipunmyyntipisteisiin.

Kolmas nainen -yhtye puolestaan ilmoittaa Facebookissa jo löytäneensä korvaavat päivät perutuille keikoille. Maaliskuulle suunnitellut keikat siirtyvät lokakuulle.

J. Karjalaisen oli tarkoitus pitää Hartwall-areenalla konsertti vappupäivänä. Nyt konsertti on siirretty syyskuun alkuun.

”Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan uuteen päivämäärään tai halutessaan liput voi palauttaa Tickemasterille 12.4. mennessä”, J. Karjalaisen Facebook-sivulla kerrotaan.

Hyvinkään Steelfest-metallitapahtuma tiedotti festivaalin siirtyvän suoraan ensi vuodelle.

”Toivottavasti olemme viimeisen vuosikymmenen aikana festivaalin ja erilaisten tapahtumien eteen tehdyllä kovalla työllä ansainneet luottamuksenne ja osoittaneet, miten omistautuneita olemme ja ettemme taivu kompromisseihin. On äärimmäisen tärkeää tulevien tapahtumiemme kannalta, että pidätte kiinni lipustanne ja käytätte ne ensi vuoden Steelfestiin”, järjestäjät tiedottavat.

”Tämä on meille suuri taloudellinen menetys, sillä suurin osa tämän vuoden festivaalin kuluista kuten lennot, markkinointi, henkilökunnat palkat ja niin edelleen on jo maksettu, emmekä saa niitä rahoja takaisin mistään. Toisin kuin monilla valtavirran festivaaleilla, meillä ei ole taustallamme isoja yhtiöitä ja rahakoneistoja, joten tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä tappiot maksetaan omista lompakoistamme. Joten tämä on se hetki, jolloin tarvitsemme teidän tukenne ja luottamuksenne. Muuta meillä ei ole.”

Kansallisteatteri noudattaa hallituksen määräystä siten, että suuren näyttämön näytäntöihin päästetään enintään 500 henkeä. Teatteri on yhteydessä lipun ostaneisiin asiakkaisiin ostojärjestyksen perusteella. Torstai-iltana suurella näyttämöllä esitetään Kauppamatkustajan kuolema ja perjantaina Sapiens.

Kansallisooppera perui kaikki torstain, perjantain ja lauantain esityksensä. Tulevien esitysten osalta odotetaan Aluehallintoviraston päätöstä, verkkosivuilla kerrotaan.

Myös Helsingin Kaupunginteatterin kohdalla suositus koskee suurta näyttämöä, jossa on yli 500 paikkaa. Tämän illan Pieni merenneito -esitys on peruttu.

Tampereen Työväen Teatteri puolestaan lopettaa kaiken esitystoimintansa keväältä koronaviruksen takia.

”Vaikka valtioneuvoston suositus koski yli 500 hengen tilaisuuksia koemme, että meillä on teatterina vastuu sekä kävijöidemme että henkilökuntamme terveydestä”, teatterin lähettämässä tiedotteessa kerrotaan.

”Tämä on vastuullisin teko, jonka tässä tilanteessa voimme tehdä”, teatterinjohtaja Otso Kautto kommentoi. Teatteri jatkaa harjoitustoimintaa näillä näkymin normaalisti.

Tampereen Työväen Teatteri ottaa yhteyttä jokaiseen tälle keväälle lipun ostaneeseen. Teatteri toivoo, että mahdollisimman moni lipun ostaneista ottaisi vastaan teatterin tarjoaman lahjakortin, joka on voimassa esityksiin 27. elokuuta alkaen 31. toukokuuta 2021 asti. Lipun ostaneilla on myös mahdollisuus saada lippurahat takaisin.

Tampereella on peruttu myös Samuelin Poloneesi -kansanmusiikkitapahtuma, joka oli tarkoitus järjestää 13.–15. maaliskuuta. Ainoana poikkeuksena on 15. maaliskuuta pidettävä Kansanlaulukirkko-konsertti, joka järjestetään pienen soittajajoukon kanssa.

