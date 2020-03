Suomi siirtyi tällä viikolla poikkeustilaan. Torstaina hallitus linjasi, että yli 500 ihmisen yleisötilaisuudet kielletään. Aluehallintovirasto antoi asiasta määräyksen perjantaina. Määräyksen mukaan kielto koskee kaikkia Manner-Suomen kuntia ja on voimassa tartuntatautilain määrittelemän maksimiajan eli yhden kuukauden. Kielto siis loppuu 12. huhtikuuta, mutta sen jatkamista harkitaan sen mukaan, miten tilanne kehittyy.

Ulkoministeriön tuoreen ohjeistuksen mukaan myös kaikkea matkustamista ulkomaille tulisi välttää.

Kulttuurialalla vaikutukset ovat suuret, ja erityisesti tilanne vaikuttaa muusikoihin, näyttelijöihin ja muihin esittävien taiteiden tekijöihin.

Moni työskentelee freelancerina, ja tapahtumien peruuntuminen saattaa merkitä tulojen katoamista kokonaan.

Sosiaalisessa mediassa esittävien taiteiden tekijöiden julkaisuissa kiertää kuva, jonka englanninkielisessä tekstissä pyydetään yleisön tukea taiteilijoille.

Muun muassa teatteriohjaaja Lauri Maijalan jakamassa kuvassa sanotaan: ”Jos olit menossa konserttiin, teatteriin tai muuhun kulttuuritapahtumaan joka on nyt peruttu, harkitse lahjoittavasi rahat sille laitokselle. Pidetään kulttuuriorganisaatiot hengissä, me tarvitsemme niitä!”

Maijala toivoo myös, että esitystoimintaa järjestävät tahot tekisivät pyynnöstä virallisen vetoomuksen. ”Perusteluita tuskin tarvitsee ihan kamalasti luetella”, Maijala kirjoittaa.

Moni teatteri on kertonut peruvansa kaikki kevään näytännöt. Kansallisooppera ja -baletti tiedotti perjantai-iltapäivällä käynnistävänsä tapahtumien vuoksi yt-neuvottelut.



Näyttelijä Oona Airola esittää Cathya Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä nähtävässä Humisevassa harjussa. Hän ei kuitenkaan kuulu teatterin vakituiseen kokoonpanoon vaan on esityksissä vuokralla. Freelance-työn turvattomuus on huolettanut Airolaa aiemminkin, ja kriisitilanteessa tilanteen suojattomuus vain korostuu.

Hallituksen linjaus herätti Airolassa ensimmäisenä huolen taloudellisesta tilanteesta. Hän ei kuitenkaan koe voivansa kritisoida linjausta ja sen takana olevia asiantuntijoita.

”On tämä ihan sairaan kuumottavaa freelancereille”, Airola toteaa. ”Tässä tulee ilmi freelancerin työturvan puute.”

Hän ei vielä ole selvittänyt sitä, minkälaisia korvauksia työnantaja poikkeustilanteesta johtuvista peruuntumisista maksaa, vai maksaako mitään.

Kaikkien kulttuurialojen toimijat ovat Airolan mukaan ”pahana maalitauluna”. Hän on myös laulaja ja kertoo seuranneensa erityisesti muusikoiden tilannetta peruuntuneiden keikkojen osalta.

Vielä ei myöskään ole tiedossa mitä kesän tapahtumille käy. Toistaiseksi esimerkiksi kesäfestivaaleja ollaan vielä järjestämässä.

”Mutta onko tämä vasta alkusoittoa”, Airola pohtii.



Muusikkonakin tunnetun Tuukka Temosen ohjaama elokuva Aika jonka sain tuli ensi-iltaan samana päivänä kun valtioneuvosto linjasi kiellon isojen yleisötapahtumien järjestämiselle. Elokuvan tuottaja Olga Temonen sanoo, että tilanne oli uskomaton ja masentavakin.

”Muutamassa minuutissa meidän ensi-ilta muuttui hengenvaaralliseksi. Se oli murskaavaa. Ensi-illan ajoitus oli katastrofaalisinta ikinä”, Temonen kertoo.

”Toisaalta isoja Hollywood-elokuvia on siirretty eteenpäin eli teattereissa on tilaa. Me otettiin riski, ja halutaan näyttää ihmisille tämän kaiken keskellä elokuvaa, jonka aihe on kannustava. Meillä on onneksi elokuva jo ulkona, ja luulen että me selvitään tästä pienellä kolhulla. Jos jollain on nyt isoja kuvauksia käynnissä, en haluaisi olla sen tuotannon tuottajana.”

