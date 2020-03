Koronavirus siirsi yhden erityisen kiinnostavan Amerikan-kiertueen: venäläisen Pussy Riot -kollektiivin oli nimittäin juuri tarkoitus aloittaa kiertue Pohjois-Amerikassa.

Kiertueen tähtinä oli tarkoitus nähdä Pussy Riotin voimahahmot Nadežda ”Nadja” Tolokonnikova ja Maria ”Masha” Aljohina. Kiertueella oli tarkoitus ottaa kantaa ainakin abortti­oikeuden puolesta, ja todennäköisesti ryhmällä on jotain epämieluisaa sanottavaa presidentti Donald Trumpista.

Pussy Riot nousi kansainväliseen julkisuuteen vuonna 2012, kun värikkäisiin kommandopipoihin, mekkoihin ja legginseihin pukeutuneet naiset lauloivat ja pomppivat Moskovan Kristus Vapahtajan katedraalissa.

Naiset esittivät Jumalanäiti, karkota Putin -nimistä punk-rukoustaan. Se on ryhmän kirjoittama rukous Neitsyt Marialle, jotta hän pelastaisi Venäjän Vladimir Putinilta.

Performanssi ehti kestää peräti 40 sekuntia ennen kuin se keskeytettiin. Siitä huolimatta teko johti Putinin Venäjällä kahden ryhmän jäsenen tuomitsemiseen kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomio tuli huliganismista.

Vankilaan tuomitut aktivistit olivat journalismin opiskelija Aljohina ja filosofian opiskelija Tolokonnikova.

”Kumma kyllä, meidät passitettiin vankilaan huonoimmasta Pussy Riot -tempauksesta, jonka olimme koskaan tehneet”, Nadja Tolokonnikova kirjoittaa viime syksynä ilmestyneessä kirjassaan Pussy Riotin opas aktivismiin (Bazar 2019, suom. Sirpa Parviainen).

Esitys oli ryhmälle pettymys, sillä he eivät ehtineet edes kertosäkeeseen asti.

Aloittaessaan performanssinsa Kristus Vapahtajan katedraalissa Pussy Riot ei ajatellut tekevänsä mitään väärää. Ei ole laitonta laulaa ja sanoa, mitä ajattelee.

”Myöhemmin meille kerrottiin oikeuden, tutkijoiden, presidenttimme, Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkan ja erinäisten muiden venäläisten propagandakoneiston kanavien välityksellä, että se, mitä teimme katedraalissa, oli jumalanpilkkaa, rikos, yritys tuhota Venäjä”, Tolokonnikova kirjoittaa.

Kansainvälinen huomio toi Pussy Riotille merkittävää suo­siota. Pop-ikoni Madonna ilmaisi tukensa Pussy Riotille Moskovan konsertissaan. Mukaan Pussy ­Riotin tunnettuihin tukijoihin liittyivät heti esimerkiksi Green Day ja Red Hot Chili Peppers.

Maailmalla syntyi Free Pussy Riot -liike, joka vaati Venäjää kunnioittamaan sananvapautta. Nadja Tolokonnikova vietiin suorittamaan rangaistustaan pahamaineiselle Mordvan vankileirille, jossa hän ryhtyi nälkälakkoon. Aljohina kärsi tuomionsa toisessa vankilassa.

Natasha Fissiakin ohjaamassa dokumenttielokuvassa Pussy ­Riot: The Movie (2013) kerrotaan, että Mordvassa naisia seisotettiin tuntikausia alasti pakkasessa ja heillä teetettiin 17 tunnin työpäiviä. Vartijat käyttivät valta-asemaansa mielivaltaisesti hyväkseen hakkaamalla ja raiskaamalla naisvankeja. Myös Tolokonnikova kertoi kirjoittamassaan avoimessa kirjeessä Mordvan järkyttävistä oloista.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International puuttui Venäjän ihmisoikeusrikkomuksiin ja Pussy Riotin sananvapauden rajoittamiseen. Kansainvälisen huo­mion ja painostuksen ansiosta Tolokonnikova ja Aljohina vapautettiin pari kuukautta ennen tuomionsa alkuperäistä päättymispäivää.

Tolokonnikova kertoo kirjassa kasvustaan aktivistiksi ja kokemuksistaan Venäjän vankiloissa.

Nadja Tolokonnikova syntyi vuonna 1989, muutama päivä ennen Berliinin muurin kaatumista. Hän kasvoi Norilskissa, hyvin teollisessa ja hyvin saastuneessa siperialaisessa kaupungissa.

