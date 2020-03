Kirjallisuus

Pääministerinä vuodet 1991–1995 toimineelta Esko Aholta ilmestyy lokakuussa 2020 kirja, jossa hän käsittelee vuotta 1991. Kirja on nimeltään 1991 – Mustien joutsenten vuosi ja sen julkaisee Otava.

Vuosi 1991 oli sodanjälkeisen Suomen siihen mennessä dramaattisin vuosi. Suomen talous ja Neuvostoliitto romahtivat, ja Suomen pääministeriksi nousi keskustan puheenjohtajaksi edellisenä vuonna valittu 36-vuotias Esko Aho.

Kirjassa Aho kuvaa, miltä tuntui johtaa tasavaltaa, kun lähes jokainen päivä oli täynnä mullistavia käänteitä. Mustat joutsenet, eli ennalta-arvaamattomat muutosvoimat käänsivät totutut kuviot ylösalaisin. Pankit horjuivat, neuvostokauppa romahti, Neuvostoliitossa koettiin vallankaappaus, markka devalvoitiin, Baltian maat itsenäistyivät uudelleen.

Esko Aho kertoo tiedotteessa saaneensa idean kirjaan, kun Jari Tervo haastatteli häntä presidentti Mauno Koivistosta kertovaan tv-dokumenttiin.

”Yhtäkkiä tajusin, että on kulunut niin paljon aikaa, että on jo kokonainen sukupolvi, joka ei muista tapahtumia tai tunne kriisiä ja sen vaiheita. Tuolloin yhdessä vuodessa tapahtui valtavan paljon, ja päätöksenteossa oli herättävä ja sovittauduttava nopeasti uuteen todellisuuteen.”

Aho muistuttaa, että mullistavaa aikaa on vaikea tunnistaa ennen kuin se on jo käsillä. Siksi mullistuksia on tarpeen käsitellä myöhemmin – ja yrittää ottaa oppia. Jokainen suuri mullistus ja kriisi on omanlaisensa, mutta etenkin valtiojohtamista ajatellen niissä on paljon yhdistäviä piirteitä.

”Kirjan yleinen motto voisi olla, kuten Ruotsin valtiovarainministeri Kjell-Olof Feldt aikoinaan 1980-luvulla tiivisti: Vaikeat päätökset ovat poliittisesti liian aikaisia, kunnes ne ovat taloudellisesti liian myöhäisiä. Siinä on 1990-luvun alun ja nykypäivän iso kysymys.”

Pääministerivuosiensa jälkeen Aho toimi kansanedustajana vuoteen 2003. Tämän jälkeen Aho on työskennellyt Sitran yliasiamiehenä, Nokian yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana sekä ja East Officen hallituksen puheenjohtajana.