Elokuvateattereissa on kävijämääriä rajoitettu. Esimerkiksi Finnkinon saleihin otetaan enintään sata katsojaa kerralla. Jo ennen rajoituksia kävijäluvut elokuvateattereissa ovat laskeneet puoleen kahden viikon takaisesta. Tuottaja Olga Temonen arvelee, että tilanne elää ja maanantaina koronavirustilanne muuttuu.

”Me jännitetään maanantaita, että mitäs sitten, jos teatterit menee kiinni. Meillä on talossa kuitenkin kahdeksan työntekijää, mitä me sitten tehdään.”

Temonen muistuttaa, että Suomi on suuri maa ja että tilanne on Helsingissä erilainen kuin vaikkapa Nurmeksessa. ”Tilanne herättää valtavasti hämmennystä. Meillä olisi näin isossa maassa varmasti muitakin tapoja rajoittaa viruksen leviämistä kuin pistää paikkoja kiinni”, Temonen sanoo.



Kaksi viikkoa sitten kirjailija Laura Lindstedt esiintyi kirjakaupassa New Yorkissa. Hän luki David Hackstonin kääntämän otteen romaanistaan Ystäväni Natalia, joka ilmestyy englanniksi ensi vuonna. Lindstedt myös tapasi New Yorkissa yhdysvaltalaisen kustantamonsa Nortonin väkeä sekä paikallista agenttiaan.

Bolognan kirjamessut oli tuolloin jo päätetty perua, mutta Lontoon messujen peruuntumisesta ei oltu tehty vielä päätöstä.

”Silloin koko koronavirus näyttäytyi vielä sellaisena, että ihmiset olivat siitä tietoisia, mutta eniten tuntui huolestuttavan karanteeniin joutuminen”, Lindstedt kertoo puhelimessa.

Nyt Lindstedt on kotonaan Helsingin Lauttasaaressa. Keväälle hänellä ei ollut suunniteltuja matkoja, eikä siis peruutuksiakaan ole jouduttu tekemään. Yhdelletoista kielialueelle myydyn Ystäväni Natalian käännöksiä alkaa ilmestyä vasta syksyllä, ja suurimmat käännökset ilmestyvät vasta vuoden päästä. Tällöin matkojakin tulee taas enemmän. Esimerkiksi syyskuussa Lindstedt on matkaamassa Unkariin Budapestin kirjallisuusfestivaaleille.

”Niitä järjestetään tällä hetkellä sillä ajatuksella, ettei niitä tarvitsisi perua”, Lindstedt kertoo. ”Kaikkihan ovat nyt sen saman kysymyksen edessä: miten tämä etenee, matkustaako kukaan syksyllä yhtään minnekään.”

Lindstedt itse on perunut tapaamisia ja THL:n ohjeiden mukaan pyrkinyt välttämään sekä isoja tapahtumia että sosiaalista kanssakäymistä.

”Ei ole ollenkaan sellainen fiilis, että olisi ylimitoitettua paniikin lietsontaa, pikemminkin päinvastoin. Enemmänkin voisi tehdä.”

Lindstedt ottaa esimerkiksi Kiinan, jossa viruksen leviäminen on saatu taittumaan tiukoilla rajoituksilla ja karanteeneilla.

”Kannatan todella länsimaisia demokratioita, mutta täällä ihmiset eivät välttämättä suostu rajoittamaan elämäänsä niin voimakkaasti. Se huolestuttaa aika suuresti tällä hetkellä.”



Suorin vaikutus koronaviruksella on Lindstedtin työhön tällä hetkellä hänen agenttinsa Elina Ahlbäckin kautta, jonka työhön kirjojen markkinointi eri puolilla maailmaa järjestettävillä messuilla olennaisesti kuuluu.

Ahlbäckin ja hänen tiiminsä oli tarkoitus käydä sekä Bolognan lastenkirjamessuilla Italiassa että Lontoon kansainvälisillä kirjamessuilla maaliskuussa. Bolognan messut siirrettiin ensin toukokuulle ja peruutettiin tällä viikolla tältä vuodelta kokonaan. Lontoon messut puolestaan peruttiin vain muutamaa päivää ennen messujen alkamista.

