Kirjallisuus

Kun Philip Teirin esikoisteoksen julkaisupäivä kymmenen vuotta sitten lähestyi, häntä jännitti niin paljon, että hän oli vähällä jäädä sairauslomalle.

Nyt viisi kirjaa myöhemmin kirjailija kertoo odottavansa tulevan teoksensa ilmestymistä rauhallisin ja rennoin mielin. Se on ehkä vähän yllättävää.

Teirin tällä viikolla ilmestynyt romaani Neitsytpolku pohjautuu nimittäin kirjailijan oman elämän mullistukseen nelisen vuotta sitten. Tuolloin Hufvudstadsbladetin kulttuuritoimituksen esimiehenä työskennellyt kahden lapsen isä rakastui ja erosi vuosia kestäneestä avioliitostaan. Tarinassa päähenkilön nimi on Richard. Lukija saa seurata, miten hän aloittaa vaivihkaa suhteen kustantamon juhlissa tapaamaansa, itseään vanhemman Paulan kanssa ja elää pitkään epätietoisena kahden naisen ja kahden rakkauden välissä. Lopulta hän saa tehtyä päätöksen.

Toisin kuin moni kirjailija viime aikoina, Teir ei käytä autofiktio-termiä piiloutuakseen sen taakse. On totta, että hänen romaaninsa henkilöillä ja tapahtumilla on vastineensa todellisuudessa, vaikkei juoni seuraakaan uskollisesti ja kronologisesti hänen elämäänsä.

”Voin ehdottomasti sanoa, että romaani perustuu omaan elämääni. Niin herkkänahkainen en ole”, hän sanoo.

Kirjailijan oloa helpottaa läheisiltä saatu palaute. Koska autofiktiivisen romaanin tapahtumat koskevat myös heitä, tuntui reilulta antaa käsikirjoitus etukäteen heidän nähtäväkseen. Teirin onneksi hänen lähipiiriinsä kuuluvat ihmiset lukevat paljon ja ovat tottuneita eri genreihin, joten he ymmärsivät jutun jujun, autofiktion totuuden kanssa leikittelevän luonteen.

”Puolisoni toivoi, että seuraavan kerran kirjoittaisin tarinan naisen laihemmaksi, paremman näköiseksi sekä myös korostaisin, miten hyvää ruokaa hän tekee ja miten kiltti hän on koko ajan”, Teir kertoo.

Teiriltä on aiemmin ilmestynyt suomeksi novellikokoelma sekä kaksi romaania. Kaikissa niissä on kuvattu keskiluokkaista perhe­arkea, mutta koskaan aiemmin Teir ei ole ammentanut näin suoraan omasta elämästään.

Toisin kuin moni kirjailija viime aikoina, Philip Teir ei käytä autofiktio-termiä piiloutuakseen sen taakse. ”Voin ehdottomasti sanoa, että romaani perustuu omaan elämääni. Niin herkkänahkainen en ole.” Kuva: Kalle Koponen / HS

Tuntui kuin Neitsytpolun tari­na olisi vaa­tinut tulla kirjoi­tetuksi, Teir kuvai­lee. Hän pohti jos­sain vai­heessa olisi­ko järke­vämpää kirjoit­taa muusta tai antaa ajan kulua, mutta silloin tarina oli jo alkanut elää omaa elämäänsä.

”Kokemani elämänvaihe tuntui menevän suoraan siihen suoneen, mistä kirjailijana haluan kirjoittaa. Ja ehkä tarinan työstämisessä oli myös jotain terapeuttista.”

Teir kertoo valinneensa romaaninsa muodoksi autofiktion, koska halusi kirjoittaa jotakin sellaista, joka tuntuisi lukijasta todelta, veisi mukanaan ja liikuttaisi. Se tuntui mahdolliselta vain, jos kirjoitti ­asioista, jotka itse tunsi.

Teir lukee itsekin mielellään autofiktiota ja ajattelee, että leikitellessään todellisuuden kanssa esimerkiksi Henrik Tikkasen, Vigdis Hjorthin ja Karl Ove Knausgårdin teokset toimivat kirkkaampana peilinä lukijan elämään kuin tavalliset romaanit.

