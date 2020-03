Donald Trump on narsisti. Vladimir Putinilla on Aspergerin syndrooma.

Nalle Puhin Ihaa-aasilla on dystymia, ja kyllä kaikille muillekin tarinan hahmoille mielenterveysdiagnoosi löytyy.

Samoin Muumi-hahmoille, Seitsemälle veljekselle, Vaahteramäen Eemelille ja niin edelleen.

Nykyajalle tyypillinen ilmiö on, että psykologia ja psykiatria ovat vallanneet kulttuurisen ja yhteiskunnallisen keskustelun. Eivätkä näitä diagnooseja jakele pelkästään lääketieteen ammattilaiset, vaan kaikki viljelevät ­diagnooseja kaikista.

Mielenterveysongelmia hävetään entistä harvemmin – niistä tulee jopa osa omaa identiteettiä. Ihmiset kirjoittavat kirjoja masennuksestaan ja esittelevät ongelmiaan julkisuudessa. Ei ole ollenkaan tavatonta, että esittäytyessään ihminen toteaa nimensä perään vaikkapa ammattinsa sijaan, että ”minulla on adhd”.

Ja kaikki tosiaan tietävät, tai ainakin luulevat tietävänsä, mitä tuo kirjainyhdistelmä tarkoittaa.

Jani+Tanskasen+" class="person">Jani Tanskasen kulttuurisarja Diagnoosit keskuudessamme on kevätkauden kiinnostavimpia radiotuotantoja. Kulttuurin ­diagnostisoitumisesta ja psy­kiatrisoitumisesta väitöskirjaa valmisteleva toimittaja tarjoaa kriittistä ajateltavaa kaikille.

Nykyään jopa ihmisten luonteenpiirteitä määritellään sairauksiksi, ja se on lääketeollisuuden etu. Mitä enemmän ­diagnooseja, sitä enemmän voidaan myydä erilaisia lääkkeitä näihin ongelmiin.

Jos Trump todellakin on anti­sosiaalinen narsisti, kuten on väitetty, niin kuka lopulta on häiriintynyt? Presidentti, jolla on valta tuhota koko maailma, vai yhteiskunta, joka on hänet tehtäväänsä valinnut?

Diagnoosit keskuudessamme, Radio 1 klo 17.10 ja Yle Areena.