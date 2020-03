TV2:n katsotuimmat ohjelmat ovat kuukaudesta toiseen olleet erilaisia urheilulähetyksiä, mutta nyt kanava ampuu kovilla ja tuo lauantain prime timeen Graham Norton Show’n.

Koomikko, näyttelijä, kirjailija Graham Nortonin keskustelu­ohjelma on pyörinyt BBC:llä yli kymmenen vuoden ajan, ja se on edelleen yksi Britannian tv-histo­rian suosituimmista sarjoista. Se on jättänyt katsojaluvuissa taakseen esimerkiksi Frendit.

Nortonilla on kadehdittava kyky saada show’nsa vieraiksi maailmanluokan tähtiä, ja hän saa nämä avautumaan täysin odottamattomilla tavoilla.

Tämä saattaa johtua siitä, että Norton on rikkonut monia talk show’iden kirjoittamattomia sääntöjä. Hän ei istu pöydän takana studion oikeassa reunassa vaan asettuu vasemmalle puolelle nojatuoliin. Hän ei myöskään aseta vieraitaan eriarvoiseen asemaan antamalla näille erimittaisia esiintymisaikoja vaan kutsuu vieraansa sohvalle yhtä aikaa ja luo näin pohjan vapaammalle keskustelulle.

Vieraat ovat kuin olisivat tulleet Nortonin luo kylään, ja tähän viittaa myös juomatarjoilu. Kukin saa lasiinsa, mitä haluaa. Tänään lauantaina nähtävässä jaksossa vieraat päättävät kesken kaiken siirtyä vedestä punaviiniin ja niinpä lasit tyhjennetään lähimpään kukkamaljakkoon.

Moni juontaja antaisi Nortonin taidoista ja suosiosta paljon, mutta Norton itse on haastattelussa ilmoittanut, että tulisi mainiosti toimeen ilman talk show’taan. Hänelle tärkeintä on päästä kerran vuodessa kommentaattoriksi Englannin euroviisulähetykseen.

The Graham Norton Show, TV2 klo 21.00 ja Areena.