Hän myös muistuttaa, ettei autofiktio ole mikään uusi keksintö.

”Jos Henrik Tikkasen kirjat kertoivat sen ajan ihmissuhteista, niin uusien autofiktiivisten teosten kautta saamme kurkata tämän ajan suhteisiin. Ehkä kaikki aikakaudet tarvitsevat oman autofiktionsa. Minun kirjassani uutta on ainakin uusperhe-elämän kuvaus”, hän sanoo.

Suomenruotsalainen kirjailija ja toimittaja on seurannut tiiviisti autofiktioon liittyvää kirjallisuus­keskustelua, joka on käynyt kuumana erityisesti pohjoismaissa.

Teir ymmärtää hyvin, miksi kirjailijat haluavat määritellä omaelämäkerrallisetkin teoksensa romaaneiksi. Eihän kukaan voi muistaa elämäänsä yksityiskohtaisen tarkasti, mistä seuraa, että romaanilla on oma logiikkansa, joka ei noudata todellisuuden kronologiaa.

”Ajattelen myös, etten itse oikeasti ole yhtä yksipuolinen kuin päähenkilöni. Vain maailman paras kirjailija voi saada vangituksi paperille, miten ristiriitaisia ihmiset ovat.”

Autofiktion nousun myötä kirjallisuuden vastaanotto onkin välillä muuttunut ongelmalliseksi. Teir kertoo kuulleensa, että esimerkiksi seksuaalisesta ahdistelusta kirjoittaneelta kirjailijalta saatetaan tivataan hänen omia kokemuksiaan seksuaalisesta väkivallasta, vaikka kyseessä on romaani.

”Tällä hetkellä meidän on vaikea ymmärtää fiktiota. Hyvä kirjallisuus voi perustua myös siihen, että kirjailija on tehnyt sitä varten tutkimustyötä”, Teir sanoo.

Rakkaus on aina ollut yksi kirjallisuuden – ja kaiken taiteen – kestoaiheita. Teir halusi uudessa kirjassaan tuoda rakastumiseen näkökulman, joka siitä on hänen mielestään aiemmin puuttunut.

”Olen lukenut monta romaania, joiden pääosassa on toinen nainen. Nainen joutuu odottamaan miestä, jonka pitäisi päättää eroaako vai ei. Halusin näyttää tarinan miehen vinkkelistä, mutta oli haastavaa tehdä se niin, ettei se menisi miehen säälittäväksi selittelyksi, vaan kuvaisi oikeasti miehen tunne-elämän sekavuutta”, Teir sanoo.

Samalla yhdeksi tärkeäksi aiheeksi nousee syyllisyys. Kaikki eronneet, joiden kanssa Teir on puhunut, ovat poteneet huonoa omaatuntoa ratkaisustaan.

”Mutta eihän syyllisyys ole mikään huono asia. Se tekee meistä parempia ihmisiä.”

Neitsytpolun päähenkilön tilanteesta tekee vaikeasti ymmärrettävän se, että avioliitto, josta hän lähtee, ei ole huono.

”Hänellä ei ole mitään selkeää syytä hakeutua muualle, eikä se ole hirveän dramaattinen lähtökohta romaanikirjailijan näkökulmasta. Päätin myös, että rakastuminen saa tapahtua todella hitaasti, sillä syrjähyppykirjoissa harrastetaan yleensä heti seksiä jossain kopiokonehuoneessa. Ei se todellisuudessa aina mene niin”, Teir sanoo.

”Ihastuminen ja rakastuminen ovat paljon syvempi asia kuin seksi.”

Teir ei halunnut myöskään selitellä liikaa päähenkilönsä käyttäytymistä ja valintoja, vaan säilyttää rakkauteen liittyvän mysteerin.

”Halusin, että kirja olisi romanttinen, ja romantiikkaan kuuluu joku ihmeellinen tunne siitä, kuin jonkun ihmisen tavatessaan näkisi suoraan hänen sieluunsa.”

