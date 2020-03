Vihmoo ja tuulee, on kalsa. On marraskuun loppu vuonna 1970, sää on samanlainen kuin nyt maaliskuussa 50 vuotta myöhemmin. Onneksi olen sisätiloissa, lojun sängyllä, pää tyynyllä. Käsissä on iskemätön vinyylilevy, jonka olen ostanut vain muutama tunti aikaisemmin.

Tukevan albumin kannet narahtavat, kun sen avaa ja katse nauliintuu kuvaan. Nenässä tuntuu uuden vinyylin jäljittelemätön tuoksu. Keskiaukeamalla näkyy englantilainen maalaismaisema, paimenidylli medaljonkimaisena kuvana. Vasempaan laitaan on ladottu biisilista, oikealle yhtyeen kokoonpano soitinarsenaaleineen.

Kannessa on Paul Whiteheadin keskiaikaa simuloiva pastoraalimaalaus, jossa nainen ja mies seisovat holvikaaren alla ja katsovat mytologisoitua arkkityyppistä englantilaista maisemaa. Heitä valvoo pieni lapsienkeli, kerubi. Kuvan idyllin rikkoo veitsellä vedetty viilto. Albumilla onkin kappale The Knife.

Albumin nimi on Trespass. Yhtye on Genesis. Levy-yhtiö Charisma.

Äänivarsi niiaa, ja neula laskeutuu hitaasti mutta varmasti, lähes viktoriaanisen arvokkaasti, uraan. Alkaa matka toiseen maailmaan. Tässä sävel-universumissa on jokin ihmeellinen syvyys, sillä se tuntuu puhuvan jostakin sellaisesta todellisuudesta, joka tuntuu pakenevan elävässä elämässä. Siinä hohkaa progressiivisen rockmusiikin liekki, olemassaolon mysteeri.

Se puhuu aivan eri kieltä kuin yhdentekevä, kaupallinen pop- tai rock-musiikki, joka viihtyy eniten myytyjen levyjen listalla. Niihin en saa mitään makua. Etsin kokeilevampaa musiikkia juuri sellaisilta uusilta levy-yhtiöltä kuin Charisma – myös Vertigo, Dawn ja Harvest ovat ajan hermolla.

Nyt 50 vuotta myöhemmin Trespass soi yhä edelleen komeasti, jopa tuoreesti. Se on Genesis-yhtyeen järjestyksessään toinen albumi, mutta se on ensimmäinen levy, jolla yhtye käyttää legendaariseksi muodostunutta nimeään. Se on viimeinen albumi, jolla kitaraa soittaa Anthony Phillips ja ainoa, jossa rumpusetin takana on John Mayhew.

Tänä vuonna Phil Collins, Tony Banks ja Mike Rutherford palaavat pitkän tauon jälkeen lavoille Britanniassa.