Yhdysvaltojen entistä presidenttiä Barack Obamaa on osin kiittäminen siitä, että newyorkilaiskirjailija Colson Whiteheadista tuli kansainvälinen tähti.

Obama valitsi omalle suosituslistalleen kaksi Whiteheadin romaania, Pulitzer-palkitun The Underground Railroadin vuonna 2017 ja juuri suomeksikin käännetyn Nickelin pojat kahta vuotta myöhemmin.

Tie huipulle oli mutkainen, sillä nousu kirjallisuuden eturiviin vei lähes kaksikymmentä vuotta. Harvardin yliopistossa opiskellut Colson Whitehead (s. 1969) julkaisi esikoisromaaninsa The Intuitionist jo vuonna 1999. Toki kirjailija tunnettiin pienissä kirjallisissa piireissä, etenkin Pulitzerin yhdeksi ehdokaskirjaksi valitun Balladi John Henrystä -romaanin jälkeen.

Silti vasta Barack Obama nosti hänet ryminällä myös lukijoiden kirjailijaksi. Kuudes teos The Underground Railroad toi Pulitzer-palkinnon lisäksi myös arvostetun National Book Awardin. Sitä on myyty yksin Yhdysvalloissa noin miljoona kappaletta. Oman nosteensa toi myös se, että Oprah Winfrey valitsi romaanin oman kirjakerhonsa kirjaksi.

”En voi kieltää, enkä haluakaan kieltää, etteikö pääsyllä Barack Obaman suosituslistalle olisi ollut isoakin merkitystä uralleni. Lukijat löysivät minun kirjani”, Colson Whitehead kertoo puhelimitse kotoaan Manhattanilla. ”Silti ammattimainen kirjoittaminen on ollut haaveeni aina 12-vuotiaasta esiteinistä al­kaen. Uskonpuute ei kuitenkaan iskenyt, vaikka uran alussa ainakin kaksikymmentäviisi kustantajaa hylkäisi ensimmäisen käsikirjoitukseni. Seuraavasta käsikirjoituksestani syntyi esikois­romaanini.”

Kirjallisuus syntyy harvoin tyhjiössä. Se vaatii altistumista todellisuudelle, ilmaa kaikkine epäpuhtauksineenkin. Elämänkirjo näyttäytyy isona panoraamana sanoma- ja aikakauslehdissä, jotka ovat tarjonneet Colson Whiteheadille sopivan väylän ja alustan kirjoittamiselle. Tärkeimpiä ovat olleet The Village Voice ja myöhemmin The New York Times. ”Journalistina tajusin, että olin kirjailija, vaikka en ollut vielä julkaissut ensimmäistäkään kirjaa.”

Colson Whitehead paljastaa, että todellisuus, vaiettu menneisyys on antanut myös ärsykkeen Nickelin pojat -romaanin synnylle: ”Kesällä 2014 törmäsin pieneen uutiseen kolme vuotta aiemmin toimintansa lopettaneesta pahamaineisesta Dozierin koulukodista Floridassa. Paikalliset arkeologit löysivät koulun mailta ladon ja kaato­paikan välistä 55 maatuneen pojan ruumiit.”

Poikien henkilöllisyyttä ei tiedetty. He eivät kuuluneet niihin sataan kuolleeseen, joiden kuolema oli virallisesti dokumentoitu.

Etelä-Floridan yliopiston arkeologian apulaisprofessori Erin Kimmerle tutkimassa Dozierin koulukodin hautapaikkoja vuonna 2014. Kuva: Edmund D. Fountain

Colson Whitehead ei ollut koskaan aiemmin kuullut Jacksonin piirikunnassa Floridassa sijaitsevasta koulukodista, joka tunnettiin epäinhimillisistä olosuhteista, julmista rankaisumenetelmistä ja koulukodin oppilaisiin käytetystä raa’asta väkivallasta. Dozierin koulukoti oli aurinkoisessa Floridassa helvetillinen paikka, johon päivänvalo ei yltänyt. Eikä sen toiminta liioin päivänvaloa kestänyt.

”Ymmärsin, että jos Yhdys­valloissa oli yksi tällainen paikka, niitä on väkisinkin monin verroin enemmänkin. Minua kiinnosti se, miten tällainen julki tullut yksittäistapaus nousee yleisemmälle tasolle ja ilmentää yhteiskunnan ylläpitämiä rotusorron mekanismeja”, Colson Whitehead jatkaa.

