Suomalaisten hyvin tuntemasta klassikkotarinasta eli Myrskyluodon Maijasta on vireillä uusi elokuva. Ohjaajana on Tiina Lymi.

”Tarina on Suomessa tosiaan aika klassikko enkä ihmettele, että tämä herättää kiinnostusta. Mutta hanke on hyvin alkutekijöissään eikä ole paljoa kerrottavaa vielä”, Lymi kertoo HS:lle. Elokuvasta ei ole vielä edes kokonaista käsikirjoitusta valmiina.

Suomen elokuvasäätiö on kuitenkin myöntänyt Myrskyluodon Maija -elokuvalle viime viikolla kehittämistuen, jonka avulla tuotanto lähtee alkuun. ”Treatment eli tarinarunko on jo valmiina. Ruotsiksi tämä on tarkoitus tehdä, eli elokuvan nimenä olisi Stormskärs Maja”, Lymi kertoo.

Tekijöiden arvion mukaan elokuvakäsikirjoitus voisi valmistua loppuvuodesta, joten kuvaukset voisivat käynnistyä ensi vuonna, jos elokuvalle löytyy rahoitusta myös Suomen ulkopuolelta. Ensi-ilta voisi näin ollen olla aikaisintaan vuonna 2022.

Myrskyluodon Maija eli Stormskärs Maja on Ahvenanmaalla syntyneen ja siellä asuneen kirjailija Anni Blomqvistin (1909–1990) luetuin ja tunnetuin tarina. Myrskyluodon Maijaa on pidetty yhtenä suomalaisen taiteen tunteikkaimmista ja itkettävimmistä teoksista. Tarina on eräänlainen saariston haavoittunut enkeli, sillä se kertoo pääpari Jannen ja Maijan elämästä luonnon armoilla 1800-luvulla.

Kirjailija Anni Blomqvist. Kuva: V. K. Hietanen

Kirjailija kertoi kirjoissaan saaristoelämästä usein kansatieteellisellä tarkkuudella ja tarinoiden pohjana olivat kirjailijan lähipiirin kohtalot. Myrskyluoto-kirjoja on tulkittu myös omaelämäkerrallisina, sillä kirjailijan mies ja esikoispoika hukkuivat vuonna 1961. Vasta tämän tragedian jälkeen Blomqvistista tuli kirjailija, kun esikoisteos I stormens spår (Meri yksin ystäväni) ilmestyi vuonna 1966.

Suunnitteilla olevasta elokuvasta tulee tavanomaista kalliimpi eli budjetti on arviolta neljästä viiteen miljoonaa euroa. Menoja kasvattavat kuvausolosuhteet saaristossa, erikoistehosteet, tarinaan liittyvät vaihtuvat vuodenajat sekä historiallinen aikakausi 1800-luvun puolivälissä, mikä asettaa omat vaatimuksensa esimerkiksi lavastussuunnittelulle ja puvustukselle.

Lymi on hankkeesta innoissaan vaikka toppuutteleekin asian hehkuttamista, sillä hanke on vasta alussa.

”Asioiden selittäminen tässä kohtaa on aika dummya aina. En ole tekemässä mitään elämäkertaelokuvaa. Sen voi sanoa, että elokuvan tarina tapahtuu minun mielestäni tapahtuu kiinnostavassa murrospisteessä. Kirjoitustaito on kehittymässä naisilla ja eletään muutenkin taitekohtaa uuden ja vanhan maailman välissä. Tarina koskettaa ja liikuttaa minua monella tapaa. Miten sen nyt sanoisi, siinä on naisen taistelua”, Lymi sanoo. Lymin version juonirakenne eli treatment on Lymin, Anna Viitalan ja Juha Lehtolan käsialaa.

Tiina Lymi Tarhapäivä-elokuvan kuvauksissa viime kesänä. Kuva: Jonna Öhrnberg

Myrskyluodon Maijasta on tehty aiemmin useita tulkintoja, lähinnä teatterinäyttämöille. Tunnetuin tulkinnoista on kirjojen pohjalta syntynyt tv-sarja vuodelta 1976, ohjaajana Åke Lindman. Seitsentuntinen sarja oli 1970-luvun suomalainen tv-tapaus.

Aikoinaan sarja nosti kuuluisuuteen myös lauluntekijä Lasse Mårtensonin (1934–2016), jonka sävellys sarjan tunnuksena kuultu musiikki on. Laulun alkuperäiset sanat ovat Benedict Zilliacuksen ja suomennos Jukka Virtasen.

Ohjaaja Lymi korostaa, että ei ole järkevää tehdä teosta joka on jo tehty.

”Kun Tuntematon on tehty useaan kertaan, niin kyllä tämänkin voi tehdä, nainen pääosassa”, Lymi sanoo.

Lasse Mårtenson sävelsi Myrskyluodon Maijaan musiikin. Kuva on vuodelta 1982. Kuva: Juha Jormanainen / Lehtikuva

Idea Myrskyluodon Maija -elokuvaan on alun perin tuotantoyhtiö Solar Filmsin toimitusjohtajan Jukka Helteen.

”Olen aihetta miettinyt vuosia ja puhunutkin siitä usealle ohjaajalle. Sitten puhuin Tiinan kanssa, elettiin varmaan Tuntemattoman ensi-illan aikoja. Kirjan oikeudet hankittiin ahvenanmaalaiselta säätiöltä ja samalla varmistin myös Lasse Mårtensonin oikeudenhaltijoilta, että hänen musiikkiaan voidaan elokuvassa jollakin tapaa käyttää. Uskon, että tuttu sävelkulku elokuvassa on jollakin tapaa mukana”, Helle kertoo.

Åke Lindmanin vanhan tv-sarjan näyttelijät olivat kirjailijan toiveesta ahvenanmaalaisia amatöörejä. Sarjaa kuvattiin Ahvenanmaalla Väderskärin saarella, joka oli Myrskyluodon esikuva.

Ohjaaja Lymillä on elokuvaan myös päärooliin näyttelijävaihtoehtoja mielessä.

”Mielessä on kyllä, mutta ei siitä sen enempää.”