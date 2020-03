Jos romaanin aiheena on avoin suhde, se takuulla saa julkisuutta ja huomiota osakseen. Kiinnostus Riikka Suomisen Suhteellisen vapaata -teosta (Otava) kohtaan kasvoi entisestään, kun Vihreän Langan päätoimittajana tunnettu Suominen kertoi ammentaneensa tarinaan omasta elämästään.

Klaara ja Ilmari rakastavat toisiaan ja perhearjen pyörittäminen sujuu, mutta intohimo on ajat sitten laantunut velvollisuusseksiksi. He eivät kuitenkaan halua erota, vaan aloittavat avoimen suhteen. Tinder-treffejä ja pikapanoja sisältävän chick lit -pinnan alle kätkeytyy painavia ja tärkeitä aiheita – ennen kaikkea teos kyseenalaistaa ikiaikaista parisuhdekäsitystämme. Miten ydinperhe voi edelleen olla tavoiteltu ideaali, vaikka maailma on muuttunut sitten isovanhempiemme ajan? Ja miksi edelleen ajatellaan, että parisuhteessa pitää suostua seksiin, koska tehdäänhän suhteessa muitakin kompromisseja?

Vetävä lukuromaani

Yhdysvaltalainen Celeste Ng nousi kertaheitolla maailman kirjalistojen kärkeen, kun hänen esikoisteoksensa Olisi jotain kerrottavaa ilmestyi englanniksi vuonna 2014. Nyt hieno lukuromaani on käännetty suomeksi (Gummerus, suom. Sari Karhulahti), ja osoittautuu aivan yhtä vetäväksi kuin viime vuonna suomennettu Tulenarkoja asioita.

Jälleen keskiössä on perhe ja salaisuudet, joita sen jäsenet toisiltaan pitävät. Kiinalaisamerikkalaisen perheen tragediasta 1970-luvun Ohiossa käynnistyvä tarina kuvaa koskettavasti vanhempien lapsilleen asettamia odotuksia, sukupuolten eriarvoisuutta ja elämää kahden kulttuurin välissä. Perinteisestä kerronnasta nauttivat varmasti kaikki Liane Moriartyn ja Maggie O’Farrellin teosten ystävät.

Trilogia päättyy

Tätä odotan: Harva kirjasarja on tehnyt koko läntiseen kirjal­lisuus­maail­maan saman­laista vaiku­tusta kuin Rachel Cuskin Ääriviivat-trilogia. Keski-ikäisen, juuri eronneen kirjailijan Fayen kautta maailmaa ja ihmisiä tarkasteleva sarja tuntui uudistavan romaanikerronnan keinot kertaheitolla. Omaäänisen ja viisaan trilogian päättää keväällä suomeksi ilmestyvä Kunnia (S&S, suom.Kaisa Kattelus). Ennakkotietojen mukaan luvassa on kirjallisuuspiirien kliseisen maailman säälimätöntä kuvausta!

Eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa viikolla 10 Kaunokirjallisuus

1) Vigdis Hjorth: Perintötekijät

2) Stuart Turton: Evelynin seitsemän kuolemaa

3) Édouard Louis: Ei enää Eddy

4) Saara Cantell: Kesken jääneet hetket

5) Donna Leon: Anteeksiannon houkutus

6) Karin Slaughter: Viimeinen leski

Tietokirjat

1) Mengzi: Mengzi: veljellisyyden tie

2) Meeri Koutaniemi: Vahvaksi rikotut: raiskauksesta selvinneiden tarinoita sanoin ja kuvin

3) Ari Virtanen: Oi Suomi on! Huuhkajien tie jalkapallon EM-kilpailuihin

4) Paavo Järvilehto, Lauri Järvilehto: Pim! Olet luova