Kotona suljetun oven takaa kuuluu iloinen pulina. Yläastelaisen koulu on suljettu, ja käynnissä on etäopiskelu. Hauskaa saa olla, vaikka poika on periaatteessa yksin: kuulokkeiden välityksellä samoja läksyjä tekee myös joukko kavereita. Niin on ohjeistettu.

Laskutikkujen aikaan koulunsa käyneellä isällä ei ole aavistustakaan, missä vaiheessa pulina luiskahtaa pois läksyistä. Varmasti niin käy, sillä digitaaliset kokoontujat ovat nuoria ja ilo heidän erikoisalansa.

Kuulen jopa lauseen: koulunkäynti ei ole koskaan ollut näin hauskaa.

Vertaus 700 vuoden taakse syntyy vaivatta. Seitsemän neidon ja kolmen nuorukaisen seurue vetäytyy asuinsijoiltaan Firenzestä maaseudulle Fiesoleen. Siellä kukin vuorollaan kertoo kymmen päivän aikana kymmenen tarinaa, eikä heillä ole kaikesta päätellen koskaan ollut hauskempaa.

Samaan aikaan Firenzessä jyllää mustaksi surmaksi sanottu rutto.

Vitsauksien sijasta vertaukseni koskee nimenomaan elämäniloa. Aikuisten pitäisi näyttää mielenlujuuden mallia, mutta sopeutumisen ja lannistumattoman ilon saralla oppia jakavat nuoret.

Firenzen pakolaiset ovat tietysti Giovanni Boccaccion (1313–1375) viehkeitä ja mieleviä siloposkia novellistiikan maineikkaassa perusteoksessa Decamerone.

Boccaccio ammensi kertojilleen sattumuksia ja kohtaloita niin kansantaruista kuin omasta suuren humanistin kuvittelijankyvystäkin.

Heti ensimmäinen juttu iskee hyväuskoisten höynäyttämiseen. Myöhemmin munkit, apotit ja muut hengen jättiläiset myös porsastelevat perusteellisesti.

Punastuttamisen sijasta novellin kantaisä tähtää tekopyhyyden paljastamiseen. Ihmisen haluja hän ei tuomitse, pikemminkin päinvastoin. Sen sijaan se, mitä me päästelemme suustamme ja oikein julistamalla julistamme, on monesti silkkaa naurun aihetta.

Fiesolen lisäksi nuoret pakenevat myös mielikuvitukseen. Onko se pään työntämistä pensaaseen, itsepetosta?

Kollegani Jussi Ahlroth kirjoitti ansiokkaassa esseessään (HS 17.3.), miten me tälläkin hetkellä haluamme tarinoita kulkutaudeista, koska ne auttavat hahmottamaan jotakin sellaista, mitä ei voi ymmärtää.

Luin juuri Antti Hyyrysen esikoisromaanin Viimeinen Atlantis, jossa Euroopassa riehuu paitsi sota myös mystinen ”Dorringtonin tauti”. Kyllä, Hyyrysen kuvittelemassa kurimuksessa vessapaperirullatkin loppuvat.

Omasta puolestani näen dystopioiden viehätyksessä aikuisen lapsena, josta on kiva pelätä mörköä, kun voi tiukan paikan tullen työntää pään äidin tai isän kainaloon. Jännitys ja jopa pelko voi olla kivaa, kun se on turvallista.

Yhtään en olisi halunnut Viimeisen Atlantiksen tarinaa juuri nyt, eikä se auttanut minua hahmottamaan mitään.

Decameronen viidennen päivän yhdeksännessä novellissa kaiken omaisuutensa epätoivoisesti palvomaansa naiseen törsäävä mies antaa lopulta rakkaalleen sen ainoan, mitä hänellä enää on, vuosia kouluttamansa metsästyshaukan. Lautasella, herkkuateriana.

Kepeän viihteen lisäksi Decamerone pulisee inhimilliset tunteet laidasta laitaan. Myös kyky avartua, arvokkuus ja jalous pääsevät esiin, ja niitä löytyy riippumatta iästä, sukupuolesta ja yhteiskunnallisesta asemasta.

Ne ovat juuri ne ominaisuudet, joiden varassa elämä jatkuu.

Kirjallisuudella on lupa tiivistää. Boccaccion ihanat nuoret viipyvät Fiesolessa vain kaksi viikkoa.

Nyt menee ainakin kuukausi. Etäopiskelun alkuviehätys kestäköön.