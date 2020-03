Euroviisut

The Mamas voitti Ruotsin euroviisukarsinnat. Kuva: Jonas Ekstromer / TT

Ruotsin Melodifestivalen-kilpailun eli euroviisukarsinnan voitti viime lauantaina The Mamas -yhtye. Veikkausyhtiö Svenska Spel epäilee, että Ruotsin yleisradiosta eli Svt:stä joku on vuotanut tiedon voittajasta vedonlyöjille. Vain minuutteja ennen puhelinäänestyksen päättymistä vedonlyönnissä nimittäin satsattiin kymmeniä tuhansia kruunuja eli tuhansia euroja The Mamas -yhtyeen voiton puolesta.

”On pelaajia, jotka ovat saaneet informaatiota äänestystuloksesta ennen kuin se on tullut julkiseksi”, totesi peliturvallisuudesta vastaava Dan Korhonen Aftonbladetille. ”Niin yksinkertaista se on.”

Esimerkiksi Brittiyhtiö Tellystatsin tilastot näyttävät lehtitietojen mukaan vahvan muutoksen panostuksessa The Mamasiin juuri ennen kilpailun päätöstä.

Svt on aloittanut asiasta sisäisen tutkinnan, kertoo Aftonbladet. ”Olemme myös saattaneet joutua laittoman datahyökkäyksen kohteeksi”, totesi Melodifestivalenin projektijohtaja Anette Helenius Aftonbladetille.