Kirjamessut ovat ammattilaistapahtumia, joilla kirjallisuusagentit tapaavat ulkomaisia kustantajia etukäteen sovituissa myyntitapaamisissa. Ahlbäckin kirjallisuusagentuurissa tilanne ratkaistiin ”virtuaalisilla kirjamessuilla”. Elina Ahlbäck Literary Agencyn kolme agenttia ovat käyneet keskusteluja ulkomaisten kustantajien kanssa erilaisten virtuaalisten viestintäkanavien sekä perinteisten puheluiden välityksellä.

”Työpäivät maaliskuussa ovat alkaneet usein varhain aamulla Aasian Skype-puheluilla ja päättyneet iltamyöhällä Los Angelesin Skype-keskusteluihin”, Elina Ahlbäck kertoo. ”Dramaattisiakin keskusteluja olemme käyneet muun muassa Italiaan.”

Kustantajat ja yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa ovat Ahlbäckin mukaan ottaneet agentuurin yhteydenotot ilolla vastaan.

Eikä mitään niin pahaa, ettei jotain hyvääkin: ”Kokemuksemme on, että ulkomaisilla kustantajilla on loppujen lopuksi nyt enemmän aikaa lukea käsikirjoituksia”, Ahlbäck toteaa.



Myös kirjailijat ovat kehittäneet uusia tapoja yleisönsä tavoittamiseen. Sofi Oksasen Norjan-kiertue sekä vierailut Leipzigin ja Bogotan kirjamessuilla peruuntuivat. Oksanen teki Instagramiin ”koronakirjakerhovideon” ja kommentoi Facebookissa: ”Kirjailija voi tehdä töitä eristyksissä ihmisistä ja niinpä käytän korona-ajan kirjoittamiseen, ja yritän opetella virtuaalitapahtumien järjestämistä.”

Teatterialalla virtuaalitapahtumista ei kuitenkaan ole juurikaan iloa, Oksanen kirjoittaa. Oksasen romaaniin perustuvan Stalinin lehmät -näytelmän uusintaensi-ilta oli keskiviikkona Joensuun kaupunginteatterissa.

”Haluaisin hirveästi kehottaa ihmisiä menemään katsomaan sitä, mutta ensimmäistä kertaa en koe voivani tehdä niin, koska en halua kenenkään sairastuvan tai levittävän tietämättään tautia. Teatteri on se taidelaji, jonka magiaa ei voi välittää Skypellä. Siksi sometilaisuudet ja striimaukset eivät auta teatteria, joka on fyysisen läsnäolon taidetta.”



Yksi keikkojaan peruuttaneista artisteista on laulaja Anna Puu. Hänen ja yhtyeensä oli tarkoitus aloittaa perjantaina Hyvinkääsalista 13 konsertin kiertue. Heartbreak Hotel -niminen konserttisalikiertue oli tarkoitus viedä ympäri Suomea.

Kiertuetta oli harjoiteltu jo pitkään yhtyeen ja tekniikan kanssa, ja lähes kaikki oli torstaina valmista. Lavasteet ja tekniikka oli kasattu Hyvinkääsaliin, yhtye oli tekemässä aamusta alkaen viimeisiä harjoituksia ja soundcheckejä.

Sitten kaikki muuttui. Suomen hallitus piti tiedotustilaisuutensa, jossa suositeltiin, että kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat olisi syytä peruuttaa.

Anna Puu oli yhtäkkiä ison ratkaisun edessä: mitä tehdä nyt?

Tällaisessa pienimuotoisemmassakin konserttisalikiertueessa pyörivät yllättävän isot rahat. Kyseessä on usean ihmisen, esimerkiksi neljän tekniikan työntekijän ja viiden muusikon elanto. Puhumattakaan konserttisaleista, keikkamyyjistä ja monista muista ketjuun liittyvistä. Yleisölläkin on iso raha kiinni konserteissa.

”Jaakkasin edes takas koko päivän sitä, teemmekö edes sen Hyvinkään ja siirrämme kaikki loput keikat syksylle”, laulaja kertoo puhelimessa.

Jo pelkästään konsertin kasaamisessa Hyvinkääsalin lavalle oli ollut iso työ. Laulaja mietti, kuinka paljon olisi harmittanut tulla purkamaan koko hoito seuraavana päivänä, konsertin pitämisen sijaan.

Nyt niin tapahtuu. Anna Puu päätti, että kaikki konsertit siirretään ensi syksyyn.

Varmistusta tämänkaltaisen ratkaisun tekoon antoi esimerkiksi Savoy-teatteri, joka ilmoitti saman tien, että kaikki kevään tapahtumat perutaan.