”Vuodesta 1972 järjestettyä, eri puolilla Suomea kiertävää Samuelin Poloneesia ei ole koskaan aiemmin peruttu, joten tämä on ainutlaatuista! Pahoittelemme tilannetta ja peruuntunutta tapahtumaa, mutta noudatamme viranomaisten ohjeita, ja teemme vastuullisina järjestäjinä kaikkemme että emme osaltamme levitä vakavaa sairautta”, kommentoi Suomen Kansanmusiikkiliiton toiminnanjohtaja Päivi Ylönen-Viiri.

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) soittaa perjantaista alkaen konserttinsa ilman yleisöä ja niitä pääsee kuulemaan radiolähetyksinä ja striimeinä. Orkesterin intendentin Tuula Sarotien mielestä tapahtumien peruminen toukokuun loppuun asti on ”aika iso juttu”. Soittaminen on tärkeää siksikin, että orkesteri pysyy kunnossa, Sarotie huomauttaa.

Helsingin kaupunginorkesterin konserteista yli 500 hengen tapahtumat on peruttu torstai-illasta alkaen. Muusta toiminnasta kuten konserttien striimauksesta pyritään päättämään pian, kertoo orkesterin intendentti Aleksi Malmberg.

Kulttuuritalolla M. A. Nummisen konsertti järjestetään torstai-iltana suunnitelmien mukaan. Tulevista tapahtumista tiedotetaan heti, kun valtion hallinnosta saadaan tarkemmat määräykset.

Suomen elokuva-alan Jussi-palkintogaala perutaan, palkinnot jakava Filmiaura tiedotti torstai-iltapäivänä.

Gaala oli tarkoitus järjestää perjantaina 20. maaliskuuta. Filmiauran mukaan uutta gaalapäivää aletaan etsiä MTV-kanavan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

”Jussi-ehdokkaat vuoden 2019 elokuvista joutuvat valitettavasti jännittämään vielä kuukausia, mutta uskomme että gaalan siirto on oikea ratkaisu kaikkien kotimaisen elokuva-alan ihmisten ja gaalan kumppaneiden kannalta”, tiedotteessa todetaan.

Elokuvateatteri- ja elokuvalevitysyhtiö Finnkinolla odotetaan toistaiseksi viranomaisten tarkempia ohjeita, ennen kuin poikkeustoimenpiteisiin ryhdytään, yhtiön myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila kertoi torstaina iltapäivällä.

”Olemme kysyneet tarkempaa ohjeistusta, mitä se [hallituksen linjaus yli 500 henkilön tilaisuuksien perumisesta] tarkoittaa elokuvateattereiden osalta”, Wolf-Mannila sanoo.

Finnkinolla on Wolf-Mannilan mukaan Suomessa muutama yli 500 henkeä vetävä elokuvateatterisali.

Helsingin suurin on Tennispalatsin ykkössali- eli Isense-sali, jossa on 635 paikkaa.

”Toki olemme varautuneet erilaisiin tilanteisiin, ja joka tapauksessa haluamme pitää huolta, että meidän tiloissa on turvallista olla.”

Finnkino tiedottaa mahdollisista poikkeusjärjestelyistä omissa kanavissaan, kunhan tarkemmat ohjeistukset viranomaisilta saadaan.

Myös Sellosalin torstai-illan konsertti järjestetään suunnitellusti. Sellosali on 395-paikkainen, joten sen yleisömäärä ei ylitä hallituksen linjaamaa viittäsataa henkeä. Tulevista tapahtumista sen sijaan ainakin Teatro Al Vacion esitykset Bravo!-festivaalilla on jouduttu perumaan Italiassa asetetuista matkustusrajoituksista johtuen.

”Tarkkailemme tilannetta ja teemme tarvittavia muutoksia, joista kerromme verkkosivuilla ja muilla kanavilla.”, sanoo Sellosalin tuotantopäällikkö Tero Kaakkunen.

Sellosali odottaa Espoon kaupungin esittämiä tarkennettuja toimenpiteitä. Sama tilanne on myös Espoon kaupunginorkesterin eli Tapiola Sinfoniettan konserttien osalta. Espoon kaupunki puolestaan odottaa Aluehallintoviraston määräystä.