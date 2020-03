Romaani

Colson Whitehead: Nickelin pojat (The Nickel Boys). Suom. Markku Päkkilä. Otava. 222 s.

Lämmin syksy Floridassa armon vuonna 1963, Tallahasseen vievä Old Bainbridge Road. Musta teinipoika Elwood Curtis istuu lähes tuliterän kirkkaanvihreän Plymouthin kyydissä. Isonaamainen Rodney on pysäyttänyt auton tien varteen ja tarjonnut kyytiä yksinäiselle liftarille, isoäitinsä hoteisiin jääneelle Elwoodille, joka on juuri aloittamassa värillisten opiskelijoiden collegen. Plymouth kääntyy maantielle numero 636.

Plymouthin perään imeytyy poliisiauto hälytysvalot vilk­kuen. Plymouth ajaa pakotettuna tien sivuun, poliisiauto pysähtyy ja valkoinen poliisi nousee autosta ase kädessä. Rodney on vaikeuksissa, koska Plymouth vuosimallia 1961 on varastettu. Vaikeuksiin joutuu myös Elwood, vaikka hän on autossa vain kyydissä eikä edes tunne Rodneytä.

Tummaihoinen Elwood päätyy oikeuteen, joka pasittaa hänet pahamaineiseen Nickelin koulukotiin, jonka tarkka historiallinen vastine on jo 1900-luvun alussa perustettu Dozierin koulukoti, orpojen ja rikollisten kasvatuslaitos. Nickelin koulukoti sijaitsee puolentoista tunnin ajomatkan päässä Tallahasseesta.

Pidätys ja Floridan osavaltion oikeuslaitoksen päätös ovat Colson Whiteheadin Nickelin pojat -romaanin keskeinen saranakohta, joka määrittää ovelasti lukijan suhteen Elwood Curtisin kohtaloon. Kasvatuslaitoksen väkivaltainen arki tuntuu nimittäin entistä mielivaltaisemmalta ja epäoikeudenmukaisemmalta, koska lukija tietää, että Elwood on tuomittu Nicklelin koulukotiin syyttömänä.

Colson Whiteheadin mukaan Nickelin pojat on otettu vastaan maailmalla aika yhteneväisesti, koska kaikissa maissa on Dozien koulukodin kaltaisia paikkoja – kuva Edinburghista elokuulta 2019. Kuva: Simone Padovani/Awakening

Näin Colson Whitehead korostaa alleviivaamatta, että Elwoodin ainoa rikos on itse asiassa tämän etninen tausta. Se on kova isku mustien identiteettistä kiinnostuneelle Elwoodille, jonka tietoisuuden herättäjänä on toiminut jouluna 1962 lahjaksi saatu levyn Martin Luther King at Zion Hill. Viimeisenä koulupäivänä hän saa käteensä James Baldwinin essee­kokoelman Notes of a Native Son.

”Mustaihoiset ovat amerikkalaisia ja heillä on yhteinen kohtalo isänmaansa kanssa”, Baldwin kirjoittaa. Elwoodin kohtalo osoittaa, että näin ei ole. Kaikkea muuta.

Koulukoti yrittää kaikin keinoin nitistää Elwoodin ja niistää hänestä kaikenmoisen katteettoman optimismin. Ruoskinnasta, hakkaamisesta, potkimisesta ja eristyksestä hän selviää vain siksi, että hänellä on tukenaan toinen koulukodin kasvatti, Turner.

Kun käy ilmi, että kasvatuslaitoksen sydämetön johto suunnittelee lopulta ongelmaksi muodostuneen Elwoodin tappamista, Turner ja Elwood alkavat suunnitella pakomatkaa. Muita vaihtoehtoja ei ole enää käsissä.

Vaikka Nickelin pojat porautuu raakoihin alistamisen, nöyryyttämisen ja sorron mekanismeihin, Colson Whitehead ei kuitenkaan mässäile koulukodin väkivallalla. Hän uskaltaa jättää paljon rivien väliin, koska luottaa vihjaamisen voimaan, jossa henkii vanha, tuttu totuus: less is more.

Rakenteellisesti Nickelin pojat ei etene lineaarisesti. Ratkaisu tuo kerrontaan ilmaa, koska lukija pääsee aika ajoin pois koulukodin ahdistavasta ilmapiiristä. Romaanin viimeinen kolmannes sijoittuu vuoron perään kerronnan nykyhetkeen New Yorkissa ja menneisyyden kuvaukseen koulukodissa.

Yksi kerronnan rodullisen kärjistyksen hetki on mustien ja valkoisten välinen nyrkkeily­ottelu, joka on ainoa rodut yhteen tuovan tapahtuma kasvatuslaitoksesta. Se symboloi valkoisten ja mustien välisiä räjähdysalttiita jännitteitä. Ottelun voittanut musta poika Griff katoaa ottelun jälkeen teille tietymättömille.

Colson Whiteheadin itsensä keksimä ottelu on dramaturgisesti mitä toimivin ratkaisu. Lopulta hän myös yhdistää loistavasti Elwoodin ja Turnerin kohtalon.

Nickelin pojat on syvällinen, vaikuttava, intensiivinen, tiheä ja tosi romaani. Se osoittaa, millaista kaunokirjallisuus voi parhaimmillaan olla. Entä ne jäljet? ”Jotkut pakenivat tuntemattomaksi jääneeseen tulevaisuuteen, uuden nimen turvin uuteen paikkaan, varjojen pimentoon. Ja pelkäsivät loppu­ikänsä päivää, jona Nickel tavoittaisi heidät.”