Romaani

Fernando Aramburu: Äidinmaa (Patria). Suom. Sari Selander. WSOY. 664 s.

Voin kuvitella, ettei ole helppoa kirjoittaa Baskimaan tragediasta. Siitä, että itsenäisyyttä ajava Eta on tappanut monia ja kiristänyt varmaan vielä useampia saadakseen rahaa toimintaan. Samalla se tahtoi ottaa itselleen oman kansakunnan edustamisen monopolin. Ilmapiirin on täyttänyt vaikeneminen ja hyssyttely. Tämä on yksi baskikirjailija Fernando Aramburun (s. 1959) vaikuttavan romaanin Äidinmaa teemoista.

Kuten muuan pariskunta sanoo kylän aukiolla vaivihkaa miehensä iskussa menettäneelle naiselle: ”Emme me koskaan ole olleet nationalisteja, mutta on parempi, ettei kukaan tiedä sitä.” Samalla voi ymmärtää, miksi espanjaksi kirjoittava Aramburu on pitkään asunut Saksassa.

Romaani ei ole kevyttä luettavaa. Ei ettei Aramburun kerronta etenisi monin paikoin sujuvasti, paikoin jopa lennokkaasti. Sari Selanderin rento suomennos auttaa myös asiaa.

Aramburu kirjoittaa kahden perheen tarinaa, ja tarina kulkee siksakkia nykyisyyden ja menneisyyden välillä. Aikamuodotkin vaihtuvat lennosta. Kirjan nykyisyys on vuoden 2012 paikkeilla eli tilanne, jossa Eta on luopunut aseellisesta taistelusta. Menneisyyttä riittää useampi vuosikymmen taaksepäin.

Aramburu tahtoo kääntää esiin Baskimaan väkivallan kivet ja juuret. Perheet ovat naapureita ja ystäviä keskenään. Mutten miten käykään, kun toisen perheen isä Txato tapetaan ja asialla on juuri Eta?

Miehellä on kuljetusfirma, ja häneltä vaaditaan suurta summaa, jotta järjestön taistelua voidaan rahoittaa. Mies ei maksa, joten aletaan herjauskampanja, jossa hänet leimataan vasikaksi. Lopulta hän saa osakseen luodin. Mutta oliko ampuja peräti ystäväperheen poika?

Äidinmaassa on pitkälti kyse siitä, miten moiseen tekoon suhtaudutaan. Perheessä on niitä, jotka eivät aio ikinä antaa anteeksi, ja on tytär, joka on valmis menemään sovittelutapaamisiin ainakin kertoakseen, miltä tuntuu. Kun parjauskampanja alkaa, miestä kartetaan kuin ruttoa. Äidinmaa tuo näin esiin ihmisen ryhmäkäyttäytymisen pahimmat puolet.

Eta esitettiin ja esitetään yhä yleensä pelkkänä separatistijärjestönä. Aramburun romaani muistuttaa, että kyse ei ollut pelkästään siitä, vaan tavoitteena oli myös sosialistinen valtio. Ideologinen kiihko antoi vahvan lisäruiskeen kansallismieliselle intoilulle.

Aramburu kuvaa laveasti myös arkipäiväistä elämää pienessä kylässä ja myös lähimmissä kaupungeissa. On kuivuneita avioliittoja, lasten pyrkimystä itsenäisyyteen, kauan haudottuja kaunoja ja salaisuuksia. Kuljetusfirman työntekijät järjestävät lakkoja, ja jotkut pitävät Txatoa riistäjänä, vaikka romaani esittää hänet rehtinä miehenä.

Kun pomo kuolee, vain pari ilmestyy hautajaisiin, eikä edes adressia saada aikaan.

Näin syntyy melkoinen vyyhti, jossa Baskimaan erityislaatu sekoittuu meillekin tuttuihin elämänsolmuihin. Näkökulma on selvästi uhrien puolella.

Intensiivisimmät jaksot seuraavat Etaan liittyneen nuorukaisen valmistautumisesta iskuihin. Hän on jo aikeissa luopua aseellisesta toiminnasta, mutta kun poliisi tappaa toverin, hän jatkaakin sitä entistä vimmaisemmin.

Sellissä nuorukainen muistelee nuoruuttaan ja taistelijoiden toimia. Oliko aseellinen taistelu vain jatketta pojankolttosten tempuille ja myöhemmälle linnunpyynnille? Ensin ammuttiin ritsalla, sitten oikeilla aseilla?

Romaanin espanjankielinen nimi on Patria, joka tavataan suomentaa isänmaaksi. Feminiinisukuinen sana on tällä kertaa kääntynyt äidinmaaksi. Äitien osuus korostuksin. Toisen äidinrakkaus taipuu ymmärtämään jopa Etaan liittynyttä poikaa. Toinen taas arvostelee lapsiaan, jotka eivät äidin mielestä täytä vaadittuja normeja.

Aramburu ei tietenkään tarjoa valmiita ratkaisumalleja. Monia asioita hän kuitenkin valaisee enemmän kuin kukaan baskikirjailija tähän mennessä. Luonteeltaan romaani on lopulta sovinnollinen. Kadonneita yhteyksiä solmitaan uudestaan, pahoja tekoja kadutaan. Ensin vain pitää kokea tilanne, jossa baskitaistelija saa kyläläisiltä laajaa tukea.

Ei ihme, että romaanista on tekeillä televisiosarja, sen verran vilkkaasti ympäri käydään ja yhteen tullaan.

Runoudesta kiinnostunut poika, joka tahtoo ajaa baskien asiaa teroittamalla omaa kieltä aseiden sijasta ja joka muuttaa miehen luokse asumaan, saa ensin osakseen paheksuntaa, lopuksi hyväksyntää.

Ihmissuhdekiemuroita Äidinmaa perkaa liiankin perinpohjaisesti. Romaania olisi joissain kohdin voinut tiivistää, kun samat tapahtumat kerrotaan kahteen kertaan.

Hyvin Aramburu toki sen tekee kummallakin kerralla.