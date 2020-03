Dokumentissa ei yritetä silotella asianajaja Lea Tsemelin persoonaa, joka on asiakkaille lempeä mutta työtovereille teräväsanainen. Syytettyjen ulkonäkö häivytetään rotoskooppianimaatiolla. Kuva: Yle

”Jos teon oli tarkoitus vastustaa miehitystä, suostun puolustamaan sitä”, toteaa israelilainen asianajaja Lea Tsemel. Hänen asiakkaitaan ovat kotimaan terroristit ja terroriteoista epäillyt. Tsemel tavataan painokkaassa dokumentissa Oikeudenpalvelija.

Tsemel pystyy lähes yli-inhimillisellä tavalla katsomaan siviileihin kohdistuneiden väkivallantekojen juurisyyhyn. Tuo syy on miehitys, joka palestiinalaisten kohdalle lankesi, kun Israel perustettiin, ja jota kestokonfliktin monet vaiheet ovat pahentaneet.

Molemminpuolisen avoimen väkivallan lisäksi toiveita rauhanomaisen yhteiselon onnistumisesta ovat murentaneet esimerkiksi Israelin salaisen palvelun julmat kuulustelumetodit. Niitä vastaan Tsemel on taistellut juristinurallaan, välillä onnistuenkin. Kuten arvata saattaa, kotimaassaan häntä vihataan.

Oikeusjuttu, jota dokumen­ta­ristit Rachel Leah Jones ja Philippe Bellaiche pääasiassa seuraavat, on Tsemelille itselleenkin poikkeuksellinen.

13- ja 15-vuotiaat palestiinalaispojat ovat lähteneet tekemään puukotusiskua. Poliisi on ampunut 15-vuotiaan, ja 13-vuotiaasta on tullut Tsemelin asiakas.

13-vuotias ei ole lyönyt veitsellään ketään. Kuulusteluissa hän kertoo vaatineensa kaveriltaan, että lapsiin, naisiin tai vanhuksiin iskua ei kohdisteta. Kaveri kuitenkin haavoitti lasta hengenvaarallisesti.

Moraalinen solmu on hirvittävä. Juttua mutkistaa entisestään Israelin laki, jonka mukaan poika voidaan tuomita aikuisena, jos hän on tuomion langettamishetkellä 14-vuotias. Suomessa ratkaisee tekohetki, ja ikäraja on 15 vuotta.

Asiakas tai Tsemel eivät halua tunnustaa murhayritystä. He päätyvät ottamaan valtavan riskin, josta saattaa seurata yli 10 vuoden tuomio.

Sekä uhkarohkealta tuntuva riskinotto että väläykset Tsemelin alaisiaan kohtaan teräväkielisestä persoonasta monipuolistavat kuvaa rohkeasta, sinnikkäästä ja idealistisesta asianajajasta.

Väistämättömän ihailun ohella katsoja pakotetaan pohdiskelemaan Tsemelin valintoja – ja niiden ohessa aivan perimmäisiä peruskysymyksiä: Mikä on oikein? Mikä on väärin? Ja millä perusteella?