Neitsytpolun Richard rakastuukin Paulaan sananmukaisesti ensi­silmäyksellä nähdessään naisen täpötäyden huoneen toisella puolella. Hän ei saa tätä mielestään, vaan seuraa naista Facebookissa ja ha­luaa pian jakaa melkein kaiken kokemansa viesteissä, joita lähettelee tälle salaa.

Omaa avioeroaan Teir kuvailee elämänsä haastavimmaksi kokemukseksi ”niin hyvässä kuin pahassa”.

”Siihen oli syynsä, että erosin. Minähän rakastuin, mikä on todella iso ja mahtava asia. Luulen, että olin samaan aikaan myös valmis jonkinlaiseen muutokseen. Mutta en usko ihmisiin, jotka sanovat, että heidän eronsa oli helppo. Vaikka osapuolilla olisi kuinka hyvät välit, ero on taloudellisesti ja monella tapaa hankala asia.”

Teirin erosta on nyt nelisen vuotta ja elämä on asettunut uomiinsa, jossa lapset viettävä vuoroviikot vanhempiensa luona. Erityisesti uusperheen perustaminen vei kuitenkin aikansa.

”Se on työtä, eikä siihen ole mitään helppoa tai valmista keinoa.”

Kirjailijan tuttavapiirissä uus­perhe tuntuu ajankohtaiselta teemalta. Monet miettivät, millaisen roolin uuden vanhemman pitäisi ottaa, mihin paikkaan hän kuviossa asettuisi. Toiset eivät puutu mihinkään, toiset taas ajattelevat, että uusi perhe on heidän perheyksikkönsä, jolla on tietyt säännöt.

Teirin romaanissa äitipuoli ottaa pedagogisen otteen bonuslapsiinsa, mitä lasten isän on vaikea ymmärtää. Hän haluaisi vain suojella lap­siaan enemmiltä vaatimuksilta – kuten kotitöiden tekemiseltä – he kun ovat joutuneet jo kokemaan vanhempiensa eron.

”Minusta kirjan nainen sanoo hirveän kauniisti, kun hän selittää, miksi jankuttaa jostain tiskikoneesta. Hän ajattelee, että kaikki perheessä ovat yksinäisiä, jos eivät tee asioita yhdessä”, Teir kuvailee henkilöhahmoaan.

Ero on varmasti sellainen kohta, missä ihminen törmää yhtäkkiä omiin vanhempiinsa ja myös ehkä ihmeellisellä tavalla omaan lapsuuteensa”, Philip Teir pohtii. Kuva: Kalle Koponen / HS

Romaanissa kuvataan myös hauskasti, miten erilaista on aloittaa suhde kaksikymppisenä kuin nelikymppisenä. Teirin mukaan erolla ja uuteen suhteeseen astumisella on paljon sivuvaikutuksia varsinkin, jos on sitä ennen elänyt pitkään samassa suhteessa eikä omaa persoonaa ole tarvinnut pohtia.

Nelikymppisenä ihminen myös ajattelee olevansa ihmisenä valmis, mutta uuden suhteen myötä joutuu yhtäkkiä huomaamaan kaikki pinttyneet ja lapsuudenperheestä asti omaksutut tavat ja mallit.

”Luulee osaavansa tyhjentää tiskikoneen, muttei osaakaan. Ero on varmasti sellainen kohta, missä ihminen törmää yhtäkkiä omiin vanhempiinsa ja myös ehkä ihmeellisellä tavalla omaan lapsuuteensa”, Teir pohtii.

Ei ollut itsestään selvää, että Pietarsaaressa kasvaneesta Teiristä tulisi isona kirjailija ja toimittaja. Teininä hän hengasi pikkukaupungin musapiireissä ja perusti ystävineen festivaalin, jolla vierailivat muun muassa 22-Pistepirkko ja Op:l Bastards. Teir soitti kitaraa ja haaveili kuvataiteilijuudesta, muttei koskaan uskaltanut pyrkiä taidekouluihin.

”Olin varmasti vähän pikkuvanha villakangastakkiteini.”

Opiskelukaupungikseen Teir valitsi Helsingin, koska halusi oppia suomen kunnolla. Opinnot Helsingin yliopistossa jäivät kuitenkin kesken, kun Teiristä tuli isä 21-vuotiaana.