Isälleen Nadja julisti jo neljävuotiaana: ”Älä koskaan pakota minua tekemään mitään.”

Eikä isä pakottanut, vaan yritti motivoida tytärtään ja tukea hänen sisäistä haluaan tehdä jotain itselleen merkittävää.

Neljätoistavuotiaana Tolokonnikova vei paikallislehden toimitukseen jutun, jonka hän oli kirjoittanut luonnon saastuttamisesta ja ilmastonmuutoksesta. Juttua ei julkaistu.

”Toimituksessa sanottiin, että olin oikein mukava pikku tyttö enkä ollenkaan huono kirjoittamaan, mutta enkö mieluummin kirjoittaisi vaikka eläintarhasta?”

Tolokonnikova päätyi keksimään Pussy Riotin ystävänsä kanssa luvattuaan luennoida ­aiheesta ”punk-feminismi Venäjällä”. He tajusivat, että Venäjällä oli kyllä feminismiä ja punkia, muttei liikettä tai bändejä, jotka yhdistäisivät nämä molemmat. Päivää ennen luentoa he päättivät luoda punk-feministisen liikkeen itse. Yksi tärkein ohje tulevaisuuden aktivisteille kirjassa onkin ”tee itse” -asenne.

Punk-feministinen ryhmä alkoi esiintyä Moskovan yleisissä kulkuneuvoissa, erityisesti metrossa, aamu- ja iltaruuhkan ­aikaan. Pian he siirsivät performanssinsa paikkoihin, joissa Tolokonnikovan mukaan rikkaat putinistit ja konformistit kokoontuivat – Jaguarien katoille, muotinäytöksiin, baaripöydille ja kalliita vaatteita myyviin liikkeisiin.

Tolokonnikovan mukaan taide kuuluu kaikille ja sitä pitäisi viedä enemmän kaduille.

”Minua ei kiinnosta taide, joka ei häiritse. – – Taiteen päämäärä ei ole suojella tasapainoa. Taide on kehitystä ja tutkimista.”

Myös kirjallisuudella ja filosofialla on ollut hänen elämässään suuri merkitys.

Hän kirjoittaa, että sanojen voima on auttanut häntä vaikeissa tilanteissa.

”Kaikissa psyykkisesti vahingollisissa tilanteissa minä luen. Se auttaa, en ole ikinä saanut paniikkikohtausta. Toistaiseksi. Kun Trump voitti vaalit Yhdysvalloissa, luin kaksi kuukautta. Olin todella kuohuksissa.”

Tolokonnikova kertoo lukemisen auttaneen häntä myös vankilassa.

”Kun teot horjuvat, löydämme sanoja inspiroimaan meitä.”

Vapautumisensa jälkeen Nadja Tolokonnikova on perustanut Zona Prava -nimisen vankien ­oikeuksien puolesta taistelevan järjestön sekä itsenäisen MediaZona-uutispalvelun, joka on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi The Guardian -lehden kanssa.

Pussy Riot -ryhmä on puolestaan jatkanut poliittisia protestejaan Venäjällä. Vuonna 2018 ryhmä nousi uudestaan kansainvälisiin uutisotsikoihin, kun neljä ryhmän jäsentä ryntäsi jalkapallon MM-finaalissa kentälle kesken Kroatian ja Ranskan pelin Moskovassa.

Se on tehnyt myös konserttikiertueita. Ensimmäinen Pussy Riotin kiertue Yhdysvalloissa järjestettiin jo keväällä 2018.

Kun Trump oli valittu Yhdysvaltain presidentiksi vuonna 2016 teki Tolokonnikova Trumpista provosoivan musiikki­videon. Videon nimi on Make America Great Again. Siinä Yhdysvaltoja yritetään puhdistaa ulkopuolisista. Ihmisiin lyödään polttomerkein leimoja, jos he ovat muslimeja tai meksikolaisia, edustavat seksuaalivähemmistöjä tai ovat tehneet abortin.

Juuri aborttioikeuden oli tarkoitus olla Pussy Riotin kiertueella yksi tärkeä teema. Ryhmä aikoi lahjoittaa jokaisesta myydystä keikkalipusta yhden dollarin Planned Parenthood -järjestölle, joka edistää seksuaaliterveyttä ja aborttioikeuksia. Näin he halusivat ottaa kantaa Yhdysvaltain viime aikoina kiristyneeseen aborttilainsäädäntöön ja korostaa suoran toiminnan merkitystä nykypäivän aktivismissa.