Nickelin pojat on sikäli temaattisesti luontevaa jatkoa Colson Whiteheadin edelliselle romaanille The Underground Railroad, että molemmissa teoksissa kirjailija tarkastelee etnisen taustan, toiseuden, pahuuden ja rotusorron erilaisia ilmenemismuotoja. The Underground Railroad julkaistaan ensi vuonna vihdoin myös suomenkielisenä laitoksena. Romaanien lähtökohdat ovat kuitenkin erilaiset.

The Underground Railroad edustaa vaihtoehtoista historiankirjoitusta, kun taas Nickelin pojat perustuu historiallisille faktoille, vaikka Dozierin koulukoti esiintyykin Nickelin koulukodin nimellä Nickelin pojissa.

Rotusorto on myös esikois­romaanin yksi keskeinen teema.

Totta kai 1960-luvun alkuun sijoittuva Nickelin pojat on juuri nyt varsin ajankohtainen, koska presidentti Donald Trumpin valtakausi on on tuonut rasismin taas pintaan Yhdysvalloissa.

”Syypää ei ole yksin Donald Trump, koska hän on vain antanut rasisteille moraalisen oikeuden huutaa mielipiteitään julki joutumatta tuomiolle näkemyksistään ja teoistaan. Trump on poistanut ladatusta aseesta varmistimen”, Colson Whitehead toteaa.

”Näyttää ikävä kyllä siltä, että rasismi ei ole vuosikymmenten saatossa laantunut. Se on lymynnyt pinnan alla.”

Tiiviisti rakennetussa Nickelin pojissa Colson Whitehead halusi kertoa tarinan, jota ei ollut aiemmin kerrottu ja antaa äänen vaietulle menneisyydelle.

Floridan osavaltio määräsi Dozierin koulukotiin oikeuden päätöksellä orvot, koulupudokkaat, nuorisorikolliset ja huostaan otetut – rotuun katsomatta.

Thomas Varnadoe (edessä) ja hänen isoveljensä Richard (Thomasin takana) joutuivat Dozierin koulukotiin. Richard selvisi hengissä, Thomas kuoli. Kuva: Varnadoe Family Photo

Ajanoloon Dozier oli Yhdysvaltojen suurin koulukoti.

”Dozierin koulukodissa oli sekä valkoisia että mustia poikia, mutta heidät oli sijoitettu eri rakennuksiin. Valkoisia poikia ei kohdeltu yhtä mielivaltaisesti ja tylysti kuin mustia, jotka eivät saaneet olla missään yhteydessä parempiosaisiin valkoisiin koulukodin oppilaisiin. Segregaatio toteutui täysimittaisesti myös koulukodissa.”

Colson Whitehead kertoo, että Dozierin synkän historian sananmukaisesti kaivautuessa esiin muutamat entiset koulukodin valkoiset oppilaat paljastivat julkisuudessa, mitä heille oli tapahtunut heidän lusiessaan Dozierissa. Mustien poikien kohtalosta ja myöhemmistä vaiheista ei taas saatu mitään ensikäden tietoa. Colson Whitehead tiesi lähes siltä istumalta, että tässä oli hänen aiheensa: yksi aiemmin kirjoittamaton synkkä luku mustien kokemasta rotusorrosta.

Lähinnä kahden mustan pojan näkökulmasta koulukodin keskitysleirimäistä arkea kuvaava Nickelin pojat ei ole kuitenkaan tietokirja vaan kehityskertomus, jonka voima rakentuu kaunokirjallisista elementeistä ja ratkaisuista.

Se ei ole liioin mitään sosiaalipornoa. Colson Whitehead kuitenkin korostaa, että kaikki historialliset tosiasiat pitävät paikkansa Nickelin pojissa, vaikka kyseessä on romaani, jonka tarkoitus ei ole toimia yksin aidon historiallisen tapahtumapaikan ja siihen limittyvien ihmiskohtaloiden dokumentaationa.

”Minua kiinnosti myös kysymys siitä, miten koulukotiin tuomitut mustat pojat ylipäänsä pysyivät tolkuissaan ja onnistuivat rakentamaan jotenkin yhtenäisen minä-kuvan kaiken kokemansa jälkeen. En halunnut, että romaani jäisi koulukodin vangiksi. Jos olin keskittynyt kuvaamaan vain kauheuksia Dozierissa, romaanista olisi tullut liian klaustrofobinen”, Whitehead muistuttaa.

