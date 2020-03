Musikaalimainoksia New Yorkin Manhattanilla. Kuva: Andrew Kelly / Reuters

Minun piti mennä puolisoni kanssa teatteriin. Kehuttu näytelmä esitetään tavalliseen tapaan myös tänään perjantaina, ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan, sillä saliin mahtuu vain noin 200 ihmistä. Teatteri kertoo tehostaneensa siivousta ja tarjoavansa ihmisille käsidesiä.

Vielä eilen iltapäivällä tosiaan ajattelin, että olemme yhä menossa, vaikka yli 500 henkilön kokoontumiset kiellettiinkin. Illalla uutisia lukiessa mieli kuitenkin muuttui nopeasti.

Tein päätöksen jättää teatterin väliin, koska kyse ei tietenkään ole vain minusta. Jos olisinkin yksin tai kaksin asuva nuori, terve ihminen, tilanne voisi olla toinen. Oli kuitenkin tarkoitus, että vanhempani tulevat vahtimaan lapsiamme näytöksen ajaksi, ja sitä varten heidän olisi pitänyt matkustaa tänne junalla ja metrolla. Oman kulttuurinautintoni toteutuminen olisi vaikuttanut moneen riskiryhmään kuuluvaan ihmiseen ainakin välillisesti.

Viiden sadan hengen raja tuntuu muutenkin keinotekoiselta. Ymmärrän, että johonkin se raja on vedettävä, mutta kuinka paljon riskittömämpi 490 tai 370 ihmisen tapahtuma oikeasti voi olla? Tuntuu tekopyhältä, että osa tapahtumista järjestetään niin, että yleisömäärä rajoitetaan juuri siihen 500 henkeen, kun samaan aikaan moni osallistuu oman toimeentulonsa uhalla virustalkoisiin.

On meidän jokaisen velvollisuus ajatella, jos ei itseä niin ainakin lähimmäisiä, ja rajoittaa koronaviruksen leviämistä.

Toisaalta ymmärrän myös niitä taiteen tekijöitä, jotka haluavat järjestää tapahtumansa.

Moni iso teatteri, orkesteri ja tunnettu artisti perui esityksensä välittömästi hallituksen linjauksen jälkeen, ja perumisilmoituksia tulee koko ajan lisää. Tilanne on sama monessa muussakin maassa. Samat rajoitukset otettiin käyttöön esimerkiksi New Yorkissa, missä Broadwayn kuuluisissa teattereissa työskentelee tuhansia ihmisiä – eikä sosiaaliturva ole Suomen tasolla.

Eräs Yhdysvalloissa asuva teatterialan ammattilainen jakoi Facebookissa englanninkielisen tekstin, joka kiertää nyt Suomessakin muun muassa Teatterikeskuksen jakamana. Suomenkielinen versio kuuluu näin:

”Jos sinulla on liput esitykseen tai tapahtumaan, joka perutaan koronan vuoksi, harkitse vaaditko lippurahoja takaisin. Epidemialla on valtavat taloudelliset vaikutukset taide- ja kulttuuritoimijoihin. Voit tukea niiden toimintaa ja työllisyyttä sillä, että et vaadi hyvitystä perutun esityksen lipuista. Toimitaan solidaarisesti yhdessä poikkeuksellisina aikoina.”

Minäkin pelkään monien ammattimaisten keikkamuusikoiden, freelance-näyttelijöiden, valoteknikoiden, roudareiden, tapahtumatuottajien ja muiden kulttuurialan ammattilaisten elinkeinon puolesta. Kun iso nimi peruuttaa konserttinsa, se tuottaa taloudellisia ongelmia kymmenille taustavoimissa työskenteleville.

Se, että minua harmittaa jättää väliin odotettu teatteri-ilta on pientä siihen verrattuna, että monen ihmisen voi näiden peruutusten takia olla vaikea saada palkkaansa. Jo nyt isotkin organisaatiot, kuten Kansallisooppera ja Tampere-talo, ovat ilmoittaneet koronaviruksesta johtuvista yt-neuvotteluista.

En aio pyytää lippurahojani takaisin. Toivon, että Suomessa yhteiskunta auttaa taiteen tekijöitä. Toivon, että esityksiä jatketaan tilanteen tasaantuessa ja jos vain mahdollista, ostan teatteriin uuden lipun.

Ja sanonpa vain, että koska tapahtumia siirrellään nyt hurjaa vauhtia, koronakevään jälkeen luvassa on melkoinen kulttuurisyksy. Aion osallistua myös siihen.