Anna Puu ei osaa arvioida, minkälaisen takaiskun peruminen tekee lopulta omaan ja koko joukon talouteen. Jo tässä vaiheessa rahaa on mennyt esimerkiksi bändin kanssa harjoitteluun, valoihin ja äänitekniikkaan.

”Vaikka nyt tulee lovi kaikkien talouteen, se maksaa kyllä itsensä takaisin. Sitä pitää nyt vain odottaa vähän pidempään”, laulaja sanoo.



Myös JVG :n kaikki seitsemän huhtikuulle suunniteltua areenakonserttia perutaan kokonaan. Ville Galle kertoo, että päätös syntyi heti hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen.

”Vähän outo fiilis, että piti tämäkin päivä nähdä. Perumme muutenkin todella harvoin keikkoja”, Galle sanoo.

Areenakiertueen oli määrä alkaa Oulusta huhtikuun alussa. Kiertuetta oli suunniteltu pitkään, ja Jare Brandt ja Ville Galle olivat ehtineet aloittaa treenaamisen konsertteja varten.

Kiertuetyöryhmän vaivannäön lisäksi räppäriä harmittaa myös fanien puolesta.

”Meille on tullut paljon viestiä esimerkiksi äideiltä, joiden lapsille keikkojen peruuntuminen on ollut kova isku. Niitä on ollut tosi ikävä lukea, ja yritämme vastata mahdollisimman monille. Muutenkin yritämme olla enemmän läsnä esimerkiksi somessa. Mutta paljoa tässä tilanteessa ei voi tehdä, ja sama koskee muitakin artisteja.”

Ville Galle ei pidä mahdottomana, että he esiintyisivät virtuaalisesti.

”Se on hyvä idea! Joku vuosi sitten pidettiin 247365-levyn julkkarit pelkästään netissä, mutta ei se lähtenyt silloin oikein lentoon. Nyt sille voisikin olla kysyntää.”

Kiireisellä rapduolla on yhtäkkiä runsaasti vapaa-aikaa.

”Lomaillaan nyt sitten hetki, kun sellaiseen ei ole ollut moneen vuoteen aikaa. Nyt on tilanne, jossa on pakko pysähtyä. Tietenkin nyt olisi aikaa myös luoda uutta musiikkia”, Galle sanoo.

”Hämmentäviä aikoja eletään, ei voi muuta sanoa.”



Osa Paula Vesalan keikoista on peruttu ja osa siirretty, myös alle 500 hengen konsertit. Hänestä sallittu pääluku voisi tällä hetkellä joillakin alueilla olla pienempikin. ”En ole tiedottanut peruuntumisista ilman selvitystä mahdollisesta korvaavasta esiintymisestä. Seuraan tilannetta koko ajan.”

Vesala ei tuomitse niitä, jotka päättävät esiintyä. Hän huomauttaa, että 500 hengen raja jättää vastuun järjestäjälle ja artistille. ”Tämä on raju isku esiintyvälle alalle”, Vesala toteaa.

Linjaus oli hänen mukaansa silti sekä odotettu että toivottu.

”Ensin pohdin miksi kieltää yli 500 ihmisen tapahtuma mutta pitää tuhatpäinen koulu auki, mutta luotan viranomaisten arvioon myös paikallistasolla siitä, kuinka yhteiskunta pyritään pitämään jollain tavalla käynnissä ja samalla estämään terveydenhuollon ylikuormittuminen.”

Vesalan lapsi oli perjantaina kotona, sillä lähipiirissä oli pientä yskää, ja Vesalan töiden peruunnuttua lapsi voi myös tarvittaessa jäädä kotiopetukseen. Myös harrastuksissa käyminen on perheessä nyt tauolla.

Vesala itse on astmaatikko eli kuuluu riskiryhmään. Omaan terveydentilaansa hän ei kuitenkaan ole ehtinyt toistaiseksi keskittyä järjestellessään keikka-aikatauluja uudestaan.

Laulaja on myös huolissaan peruuntuneiden keikkojen muista työntekijöistä. ”Omassa arjessa lähiomaisten terveyden lisäksi on kyllä aidosti suuri huoli nimenomaan se, että kaikilta meni työt hetkessä”, Vesala kertoo.

”Kaikki ovat tällä alalla samassa veneessä ilman palkkaa peruutustilanteessa: artistit, muusikot, teknikot, laitevuokraajat, ohjelmatoimistot ja keikkapaikat.”