Liikkumatilaa antoi myös se, että Nickelin pojat -romaanin päähenkilö Elwood Curtis on keksitty roolihahmo, jolla ei ole suoranaista historiallista vastinetta todellisuudessa. Hänessä on jälkiä monesta henkilöstä. Sama pätee hänen lujapäiseen ystäväänsä Turneriin koulu­kodissa.

”Halusin saada itselleni täyden vapauden luoda henkilöhahmot ja heidän kohtalonsa omiin tarpeisiini. Tämä oli tärkeää, koska henkilöhahmot ovat minulle kaiken kirjoittamisen lähtökohta. Jos olisin päätynyt kertomaan jonkun historiallisen henkilön elämän, minun olisi täytynyt kirjoittaa tietokirja eikä romaania. Minä rakastan keksimistä, sepitettä”, Colson Whitehead toteaa.

Hän ei liioin tonkinut miljöötä paikan päällä Floridassa. Paljasjalkaisena newyorkilaisena hänellä ei ole siteitä Floridaan.

”Florida on historiallinen kitti Nickelin pojat -romaanissa. Kaikissa romaaneissani on eri miljöö, eri tapahtumapaikka. Luonnollisesti tapahtumapaikka ei ole vailla merkitystä, mutta se ei ole suinkaan kerronnan moottori.”

Sen verran kirjailija vetää kotiinpäin, että valkoisen poliisin oikusta koulukotiin passitettu Elwood Curtis päätyy myöhemmin elämässään juuri New Yorkiin.

Itse romaanin kirjoittaminen vei Colson Whiteheadilta noin vuoden verran. Osan romaanista hän kirjoitti hotellihuoneissa, junissa ja lentokoneissa, koska oli näihin aikoihin markkinoimassa eri puolilla maailmaa edellistä romaaniaan The Underground Railroadia.

Ensimmäiseksi alkoi kehittyä tarinan päähenkilö Curtis Elwood heti sen jälkeen, kun hän oli löytänyt romaanin aiheeksi Dozierin koulukodin.

”Seuraavaksi syntyi Turnerin henkilöhahmo. Hän oli tarvittava vastavoima Elwoodin optimismille. Nämä molemmat henkilöhahmot tunnistan hyvin itsestäni. Ne ovat eri puolia minusta itsestäni”, Whitehead kertoo.

Elwoodin ja Turnerin kohtalo avaa hyisen näkökulman institutionaaliseen rasismiin, jonka ilmenemismuotojen tutkiminen on määrittänyt alusta alkaen Colson Whiteheadin kirjallista uraa. Juuri institutionaalinen rasismi on kärjistyvän polarisaa­tion käyttövoima tämänkin päivän Yhdysvalloissa. Siinä ehkä yksi syy, miksi Barack Obaman on helppo pitää kirjailijaa sielunkumppanina.

Kirjallisuuden lukijana Colson Whitehead ei puolestaan pidä kiinni rotutietoisuudesta. ”Minä olen kaikkiruokainen. Arvostan yhtä lailla Toni Morrisonia kuin Joyce Carol Oatesia tai George Saundersia. Jos rotu olisi määräävä tekijä, silloin sitä sortuisi rasismiin.”

Lähestyvistä presidentinvaaleista Colson Whitehead ei ole tavoilleen uskollisesti halukas antamaan mitään voittokertoimia. ”Jos ei usko muutokseen, Donald Trump on voittanut.”

Menestyksestä huolimatta Colson Whitehead ei ole muuttunut itsensä brändiksi, ei kirjailijana eikä ihmisenä.

Hän ei ole mielipideautomaatti ja tuntuu pohtivan jokaista kysymystä ikään kuin kuulisi sen ensimmäisen kerran. Hän ei selvästikään halua vetää päälleen suuren staran sotisopaa tai sankariviittaa. Hän on mieluummin epävarma ja hakee paikkaansa, elää kuten kirjoittaa.

Dozierin koulukodin virallisella hautausmaalla on 31 metallista ristiä. Loput pojista on hauduttu nimettöminä. Kuva: Tampa Bay Times