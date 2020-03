Poplaulaja Alman esikoislevy Have U Seen Her ilmestyy 15. toukokuuta, kertoo yhdysvaltalainen musiikkimedia Billboard.

Alma-taiteilijanimellä esiintyvän Alma Miettisen (s. 1996) levyä on odotettu jo muutaman vuoden ajan, mutta sen julkaisu on viivästynyt. Esimerkiksi HS:n haastattelussa syksyllä 2018 Alma kertoi levyn ilmestyvän vuoden 2019 alussa. Viivästymisen syyksi Alma kertoi tuolloin sen, että hän on muuttunut artistina eikä halunnut varhaisia hittejään esikoislevylleen.

”Aloin kirjoittaa biisejä silloin kun olin 17-vuotias, täysi nobody jostain lähiöstä. Ja yhtäkkiä olen 22-vuotias ja mulle sanotaan, että nyt pitää albumin tulla. Sitten tajusin että en voi laittaa tätä musaa enää ulos, tämä ei ole yhtään minua”, Alma sanoi.

Billboardin tuoreessa haastattelussa Alma sanoo viivästymisen syyksi sen, että hänen aiempi levy-yhtiönsä Universal painosti häntä pitäytymään aiempien hittiensä edm-tyylissä. Hän itse kuitenkin kokee kasvaneensa tyylistä ulos.

Universal on yksi maailman kolmesta suuresta levy-yhtiöstä Warnerin ja Sonyn ohella. Pohjoismaissa Almaa on edustanut Warner.

Universalille Alman oli kiinnittänyt Daniel Lieberberg. Tämä kuitenkin siirtyi Sonylle ja houkutteli Alman Sonyn alamerkille RCA:lle – joka siis julkaisee Alman levyn toukokuussa. Alman kanssa levyä ovat tuottaneet Justin Tranter, Andrew Wyatt ja Sarah Hudson.