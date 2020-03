Koronaepidemia iski rajusti myös viikonlopun elokuvateattereiden kävijämääriin. Elokuvateatterikäyntejä tilastoivan Suomen elokuvasäätiön mukaan kokonaiskatsojaluku romahti edellisestä viikonlopusta 60 prosentilla.

Kaikkiaan katsojia oli elokuvateattereissa viikonloppuna noin 40 000.

Hallitus linjasi torstaina, että kaikki yli 500 henkilön yleisötilaisuudet kielletään, ja myös pienempien tapahtumien järjestämistä suositeltiin harkittavan tarkkaan.

Maanantaina päivällä tilanne oli vielä se, että elokuvateatterit saavat toistaiseksi olla auki, mutta varotoimenpiteitä on järjestettävä niissäkin.

Finnkino ilmoittaa rajoittaneensa myytävien lippujen määrää niin, että asiakkaat voivat jättää väliä toisiinsa saleissa istuessaan. Enintään katsojia otetaan saleihin sata kerralla.

Helsingin Tripla- ja Redi-kauppakeskuksissa toimiva Cinamon tiedotti sulkeneensa elokuvateatterinsa sunnuntaina ja pitävänsä ne kiinni näillä näkymin ainakin maanantaihin 23. maaliskuuta asti.

Muista Helsingin elokuvateattereista Kino Engel, Cinema Orion, Riviera ja Korjaamo Kino ovat avoinna. Kolme ensiksi mainittua ilmoittavat ottaneensa myös rajoitetun lipunmyynnin käyttöön.

Muita kuin ensi-iltaelokuvia esittävät WHS Teatteri Union ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kino Regina Oodissa ovat niin ikään auki. WHS ilmoittaa monen muun tavoin myyvänsä näytöksiin rajatusti lippuja.

Kansalaisia kehotetaan nyt välttämään kaikkia sosiaalisia kontakteja koronatartunnan välttämiseksi. Se on todennäköisesti pitänyt suuren määrän ihmisiä poissa auki olevista elokuvateattereista.

Suomen elokuvasäätiön mukaan viikonlopun katsotuin elokuva teattereissa oli Tuukka Temosen ohjaama Aika jonka sain, joka sai ensi-iltansa viime viikolla. Se keräsi hieman alle 10 000 katsojaa, mikä on neljännes koko viikonlopun katsojamääristä. Muista viikon ensi-iltaelokuvista anime Weathering With You sai noin 3 400 ja Mr. Jones sekä La belle époque – elämämme kaunein aika vain muutama sata katsojaa.

Elokuvasäätiön tilastointi- ja tutkimusasiantuntija Petri Peltonen sanoo, ettei viikonloppu kuitenkaan ollut katsojamäärien suhteen ennätyksellisen huono. Vähemmän katsojia oli esimerkiksi viime kesänä kahtena viikonloppuna – toinen niistä oli juhannusviikonloppu, jolloin elokuvateattereissa on perinteisesti hiljaista, kun ihmiset ovat kesämökeillään.

Juhannusviikonloppuna katsojia oli vaivaiset 13 500. Toinen hiljaisempi viikonloppu oli viime heinäkuun lopulla.

”Tämä oli tavallaan sellainen heinäkuisen mökkiviikonlopun veroinen”, Peltonen sanoo.

Toki ajankohtaan nähden pudotus katsojaluvuissa oli roima. Viime vuonna vastaavana viikonloppuna maaliskuun puolessavälissä elokuvateattereissa kävi 88 700 katsojaa.

Tuukka Temosen tositapahtumiin perustuva draama Aika jonka sain vaikuttaa tilanteeseen nähden jopa pieneltä menestykseltä. Sillä on kaikkiaan katsojia nyt 11 408. Pyörätuoliin joutuvan ratsastajan selviytymistarina keräsi siis ensimmäisenä viikonloppunaan enemmän katsojia kuin Temosen aiempi ohjaustyö, vuoden 2018 Valmentaja kokonaisuudessaan.

Toki voi pohtia, kuinka paljon enemmän katsojia Aika jonka sain voisi tavoittaa ilman koronaepidemiaa.

Elokuvan tuottaja ja pääosanesittäjä Olga Temonen kuvaili perjantaina HS:lle ensi-illan ajoituksen olleen ”katastrofaalisin ikinä”.

”Toisaalta isoja Hollywood-elokuvia on siirretty eteenpäin, eli teattereissa on tilaa. Me otettiin riski, ja halutaan näyttää ihmisille tämän kaiken keskellä elokuvaa, jonka aihe on kannustava. Meillä on onneksi elokuva jo ulkona, ja luulen, että me selvitään tästä pienellä kolhulla. Jos jollain on nyt isoja kuvauksia käynnissä, en haluaisi olla sen tuotannon tuottajana”, hän sanoi.

Suomen hallitus tiedottaa maanantaina uusista toimenpiteistä koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Myös elokuvateatterien aukiolon suhteen muutoksia saattaa tulla nopealla aikataululla, sillä koronatilanne elää jatkuvasti.

Monien jättihiteiksi odotettujen Hollywood-elokuvien ensi-iltoja on jo siirretty koronaepidemian vuoksi. Niihin kuuluvat esimerkiksi kauhuelokuva Hiljainen paikka 2, joka siirtyi tämän viikon perjantailta hamaan tulevaisuuteen, sekä Disneyn uusi Mulan, jonka ensi-illan piti olla ensi viikolla.

Toimintafilmi Fast & Furious 9 siirtyi toukokuulta eteenpäin peräti vuodella. Uuden James Bond -elokuvan No Time to Dien ensi-ilta siirrettiin huhtikuulta ensi marraskuuhun.

Entä onko lineaarisen tv:n eli perinteisten tv-kanavien katselu vastaavasti lisääntynyt, kun yhä useampi viettää aikaansa kotona?

Television katsojalukuja mittaavan Finnpanelin uusimmassa tilastossa on nähtävissä pientä nousua.

Viime viikon kaksi katsotuinta ohjelmaa, torstain Yle Uutiset ja Urheiluruutu, ylittivät keskikatsojilla mitattuna esityspäivinään miljoonan katsojan rajan. Torstain A-Talk, jossa olivat vieraana muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd), sai keskikatsojamääräkseen 940 000 ja lauantaina debytoinut viihdeohjelma Masked Singer Suomi 930 000.

Vertailun vuoksi edellisellä viikolla ainoastaan maanantain Yle Uutiset ylitti keskikatsojamäärällä mitattuna esityspäivänään 900 000 katsojan rajan. Viihdeohjelmista Putouksen finaalin keskikatsojamäärä oli 880 000 ja Uuden musiikin finaalin keskikatsojamäärä 885 000.

Vastaavasti esimerkiksi Talent Suomen keskikatsojamäärä nousi lähes 100 000:lla. Viime sunnuntain jaksoa katsoi keskimäärin 620 000 henkeä, kun edellisellä viikolla keskikatsojamäärä oli 536 000. The Voice of Finlandin keskikatsojamäärässä nousua oli sen sijaan vähemmän, noin 50 000.