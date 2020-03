Filmausryhmä toisensa jälkeen on joutunut ilmoittamaan koronatauosta. Poikkeuksen tekee menestyksekkään brittisarjan The Crownin tuotanto­tiimi, joka on kertonut puskevansa neloskauden kuvaukset loppuun. Kuvauksia on jäljellä enää viikko, kertoo tuotanto­yhtiö Left Bank Pictures.

Left Bank Pictures on päässyt yhteisymmärrykseen Netflixin kanssa siitä, että kuvauksia jatketaan. Asiasta uutisoi muun muassa Svenska Dagbladet tiistaina.

Neloskaudella kuningatar Elisabet II:n roolissa jatkaa Olivia Colman. Kaikkiaan Netflixin suuriin menestyssatsauksiin kuuluvaa The Crownia tehdään viisi kautta.

Sarjan konseptista vastaa Peter Morgan, joka tunnetaan esimerkiksi The Queen -elokuvan palkittuna käsikirjoittajana.

The Crownin ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin Netflix-palvelussa marraskuussa 2016, toinen joulukuussa 2017 ja kolmas marraskuussa 2019. Neloskautta odotetaan loppuvuodesta 2020.

Sarjan kahdella ensimmäisellä kaudella Elisabet II:n roolissa nähtiin Claire Foy. Viimeisellä viidennellä kaudella pääroolia esittää Imelda Staunton.