”Taloudellisista syistä minun oli pakko mennä töihin ja pääsin Hufvudstadsbladetiin kesätoimittajaksi”, Teir kertoo.

Alle kolmikymppisenä Teiristä tuli Hufvudstadsbladetin kulttuuri­toimituksen esimies ja vaikka hän viihtyi työssään, hän erosi tehtävästään viiden vuoden jälkeen, koska halusi tehdä myös muuta.

Freelancerinä Teir pystyi yhdistämään kirjojen kirjoittamisen sekä ruotsalaisten lehtien avustamisen. Hän kirjoittaa Dagens Nyheteriin Suomen politiikasta, viime aikoina yksi hänen luetuimpia juttujaan on ollut pääministeri Sanna Marinin haastattelu.

”Ruotsalaisista on ihan mahtavaa, että Marin haluaa vain tehdä työtään eikä puhu lainkaan tunteistaan. Se on raikkaasti epäruotsalaista, ja he haluaisivat itselleen samanlaisen pääministerin”, Teir kertoo ja nauraa.

Teir halusi perustaa Helsinkiin kirjallisuusfestivaalin, joka täältä oli puuttunut. Hän ajatteli, että festivaali myös estäisi häntä mökki­höperöitymästä, sillä hänen ei tarvitsisi istua kaikkia päiviä yksin kirjoittamassa omia juttujaan.

Helsinki Lit on ollut menestys alusta lähtien, ja toukokuussa tapahtuman oli tarkoitus laajentua Savoy-teatterista Bio Rexiin. Nyt ei kuitenkaan ole varmaa pystytäänkö kirjallisuusfestivaalia tänä vuonna järjestämään koronavirusepidemian takia.

”Bio Rexin sali ei ole juurikaan suurempi, mutta ottaisimme aulatilat käyttöömme ja kokeilisimme rinnakkaisohjelmaa, jossa kirjailijat lukisivat tekstejään”, hän kertoo.

Teir odottaa erityisesti ruotsalaisen Matilda Gustavssonin vierailua, sillä hänen Ruotsin akatemian kriisiä käsittelevä teoksensa Yhdeksästoista jäsen on ”mielettömän hyvä”. Myös unkarilaisen László Krasznahorkai on huhujen mukaan hieno esiintyjä.

”Suurilta ongelmilta on säästytty. Alkuvuosina tosin kerran Orhan Pamukin vaimo sanoi illallisella, että jollei pöytään saada sillä sekunnilla alkupaloja, Pamuk lähtee. Jos jotain olen oppinut niin ehkä sitten sen, että kirjailijoiden verensokeritasosta täytyy pitää huolta”, hän nauraa.

Tämä kevät kirjallisuuden monitoimimiehellä menee Neitsytpolun julkistamiskiireissä ja Helsinki Litin järjestelyissä – mikäli epidemia ei estä tapahtumaa. Syksyllä Teir vetäytyy apurahan turvin työhuoneelleen kirjoittamaan kahta seuraavaa teostaan. Toinen käsittelee edesmenneen Jörn Donnerin rakkauselämää, toisesta tulee romaani, josta Teir halua kertoa sen enempää.

Kolme neljä tuntia kirjoittamista päivässä on Teirille hyvä saavutus, lopun ajan voi käydä läpi meilejään ja suunnitella kalenteriaan. Tai pulahtaa uimassa. Viime vuosina hän on ollut hionut uintitekniikkaansa kursseilla ja rakastaa Allas Sea Poolia, jossa aurinkoisessa säällä tuntuu kuin olisi ulkomailla.

”Ulkopuolisille freelancerius voi joskus näyttää vähän samalta kuin eläkeläisten elämä. Tiedäthän, kun he sanovat, että en ehtinyt millään tehdä tänään jotain, koska minulla oli kampaaja. Tai että en pystynyt tätä, koska minulla oli niin paljon tekemistä: kävin lihakaupassa.”

Philip Teirin romaani ­Neitsytpolku (Jungfrustigen, suom. Jaana Nikula, Otava, 221 s.) on juuri ilmestynyt.