Romaani

Elizabeth Strout: Olive Kitteridge. Suom. Kristiina Rikman. Tammi. 374 s.

Romaanin puoleenväliin päästyä kaikki kuvat näyttelijä Frances McDormandista katoavat mielestäni – ja olen sentään katsonut kahdesti Elizabeth Stroutin Pulitzer-palkitusta Olive Kitteridge -romaanista tehdyn tv-dramatisoinnin, jossa hän esittää pääroolia.

Lisa Cholodenkon 2014 HBO:lle ohjaamaa tv-sarjaa ei voi liikaa kiitellä, mutta on mahtavaa huomata, miten 374 kuvatonta tekstisivua kykenevät peittämään alleen omaperäisenkin tv-kuvakerronnan. Sellainen on sanojen mahti.

Ja tietysti myös romaanin nimihenkilön. Hän on, niin kuin Strout kuvaa, iso ja romuluinen nainen, eläkkeelle jäänyt matematiikanopettaja ja apteekkarin vaimo, ”joka ei ollut ikinä ollut kenenkään muistin mukaan miellyttävä” ja joka ”laukoo tuollaisia outoja asioita”.

Frances McDormand on pääosassa Olive Kitteridge -tv-sarjassa (2014). Kuva: HBO

Olivesta on monella mielipide. Se, mitä he hänestä ajattelevat, paljastaa asioita heistä itsestään, ja se on tämän romaanin kerronnan ydin.

Samaan tapaan toimi myös Elizabeth Stroutin (s. 1956) edellinen suomennos Kaikki on mahdollista (2019), jossa pikkukaupungin asukkaat setvivät suhdettaan roskaväen joukosta yllättäen kirjailijaksi ponnistaneeseen naiseen. Hänestä kertoi myös tiivis romaani Nimeni on Lucy Barton.

Ne sijoittuivat Yhdysvaltain Keskilänteen, Olive Kitteridge koillirannikon Maineen, Crosbyn pikkukaupunkiin (jollaisesta Strout itsekin on kotoisin).

Kaikki ovat tiiviin yhteisön kuvauksia, mutta kun Barton-teokset keskittyvät äitien ja tytärten suhteisiin, Olive Kitteridgessä on kyse keski-ikäisen naisen sielunelämästä ja vanhenemisen prosessista.

Pidän sitäkin novellikokoelmana. Toki kaikki luvut kertovat Olivesta ja hänen lähipiiristään, mutta jokaisessa on novellin itsenäisyys ja etenkin intensiteetti. Sen Kristiina Rikmanin suomennos tuo esiin arkikielen keskeltäkin.

Olive Kitteridge on siis magneetti, jota crosbylaiset kiertävät, vetovoimaan vastaten tai sitä hylkien. Mieleen tulee jopa musta aukko, sillä naisen omassa sisimmässä on paljon pimeää, tai ainakin vereslihaista tunnetta, jota hän ei käsitä mutta huutaa aika ajoin ilmoille, muiden läsnäolijoiden kauhuksi.

Pimeyden syihin ei syvennytä, mutta välähdykset ja muistot esimerkiksi isän itsemurhasta valaisevat mielialavaihteluita. Kun traagisuutta ei alleviivata, Olive pysyy epädramaattisena, suomalaiselle lukijallekin hyvin tunnistettavana hahmona.

Hänhän ei ikinä kykene luomaan avointa, luottavaa suhdetta herttaiseen Henry-mieheensä tai syvästi rakastamaansa poikaan. Itse asiassa koko perheen vuosikymmenten tarina on sarja mykkiä avunhuutoja.

Sellaisia ovat esimerkiksi sekä Henryn että Oliven syvä, salattu rakastuminen toisiin ihmisiin pitkän liiton aikana. Henry kaipaa hellyyttä, Olive sitä, että hänet ”nähdään”, eikä kumpikaan osaa auttaa toistaan silloin kun pitäisi. Ymmärrys siitä tulee liian myöhään.

Se kuitenkin tulee! Strout on sillä tavoin henkilöidensä puolella, ettei koveta heitä. He eivät lakkaa hämmentymästä, kehittymästä, oppimasta uutta.

Sekä Olive Kitteridgessä että sen Yhdysvalloissa tänä vuonna ilmestyneessä jatko-osassa, jonka lopulla Olive alkaa lähestyä yhdeksääkymmentä, henkilöiden ikä on todellakin vain numero ja himo elämää kohtaan kyltymätön.

Jos romaani on merkittävä siksi, että se kertoo hienosti vanhenemisesta ja vanhuudesta, se on harvinainen myös siinä, miten se nostaa esiin opettajan ammatin. Olive Kitteridge on tutustunut moniin kaupunkilaisiin keskenkasvuisina ja silloin sanonut tai tehnyt jotain, mitä he eivät unohda.

Ajattelen, että opettaminen rinnastuu tässä kirjailijan työhön. Molemmissa havainnoidaan elämää ja ihmisiä ja kerrotaan, mitä nähdään, niin hyvä kuin paha.

Ei Olive tätä tiedostaen tee, mutta yllättävän tehokkaasti. ”Minä olen ajatellut sinua, Kevin Coulson”, hän sanoo itsemurhaa hautovalle miehelle – ja tekee tästä hengenpelastajan.

Oliven kosketus tuntuu myös nuoressa naisessa, kun hän kerää rohkeutta lähteä sairaasta kodistaan. ”Minä muistan aina mitä hän sanoi”, nainen muistelee muinaista matematiikantuntiaan. ”Älkää koskaan pelätkö nälkäänne. Jos pelkäätte nälkäänne olette ihan yhtä nynnyjä kuin kaikki muutkin.”

Ja sitten hän nousee bussiin.