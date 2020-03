Alexi Laihon uusi yhtye Bodom After Midnight nähdään Tuska-festivaalilla lauantaina 27. kesäkuuta.

Yhtyeessä soittavat maailman parhaaksi metallikitaristiksi rankatun Laihon lisäksi Children of Bodomista tuttu Daniel Freyberg, Paradise Lostin Waltteri Väyrynen sekä Santa Crizin Mitja Toivonen. Keikoilla kokoonpanoa täydentää Lauri Salomaa.

Laiho tuli noin 25 vuoden ajan tutuksi Children of Bodom -yhtyeen perustajana ja nokkamiehenä. Viime marraskuussa yhtye kuitenkin yllätti faninsa ympäri maailmaa kertomalla, että bändi lopettaa toimintansa.

Tiedotteessa kerrottiin yhtyeen ilmoittavan ”raskain sydämin”, että rumpali Jaska Raatikainen, kosketinsoittaja Janne Wirman ja basisti Henri Seppälä (Henkka T. Blacksmith) jättävät yhtyeen. Laihon ja kitaristi Daniel Freybergin suunnitelmista luvattiin kertoa myöhemmin lisää.

”Noin 25 vuoden jälkeen, tuhansien keikkojen ja kymmenen albumin jälkeen Henkan, Jannen ja Jaskan on aika astua takavasemmalle ja muuttaa elämän suuntaa. Kaikki kolme jäävät kaipaamaan faneja ja tukijoita kaikista maista ja kaupungeista, joissa bändi on soittanut”, tiedotteessa kerrottiin.

”Tämä oli molemminpuolinen päätös ja on kaikkien edun mukaista, että me lopetamme nyt. Mulla ei ole mitään halua puhua pahaa kenestäkään”, Laiho kertoi HS:n haastattelussa 10. marraskuuta.

Children of Bodomin viimeinen keikka järjestettiin Helsingin jäähallissa 15. joulukuuta.

Children of Bodomin jäähyväiskeikka järjestettiin Helsingin jäähallissa joulukuussa. Kuva: Mika Ranta / HS

Tuskan perjantain ohjelmistoa täydentävät suomalais-brittiläinen Hexvessel, suomalainen power metal -yhtye Metal De Facto ja kotimainen Dirt. Jo aiemmin on kerrottu, että perjantaina Tuskassa nähdään Korn, Amon Amarth, Insomnium, Symphony X, Eluveitie, Belzebubs, Lost Society, Deafheaven, Skynd, Oceanhoarse, Hacktivist, Midnight, Mørket ja Khroma.

Lauantain ohjelmaan puolestaan on lisätty Radiopuhelimet, Bloodred Hourglass, Beyond The Black, Survivors Zero, Crimson Sun ja Smackbound. Aiemmin tiedotettiin, että festareilla nähdään lauantaina Gojira, Jinjer, Mokoma, Baroness, Gaahls Wyrd, Vltimas, Oranssi Pazuzu, Lähiöbotox, Kohti Tuhoa ja Vorna.

Festivaalin päätöspäivän uudet julkistukset ovat Wolfheart ja Vesperith. Aiemmin tiedotetut sunnuntain esiintyjät ovat Faith No More, Deftones, Devin Townsend, Perturbator, High On Fire ja Humavoid.

Tuska järjestetään Helsingin Suvilahdessa 26.–28. kesäkuuta. Festivaalin ohjelma täydentyy vielä kevään mittaan.